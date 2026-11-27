La mamá contó que empezó con un mensaje en su teléfono y terminaron vaciándole la cuenta. Necesitan juntar $600 millones para un tratamiento.

El Banco Nación repondrá la plata robada de la campaña por Isaías: cómo fue la estafa.

La mamá de Isaías, el nene de Comodoro Rivadavia, Chubut, que necesita juntar 600 millones de pesos para un tratamiento, confirmó que el Banco Nación restituirá la plata que se perdió cuando, a través de una estafa, le vaciaron la cuenta de la campaña solidaria.

La mujer también dijo que, tras su denuncia, fue identificado el presunto autor del robo.

Isaías, de 6 años, padece síndrome de Noonan y schwannomatosis, dos afecciones genéticas cuya combinación se da solo una vez entre 40 y 100 millones de nacimientos, y debe viajar a Boston, Estados Unidos, para someterse a un tratamiento experimental.

Su caso, para el cual no hay una cura conocida ni tratamientos en la Argentina, se hizo conocido a nivel nacional a partir de una entrevista que le hicieron a él y a su mamá, Macarena Magno, en Luzu TV.

Este martes, Macarena contó que había sido víctima de una estafa virtual a partir de un mensaje telefónico, por la cual dejaron en cero la cuenta del Banco Nación donde estaba depositado el dinero para Isaías.

Isaías y su mamá, Macarena Magno.

La mujer indicó en ese momento que había realizado las denuncias administrativa y judicial para intentar recuperar lo perdido.

Ahora, la mamá de Isaías le informó al medio local Adnsur que fue contactada por el Banco Nación y le dijeron que la entidada bancaria se hará cargo del 100% del dinero robado.

Así se produjo la estafa

Isaías está internado en Buenos Aires y, durante un paseo por la ciudad junto a su mamá, se produjo la estafa telefónica.

Según relató Macarena, estaban en la zona del Jardín Japonés, en el barrio porteño de Palermo, cuando recibió “un mensaje de texto en el celular”.

“Me enviaron un link de una ubicación. Se me bloqueó el celular. Y cuando voy a verificar la cuenta bancaria, porque me entró la desesperación, estaba en cero”, contó la mujer.

En la cuenta, precisó, había alrededor de 10 millones de pesos, poco en relación con lo que tienen que recaudar pero, a la vez, todo lo que tenían.

“Necesitamos juntar 600 millones de pesos argentinos, pero ya con el 40 por ciento podemos emprender el viaje a Boston para participar de un ensayo clínico”, indicó.

El presunto ladrón, identificado

Acerca de los plazos de restitución del dinero, Macarena valoró que la gestión en el banco estatal “se realizó en menos de 24 horas” cuando, en casos como el que ella padeció, según dijo, el trámite suele llevar “entre 90 días y dos años”.

Mencionó, en ese sentido, a los empleados de las sucursales del Banco Nación en el barrio porteño de Almagro en CABA y en Comodoro Rivadavia.

“Quedaron a nuestra disposición para ayudarnos en todo lo que necesitemos”, resaltó.

Respecto del presunto autor de la estafa, dijo que ya cuentan “con su nombre y apellido”.

“Por cuestiones legales, únicamente mencionaré sus iniciales: M.J.R. Serán la Justicia, y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires quienes se encarguen de llevar adelante las actuaciones correspondientes”, indicó en sus redes sociales.

Mientras tanto, la familia abrió otra cuenta en otro banco para seguir con la campaña solidaria. El alias para ayudar al nene es IsaiasEstadosUnidos2 (con el 2 al final), del Banco Galicia a nombre de Macarena Anabel Magno.