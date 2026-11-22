Catriel Rastrilla, productor de vinos, repasa 25 años en Fernández Oro, las visitas que ofrecen en bodega y el restaurante que proyectan para 2027.

La chacra donde hoy crecen ocho hectáreas de Merlot, Malbec y Cabernet Sauvignon, en Fernández Oro, fue durante años un lupular de Quilmes. Ahí, hace algo más de 25 años, la familia Rastrilla plantó su viñedo y, cuando terminó de completar las hileras, empezó a levantar la bodega. Hoy Aonikenk tiene resuelta toda la parte operativa, desde la elaboración hasta una línea de fraccionamiento propia, y el foco está puesto en otra cosa: recibir gente.

Catriel Rastrilla lleva adelante el proyecto junto a su hermano y a un equipo que se fue sumando con el tiempo. Cuando le pregunto qué se imaginaban en aquellos comienzos, la respuesta mezcla entusiasmo y aprendizaje.

"Había muchas ganas, pero hasta que no tenés una botella en la mano no sabés bien lo que estás haciendo. Ahí empieza el otro aprendizaje". En el medio cambió casi todo, incluso la forma en que se toma vino en la Argentina.

Los vinos de la bodega

Gente del sur

El nombre no es casual. Aonikenk es como se llamaban a sí mismos los tehuelches, los pueblos que habitaron la Patagonia, y significa "gente del sur". "Abrazaba ese concepto patagónico, sureño. Nos pareció muy significativo", explica Catriel.

Esa idea de pertenencia también define lo que va a la botella. La bodega trabaja casi exclusivamente con tintos y busca que cada uno sea fiel a su cepa. "Que cada vino sea un fiel demostrativo de su variedad en la Patagonia. Ese es nuestro objetivo primero". A partir de esas tres variedades salen algunos blends, rosados y vinos con paso por barrica. La sala de barricas, de hecho, está en plena ampliación.

Si tiene que ponerle una palabra a la línea Pincén, la que hoy está en el mercado, elige "serios". Lo dice por esa búsqueda de tipicidad varietal. Antes de diciembre planean fraccionar una línea nueva y adelanta que va a traer "algunas sorpresas, algunas diferencias".

Chica y obligada a la calidad

Fernández Oro tiene historia vitivinícola dentro de Río Negro, aunque lejos del volumen de bodegas que la provincia supo tener décadas atrás. Hacer vino a pequeña escala en ese contexto tiene su costado difícil, reconoce Catriel, pero también una ventaja que no deja margen para dudas. "No nos queda otra que apuntar a la más alta calidad, año a año, aprendiendo desde el manejo del viñedo hasta la elaboración". Para él, esa exigencia es lo que vuelve el oficio más divertido.

Barricas en Aonikenk

Tranquera afuera

Durante mucho tiempo, para la mayoría de la gente el vínculo con una bodega terminaba en la góndola. Aonikenk quiere que ese contacto pase por el viñedo. La propuesta más clásica es una visita guiada con reserva, seguida de una degustación con quesos regionales. Son grupos chicos y recorridos personalizados, "no visitas frías y enlatadas", como las define.

A eso se suman las aperturas del parque, entre una y tres veces por mes, para comer algo, tomar vino y escuchar música al aire libre. Para las recepciones también trabajan con fiambres de una charcutería de Cipolletti. La idea es armar una experiencia más completa y que se sumen más productores locales. Cipolletti, dicho sea de paso, tiene cuatro charcuterías, un número que me sorprendió y que habla de un movimiento de productores muy interesante.

Lo que viene es más ambicioso. Para el año próximo proyectan continuar la obra con un restaurante, una sala de degustación más cómoda y un salón de eventos. El perfil de la cocina todavía no está definido. "Acá en el Valle tenemos un altísimo nivel de gastronomía, así que seguramente vamos a convocar o charlar con los que realmente saben de esto", anticipa. Se lo nota entusiasmado.

Viñedos bajo el sol.

Si te gusta con soda, ponele soda

El contexto no ayuda: el consumo de vino baja en el país y en el mundo, la competencia crece y buena parte de la comunicación del sector se volvió tan técnica que a veces espanta más de lo que convoca. Catriel elige el camino opuesto. "Capaz que algún colega me quiere matar, pero si a vos te gusta ponerle soda al vino, ponele soda. No importa, pero tomate un vino".

No es que la charla técnica quede afuera. Si alguien quiere profundizar, se la dan con gusto. Pero la puerta de entrada es otra: contar la historia, mostrar el lugar, dar a probar. Según su experiencia, ese turismo de experiencias funciona. Cuando la gente recibe una invitación, conoce el proyecto y prueba los productos, la respuesta es muy buena, aunque se tome menos vino que antes.

En ese camino, Aonikenk no anda sola. Hace acciones en conjunto con otras bodegas de Río Negro, convencida de que el nivel de los vinos de la provincia está para mostrarse. Ser más pequeños los obliga a sumar actores, y sumar actores hace que los conozca más gente.

Un día de campo normal en la bodega.

Cómo llegar

Las visitas se reservan por Instagram, en la cuenta de la bodega, que tiene un acceso directo a WhatsApp para consultas y reservas. El plan da para armarlo en grupo: compartir un auto con chofer o un Uber entre varios, que nadie tenga que manejar y pasar una tarde entre viñedos a pocos kilómetros de Neuquén. Una manera de conocer el vino del Valle desde adentro, que es también la mejor forma de entender por qué vale la pena tomarlo.

+ Info: @bodegaaonikenk