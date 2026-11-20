Una idea tan original como revolucionaria: reversionar el clásico pan dulce y elaborar una versión salada . Tomá nota de esta receta para las Fiestas…

Si se debiese confeccionar un podio con los clásicos platillos de la mesa de las Fiestas, sin dudas que el pan dulce –o panettone - tendría su lugar garantizado. Un reconocido influencer compartió una idea tan original como revolucionaria: reversionar el clásico pan dulce y elaborar una versión salada. ¿Cómo se hace paso a paso?

La receta original del pan dulce incluye harina, agua, fruta y fermentación natural, aunque en la actualidad existen muchas variaciones de acuerdo al lugar y costumbres adquiridas donde se elabore. De cara a las Fiestas, el influencer gastronómico Andrés Simón mostró cómo llevar adelante esta receta de la versión salada del pan dulce y el video didáctico en cuestión ya superó los millones de reproducciones.

Para preparar la versión salada del pan dulce , una receta tan original como revolucionaria, se deberán reunir los siguientes ingredientes:

De cara a las Fiestas, el influencer gastronómico Andrés Simón mostró cómo llevar adelante esta receta de la versión salada del pan dulce.

500 gramos de harina.

140 ml de leche tibia.

30 gramos de levadura fresca.

Sal.

100 gramos de Azúcar.

2 huevos.

Miel.

Ralladura de limón.

100 gramos de manteca pomada.

Quesos rallados y en cubos.

Jamón.

Salamín.

A través de TikTok, Andrés Simón -conocido en las redes sociales como @lasrecetasdesimon- observó que “si no sos mucho del pan dulce, te aseguro que esta versión salada te va a encantar. Esta receta la podés adaptar a lo que tengas en la heladera. Ya no tenés que elegir más: con esta versión tenés todo”.

La guía paso a paso para reversionar un clásico: pan dulce en modo salado

Para elaborar en casa la versión salada del pan dulce, es conveniente apuntar la siguiente guía paso a paso:

Iniciar la elaboración con un prefermento simple, sin necesidad de amasado, elaborado con harina, leche tibia y levadura fresca.

Preparar la masa principal con harina, sal, azúcar, huevo, miel, ralladura de limón y manteca pomada. “Es clave amasar bien, entre diez y quince minutos, hasta que la masa quede lisa y hermosa”, subrayó Simón.

Cuando la masa duplica su tamaño, se añaden los ingredientes salados sin volver a amasar, para lograr una distribución pareja.

La cocción se realiza a 170 grados durante unos 30 a 40 minutos.

El paso final incluye huevo batido, azúcar y queso parmesano por encima, que aportan una corteza dorada y aromática.

Andrés Simón observó que “si no sos mucho del pan dulce, te aseguro que esta versión salada te va a encantar".

El secreto de otro especialista para elaborar correctamente la masa de un pan dulce

El referente en gastronomía Donato De Santis reveló los secretos para elaborar un buen pan dulce: "Para los que se quieren aventurar, realmente hay muchas recetas pero las buenas son las que llevan de dos a tres días: son unos pasos de leudado lento de primer segundo y tercer amasado. Si ven una receta así de larga les va a salir bien"

Asimismo, De Santis agregó que "la levadura es muy complicada a veces y pasan cosas raras. Es muy invitante hacerlo, es como hacer un muffin gigante y da mucha satisfacción una vez que lo hacés. Para no arriesgarse hay que buscar recetas, cuanto más compleja es mucho más probable que salga bien”.