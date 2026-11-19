Muffins de banana, avena y nuez, sin harina ni azúcar agregada
Se hacen con licuadora, sin aceite ni manteca, y la banana madura aporta todo el dulzor. Diez minutos de preparación y veinte de horno para tener desayunos y meriendas resueltos varios días.
La base de estos muffins es una harina que se hace en casa: avena procesada en la licuadora hasta que queda gruesa, apenas arenosa. A eso se suma puré de banana bien madura, que endulza y da humedad, y huevos que unen la masa. No llevan harina de trigo, azúcar, aceite ni manteca. La avena aporta fibra y las nueces suman grasas buenas, omega-3 y minerales, además de un crocante que contrasta con la miga húmeda.
La clave está en la fruta. Cuanto más madura esté la banana, con la cáscara llena de manchas negras, más dulce y aromático sale el muffin. Las que ya nadie quiere comer en la frutera son las mejores para esta receta.
Ingredientes (12 muffins, aproximadamente)
- 2 tazas de avena instantánea o arrollada
- 2 tazas de puré de banana madura (unas 4 bananas)
- 2 huevos
- 2 cucharaditas de canela molida
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- ½ cucharadita de sal marina
- ½ taza de nueces crudas picadas
- ½ taza de chips de chocolate (opcional)
Preparación
- El horno. Prendelo a 180 °C. Rociá la placa para muffins con aceite en aerosol o poné pirotines de papel en cada hueco.
- La harina de avena. Procesá la avena en la licuadora hasta que quede como una harina gruesa. No hace falta que esté completamente fina: un poco de textura le queda bien al muffin.
- La masa. Agregá a la licuadora, o a un bol, el puré de banana, los huevos, la canela, el bicarbonato y la sal. Mezclá hasta tener una masa suave y pareja.
- El crocante. Incorporá las nueces picadas y, si querés, los chips de chocolate, con una espátula y sin batir de más.
- El llenado. Repartí la masa en los moldes hasta casi el borde: estos muffins crecen poco. Si querés, terminá cada uno con unas nueces, unos chips o un poco de avena por encima.
- El horneado. Entre 20 y 25 minutos, hasta que estén dorados y firmes al tocarlos. Un palillo clavado en el centro tiene que salir limpio.
- El reposo. Dejalos enfriar por lo menos media hora antes de desmoldar. Recién salidos del horno están muy tiernos y se pueden romper.
Variantes y conservación
- Una cucharada de pasta de maní en la masa les suma sabor y los hace más contundentes.
- Las nueces se pueden reemplazar por almendras o por semillas de girasol o de zapallo.
- En un recipiente hermético duran dos o tres días a temperatura ambiente y hasta cinco en la heladera. También se pueden congelar de a uno y descongelar a medida que se necesitan.
Para celíacos: la avena común puede tener trazas de trigo, cebada o centeno por contaminación en el campo o en la planta. Para que la receta sea apta, hay que usar avena certificada sin TACC y revisar que el bicarbonato y los chips de chocolate también lo sean.
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