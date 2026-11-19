El Comedor La Mañana muffins Muffins de banana, avena y nuez, sin harina ni azúcar agregada

Se hacen con licuadora, sin aceite ni manteca, y la banana madura aporta todo el dulzor. Diez minutos de preparación y veinte de horno para tener desayunos y meriendas resueltos varios días. Agregar LM Neuquén a







Muffins de banana, avena y nuez, sin gluten ni azúcar

La base de estos muffins es una harina que se hace en casa: avena procesada en la licuadora hasta que queda gruesa, apenas arenosa. A eso se suma puré de banana bien madura, que endulza y da humedad, y huevos que unen la masa. No llevan harina de trigo, azúcar, aceite ni manteca. La avena aporta fibra y las nueces suman grasas buenas, omega-3 y minerales, además de un crocante que contrasta con la miga húmeda.

La clave está en la fruta. Cuanto más madura esté la banana, con la cáscara llena de manchas negras, más dulce y aromático sale el muffin. Las que ya nadie quiere comer en la frutera son las mejores para esta receta.