Cheesecake de frutillas sin horno: la receta para hacer en casa
Base de galletitas, relleno de queso crema y una compota de frutillas de temporada arriba. No hace falta prender el horno: el trabajo lo hace la heladera.
Noviembre es el mes en que las frutillas llegan a las verdulerías del Alto Valle con mejor precio y más sabor, y pocas recetas les sacan tanto provecho como un cheesecake frío. Este lleva tres capas: una base crocante, un relleno cremoso que se afirma con gelatina y una cobertura de fruta cocida. Se arma sin cocción, así que alcanza con una licuadora o procesadora, un molde desmontable y unas cinco horas de heladera.
La torta de queso tiene una historia larga. Hay registros de preparaciones parecidas en la Grecia antigua, pero la versión que hoy se reconoce en cualquier carta es la de Nueva York, con el queso crema como protagonista. En Argentina se metió primero en las confiterías y después en las casas, y la variante de frutillas terminó siendo la más pedida.
Receta de cheesecake de frutilla
Ingredientes (molde de 20 cm)
Base
- 200 g de galletitas dulces
- 80 g de manteca derretida
Relleno
- 500 g de queso crema
- 200 g de crema de leche
- 150 g de azúcar
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 10 g de gelatina sin sabor (más o menos un sobre)
Cobertura
- 250 g de frutillas
- 50 g de azúcar
- Jugo de medio limón
- 5 g de gelatina sin sabor
Preparación
- La base. Procesá las galletitas hasta dejarlas como arena y mezclalas con la manteca derretida. Volcá la mezcla en el molde desmontable y presioná bien con el dorso de una cuchara o el fondo de un vaso para que quede pareja. Llevala a la heladera mientras preparás el relleno.
- El relleno. Batí el queso crema con la crema de leche, el azúcar, el jugo de limón y la vainilla hasta lograr una crema lisa. Aparte, hidratá la gelatina en unas cucharadas de agua fría y calentala apenas, a fuego bajo o unos segundos en el microondas, hasta que se disuelva por completo. Sumala a la mezcla de queso y batí un poco más para que se integre.
- El armado. Pasá el relleno sobre la base fría, alisá la superficie con una espátula y llevá el molde a la heladera por lo menos cuatro horas, hasta que esté firme.
- La cobertura. Cortá las frutillas en rodajas y cocinalas en una olla con el azúcar y el jugo de limón, a fuego medio, hasta que suelten su jugo y se forme una compota espesa. Disolvé la gelatina igual que en el relleno, agregala a la fruta y dejá entibiar antes de volcarla sobre el cheesecake.
- El final. Dejalo una hora más de heladera, como mínimo. Después pasá un cuchillo fino por el borde, abrí el aro del molde con cuidado y serví bien frío. Para decorar alcanzan unas frutillas enteras o unas hojas de menta.
Algunos consejos
- Sacá el queso crema de la heladera un rato antes: a temperatura ambiente se bate más fácil y no deja grumos.
- Cuando la sumes a la mezcla, la gelatina tiene que estar disuelta pero no hirviendo.
- La cobertura tiene que estar tibia, no caliente, para que no derrita la superficie del relleno.
- La misma receta funciona con otras frutas de estación: arándanos, frambuesas o, ya en verano, duraznos.
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