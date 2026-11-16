Base de galletitas, relleno de queso crema y una compota de frutillas de temporada arriba. No hace falta prender el horno: el trabajo lo hace la heladera.

Noviembre es el mes en que las frutillas llegan a las verdulerías del Alto Valle con mejor precio y más sabor, y pocas recetas les sacan tanto provecho como un cheesecake frío. Este lleva tres capas: una base crocante, un relleno cremoso que se afirma con gelatina y una cobertura de fruta cocida. Se arma sin cocción, así que alcanza con una licuadora o procesadora, un molde desmontable y unas cinco horas de heladera.