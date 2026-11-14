Ritual en Cipolletti: más de 10 mil personas en el primer día del festival gastronómico
Familias y grupos de amigos colmaron el Parque Rosauer desde temprano. Este domingo sigue el festival, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita
Más de 10 mil personas pasaron el sábado por el Parque Rosauer de Cipolletti durante la primera jornada de Ritual. Llegaron temprano, en familia o en grupos de amigos, y a la hora del cierre todavía seguía entrando gente al predio.
La tarde se armó a la sombra de los árboles, sobre el césped, con gente que recorría la feria sin apuro y se quedaba charlando con cocineros y productores.
La temperatura acompaño durante toda la jornada y la gente fue llegando desde distintos lugares para disfrutar de una jornada repleta de gastronomía, productos y actividades.
Los chicos tuvieron su propio espacio en la pérgola del parque. A las 15 y a las 17 cocinaron con Lu Pérez Pieroni unos shots de manzana y pera con crema Chantilly, que fue la puerta de entrada al festival para los más chicos.
Los puestos de comida y el Mercado de Productores tuvieron movimiento todo el día. Los sectores de descanso, los puntos de agua y las estaciones para separar residuos ayudaron a que una convocatoria así de grande se desarrollara en orden.
La oferta fue amplia: carnes, pescados y mariscos, pizzas, focaccias, hamburguesas, charcutería, cocina de estación, opciones sin gluten, café y pastelería. Para tomar hubo vinos, sidras, cervezas y cócteles hechos con frutas, botánicos y destilados de la Patagonia.
En el escenario principal, la cocinera chaqueña Alina Ruiz y Estefanía Ferrari, de Chacra Agroecológica El Origen, dieron una clase con los ingredientes de estación como protagonistas y el recorrido que hacen desde la chacra hasta la mesa. Después, Maru Ávila tomó la barra junto a Tres Ases con una clase de coctelería de productos regionales, pensada para que esas preparaciones se puedan repetir en casa.
Brenda Tremolaterra tocó en vivo y el DJ set de ChicaLunar cerró la noche.
Qué hay este domingo en Ritual
El festival sigue este domingo 15 de noviembre, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita. Emma Leiva va a dar una clase de cocina, y el cocinero Juan Carranza y el bartender Hernán Digiacomo van a compartir escenario en un encuentro entre cocina y coctelería. La música de cierre va a estar a cargo de Zeze Nou & Funkdamental y del DJ Gabriel Salazar.
Los puestos gastronómicos, el Mercado de Productores y los sectores de bodegas, sidreras, cervecerías y destilerías van a estar abiertos durante toda la jornada. Es otra oportunidad para conocer a quienes producen y transforman los alimentos de la región y probar el Valle en un solo lugar.
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