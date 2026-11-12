Receta deliciosa: Pollo al horno con papas crocantes
Un método simple con limón, ajo y pimentón para conseguir piel dorada, carne húmeda y papas realmente crocantes.
Pollo al horno con papas: pocas recetas prometen tanto con palabras tan conocidas. Precisamente por eso cada detalle cuenta. Secar bien la piel, salar con tiempo y no amontonar las papas cambia un resultado correcto por uno memorable.
El limón perfuma, pero no debe dominar ni cocinar la carne durante horas. Va en el adobo poco antes del horno y también dentro de la cavidad. El ajo y el pimentón completan un sabor familiar, de domingo aunque sea jueves.
Las papas reciben una cocción breve en agua antes de entrar a la fuente. Sus bordes quedan rugosos y capturan la grasa y los jugos. El pollo se deja reposar al salir; ese intervalo también sirve para devolver las papas al horno y terminar de dorarlas.
Cómo hacer pollo jugoso con papas crocantes
Ingredientes (6 porciones)
- - 1 pollo de 1,8 a 2 kg
- - 1,2 kg de papas
- - 1 limón
- - 5 dientes de ajo
- - 2 cucharaditas de pimentón dulce
- - 1 cucharadita de orégano
- - 3 cucharadas de aceite
- - Sal y pimienta
Preparación
Secar el pollo. Mezclar aceite, ajo rallado, pimentón, orégano, ralladura y jugo de medio limón. Salar el pollo y frotarlo con la mezcla. Poner el otro medio limón en la cavidad.
Cortar las papas y hervirlas seis minutos en agua con sal. Escurrir, sacudir para raspar los bordes y distribuir alrededor del pollo sin encimarlas.
Hornear a 200 °C entre 70 y 85 minutos, según el tamaño, hasta que la parte más gruesa alcance 74 °C. Reposar el pollo 15 minutos. Mientras tanto, mover las papas y dorarlas unos minutos más.
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