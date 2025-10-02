Cinco recetas con pollo para tener en cuenta

Es un clásico en la mesa de los hogares y muchas veces se cocina de la misma manera. Aquí cinco alternativas diferentes para preparar.

El pollo forma parte de la dieta de mucha gente desde siempre. Quienes lo consumen habitualmente muchas veces repiten la forma de cocinarlo. Si no es a la parrilla, es al horno.

Aquí una serie de recetas ideales para jugar y no repetirse.

- 1 pollo de 1,5 kg (sin vísceras)

- 50 gramos de manteca

- 2 cucharadas de mostaza

- Sal

- Pimienta

Desarrollo:

Lavar y secar bien el pollo y salpimentar por dentro y fuera. Mezclar la manteca blanda con la mostaza y untar con ella todo el pollo., Ponerlo en una fuente de horno enmantecada y cook en horno moderado durante una hora, pintando cada tanto con manteca. Servir acompañado con bastoncitos de zanahoria glaseadas

milanesa pollo.jpeg

Milanesa de pollo

Ingredientes:

- 2 pata muslos grandes

- Sal

- Pimienta

- 1 huevo

- Pan rallado

- Aceite

Desarrollo:

Deshuesar las patas muslos y aplastar cada trozo de carne con la maza de cocina para dejarlos más finos. Salpimentar. Pasarlos por huevo batido, luego por pan rallado y freírlos lentamente en aceite, de ambos lados, hasta que se doren. Escurrir sobre papel absorbente y servir con puré de papas.

Pollo relleno con choclo

Ingredientes: (para 6 porciones)

- 1 pollo grande

- 1 cebolla grande

- Manteca

- 2 tazas de choclo en grano

- 1 taza de queso rallado

- Una taza de miga de pan

- Leche

- Sal

- Pimienta

- Nuez moscada

- Jugo de limón

Desarrollo:

Embadurnar la cebolla con manteca. Mezclar la cebolla, el choclo, el queso, la miga de pan, las aceitunas, sal, pimienta y nuez moscada. Introducirlo en el hueco del pollo, ya limpio, y cerrarlo con palillos. Ponerlo en una asadera, untarlo con manteca mezclada con limón, sal pimienta y cocinarlo en horno moderado, durante una hora hasta que esté dorado y bien cocido. Quitarle los escarbadientes, pasarlo a una fuente y servirlo con ensaladas crudas.

pollo vino blancooo.jpeg

Pollo al vino blanco

Ingredientes: (4 porciones)

- 1 pollo de 1,5 kilos (troceado)

- 2 cucharadas de aceite

- 250 gramos de champiñones frescos

- 100 gramos cebolla

- 250 ml de vino blanco seco

- 250 ml de caldo

- 1 diente de ajo triturado

- 250 gramos de chauchas

- Sal

- Pimienta

- Laurel

- Tomillo

- Perejil

Desarrollo:

Calentar el aceite en una cacerola y dorar el pollo. añadir los champiñones y la cebolla picada; freír hasta que la cebolla se haga tierna. Verter entonces el caldo, el vino, el ajo, las hierbas, sal y pimienta. Tapar el recipiente y cocinar a fuego bajo por 45 minutos. Entonces, añadir las chauchas limpias y cocinar tapado 20 minutos más. Servir enseguida

pollo relleno.jpeg

Pollo a la cerveza

Ingredientes: (4 porciones)

- 1 pollo

- 80 gramos de manteca

- 1 lata de cerveza medio litro

- 150 gramos de panceta ahumada (en cubitos)

- 25 gramos de piñones

- 4 cucharadas de aceite

- 3 papas medianas

- 2 cebollas

- 3 dientes de ajo

- 1 ramo de hierbas

- 1 cucharada de harina de maíz

- Sal

- Pimienta

Desarrollo:

Rehogar las papas peladas y cortadas en 50 gramos de manteca. Limpiar las zanahorias, trocearlas y agregarlas a las papas hasta que comiencen a dorarse. Reservar.

Machacar los piñones y el hígado del pollo crudo en un mortero o procesar. Mezclar con la harina de maíz diluida en un chorrito de cerveza. Dorar en una sartén profunda la panceta; retirarla y allí mismo poner la manteca y el aceite. Colocar el pollo troceado y las cebollas en trozos grandes. Dorar todo, salpimentar e incorporar las hierbas y los ajos. Por último, la cerveza y la panceta frita. Tapar el recipiente y dejar cocinar a fuego suave durante 1 hora. Agregar las verduras y los piñones con hígado y dejar cocinar 20 minutos más. Retirar hierbas y servir.

Click para más recetas.

Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.