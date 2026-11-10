Pastelitos criollos de membrillo: receta casera con masa hojaldrada, almíbar y muchos pliegues
El clásico argentino de masa crocante y corazón de membrillo, explicado paso a paso para que se abra como una flor.
El pastelito parece sencillo hasta que cae en el aceite y empieza a abrir sus capas. Ese momento resume la receta: una masa sobria, un poco de paciencia y el calor justo para convertir dos cuadrados en una flor crocante.
Para el Día de la Tradición, el membrillo tiene una ventaja sentimental. Remite a las meriendas, las fechas patrias y las fuentes que circulaban todavía tibias, con almíbar liviano y granas de colores o apenas azúcar por encima.
La clave no está en cargarlo de relleno. Un cubo pequeño alcanza. Si los bordes se humedecen demasiado o el cierre queda flojo, el dulce busca la salida. Si la masa está fría y bien plegada, el pastelito se sostiene y se abre.
Cómo lograr pastelitos abiertos y crocantes
Ingredientes (12 unidades)
- - 400 g de harina 0000
- - 80 g de grasa vacuna blanda
- - 180 ml de agua
- - 1 cucharadita de sal
- - 80 g de grasa extra para los pliegues
- - 4 cucharadas de almidón de maíz
- - 250 g de dulce de membrillo
- - Aceite o grasa para freír
- - 200 g de azúcar
- - 200 ml de agua
- - Cáscara de medio limón
Preparación
Mezclar harina, sal, grasa y agua hasta formar una masa firme. Descansar 20 minutos. Estirar en rectángulo, untar con grasa, espolvorear con almidón, doblar en tres y llevar 20 minutos a la heladera. Repetir el pliegue una vez.
Estirar fino y cortar cuadrados de 8 cm. Poner un cubo de membrillo en el centro, humedecer alrededor y cubrir con otro cuadrado girado. Presionar alrededor del relleno y pellizcar las puntas.
Freír primero a temperatura media para que se abran las capas y terminar a mayor temperatura para dorar. Hervir cinco minutos el azúcar, el agua y el limón. Bañar los pastelitos tibios con el almíbar.
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