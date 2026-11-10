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La Mañana pastelitos

Pastelitos criollos de membrillo: receta casera con masa hojaldrada, almíbar y muchos pliegues

El clásico argentino de masa crocante y corazón de membrillo, explicado paso a paso para que se abra como una flor.

Pastelitos de mebrillo. Para el dia de la tradición.

Pastelitos de mebrillo. Para el dia de la tradición.

El pastelito parece sencillo hasta que cae en el aceite y empieza a abrir sus capas. Ese momento resume la receta: una masa sobria, un poco de paciencia y el calor justo para convertir dos cuadrados en una flor crocante.

Para el Día de la Tradición, el membrillo tiene una ventaja sentimental. Remite a las meriendas, las fechas patrias y las fuentes que circulaban todavía tibias, con almíbar liviano y granas de colores o apenas azúcar por encima.

La clave no está en cargarlo de relleno. Un cubo pequeño alcanza. Si los bordes se humedecen demasiado o el cierre queda flojo, el dulce busca la salida. Si la masa está fría y bien plegada, el pastelito se sostiene y se abre.

Cómo lograr pastelitos abiertos y crocantes

Ingredientes (12 unidades)

  • - 400 g de harina 0000
  • - 80 g de grasa vacuna blanda
  • - 180 ml de agua
  • - 1 cucharadita de sal
  • - 80 g de grasa extra para los pliegues
  • - 4 cucharadas de almidón de maíz
  • - 250 g de dulce de membrillo
  • - Aceite o grasa para freír
  • - 200 g de azúcar
  • - 200 ml de agua
  • - Cáscara de medio limón
Pastelitos rellenos, un plato tradicional.

Pastelitos rellenos, un plato tradicional.

Preparación

Mezclar harina, sal, grasa y agua hasta formar una masa firme. Descansar 20 minutos. Estirar en rectángulo, untar con grasa, espolvorear con almidón, doblar en tres y llevar 20 minutos a la heladera. Repetir el pliegue una vez.

Estirar fino y cortar cuadrados de 8 cm. Poner un cubo de membrillo en el centro, humedecer alrededor y cubrir con otro cuadrado girado. Presionar alrededor del relleno y pellizcar las puntas.

Freír primero a temperatura media para que se abran las capas y terminar a mayor temperatura para dorar. Hervir cinco minutos el azúcar, el agua y el limón. Bañar los pastelitos tibios con el almíbar.

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