Pastelitos criollos de membrillo: receta casera con masa hojaldrada, almíbar y muchos pliegues

El clásico argentino de masa crocante y corazón de membrillo, explicado paso a paso para que se abra como una flor.

Pastelitos de mebrillo. Para el dia de la tradición.

El pastelito parece sencillo hasta que cae en el aceite y empieza a abrir sus capas. Ese momento resume la receta: una masa sobria, un poco de paciencia y el calor justo para convertir dos cuadrados en una flor crocante.

Para el Día de la Tradición , el membrillo tiene una ventaja sentimental. Remite a las meriendas, las fechas patrias y las fuentes que circulaban todavía tibias, con almíbar liviano y granas de colores o apenas azúcar por encima.

La clave no está en cargarlo de relleno. Un cubo pequeño alcanza. Si los bordes se humedecen demasiado o el cierre queda flojo, el dulce busca la salida. Si la masa está fría y bien plegada, el pastelito se sostiene y se abre.

Cómo lograr pastelitos abiertos y crocantes

Ingredientes (12 unidades)

- 400 g de harina 0000

- 80 g de grasa vacuna blanda

- 180 ml de agua

- 1 cucharadita de sal

- 80 g de grasa extra para los pliegues

- 4 cucharadas de almidón de maíz

- 250 g de dulce de membrillo

- Aceite o grasa para freír

- 200 g de azúcar

- 200 ml de agua

- Cáscara de medio limón

Pastelitos rellenos, un plato tradicional.

Preparación

Mezclar harina, sal, grasa y agua hasta formar una masa firme. Descansar 20 minutos. Estirar en rectángulo, untar con grasa, espolvorear con almidón, doblar en tres y llevar 20 minutos a la heladera. Repetir el pliegue una vez.

Estirar fino y cortar cuadrados de 8 cm. Poner un cubo de membrillo en el centro, humedecer alrededor y cubrir con otro cuadrado girado. Presionar alrededor del relleno y pellizcar las puntas.

Freír primero a temperatura media para que se abran las capas y terminar a mayor temperatura para dorar. Hervir cinco minutos el azúcar, el agua y el limón. Bañar los pastelitos tibios con el almíbar.