Pan dulce casero: receta para lograr una miga húmeda, aireada y llena de frutas y nueces
Una masa perfumada, dos levados y paciencia. Cómo preparar en casa el pan que anuncia la llegada de las Fiestas
El pan dulce empieza mucho antes de Navidad. Empieza cuando aparecen las primeras frutas abrillantadas en el supermercado, cuando alguien busca los moldes de papel o decide ensayar una receta para no improvisar el 24.
Hacerlo en casa cambia el calendario: durante unas horas, todo huele a manteca, cítricos y levadura.
Es una masa enriquecida. Lleva azúcar, huevos y manteca, ingredientes que dan sabor, pero también vuelven más lento el trabajo de la levadura. Por eso no conviene apurarla ni tapar una fermentación pobre con exceso de fruta. Primero se construye la miga; después se incorpora el relleno.
Ingredientes para dos panes medianos
- 500 g de harina 000
- 10 g de levadura seca o 25 g de levadura fresca
- 180 ml de leche tibia
- 100 g de azúcar
- 2 huevos
- 100 g de manteca blanda
- 1 cucharadita de agua de azahar
- 8 g de sal
- Ralladura de 1 naranja y 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de ron o coñac, opcional
- 300 g de nueces, almendras, pasas y frutas abrillantadas
Cómo hacer pan dulce casero
Mezclar la levadura con 50 ml de leche, una cucharada del azúcar y dos cucharadas de harina. Dejar diez minutos, hasta que se active.
En un bol grande colocar la harina, el azúcar restante y la sal. Agregar la levadura, los huevos, la leche restante, las ralladuras, la vainilla y el agua de azahar. Unir y amasar hasta formar una masa. Con una cucharadita alcanza para perfumar sin que su sabor domine el resto de los ingredientes.
Incorporar la manteca blanda en tres veces. Al principio parecerá que la masa se desarma; hay que seguir amasando hasta que vuelva a unirse y quede lisa, elástica y ligeramente pegajosa. Puede llevar entre 12 y 15 minutos.
Tapar y dejar levar hasta que duplique su volumen. Según la temperatura, tardará entre una hora y media y tres horas.
Desgasificar suavemente. Extender la masa, distribuir las frutas y los frutos secos y plegar varias veces para repartirlos. Dividir en dos, formar bollos y colocarlos en moldes de 500 gramos.
Dejar levar otra vez hasta que la masa llegue a dos centímetros del borde. Hornear a 170 °C durante 35 a 45 minutos. Si se dora demasiado rápido, cubrir con papel aluminio. Enfriar por completo antes de cortar.
Paciencia, perfume y una buena miga
La cantidad de relleno puede adaptarse, pero no debería superar demasiado el 60 por ciento del peso de la harina. Un pan saturado de frutas queda pesado y le cuesta crecer.
Una vez frío, se conserva bien envuelto durante cuatro o cinco días. Incluso mejora después de las primeras 24 horas, cuando los aromas se acomodan. Hacerlo temprano no es adelantarse a las Fiestas: es darles tiempo para empezar.
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