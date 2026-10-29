El Comedor La Mañana cerdo Este corte de cerdo es ideal para la parrilla porque queda tierno y jugoso (además es muy barato)

Por un precio accesible, este corte de cerdo puede ser la clave para preparar un exquisito asado. Además, queda tierno y jugoso. ¿De cuál se trata? Andrés Morando Por Agregar LM Neuquén a







Este corte de cerdo es ideal para la parrilla porque queda tierno y jugoso (además es muy barato)

El carré de cerdo -al igual que el matambre o el pechito- es uno de los cortes más populares en la Argentina, especialmente para asar o hacer a la parrilla. Contiene hueso y carne, con un toque de grasa que lo hace sabroso. Pero, por un precio accesible, existe otro corte de cerdo que también puede ser la clave para preparar un exquisito asado. Además, queda tierno y jugoso. ¿De cuál se trata?

Amén de los infaltables chorizos y/o morcillas, achuras como la molleja, el riñón o el chinchulín, el corazón de un clásico asado argentino se nutre de cortes de carne como el lomo, la entraña, el vacío o la tira de asado. Sin embargo, la alternativa que presenta este corte de carne de cerdo es más barata y rendidora.

El pechito de cerdo es uno de los cortes más populares en la Argentina, especialmente para asar o hacer a la parrilla. Este es el corte de carne de cerdo que sale tierno y jugoso, y es barato El corte de carne de cerdo que sale tierno y jugoso si se lo cocina a la parrilla es la tapa de nalga. Como es barato, se convierte en una excelente opción para aquellos asadores que desean renovar el menú parrillero a un costo accesible.