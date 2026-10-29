Este corte de cerdo es ideal para la parrilla porque queda tierno y jugoso (además es muy barato)
Por un precio accesible, este corte de cerdo puede ser la clave para preparar un exquisito asado. Además, queda tierno y jugoso. ¿De cuál se trata?
El carré de cerdo -al igual que el matambre o el pechito- es uno de los cortes más populares en la Argentina, especialmente para asar o hacer a la parrilla. Contiene hueso y carne, con un toque de grasa que lo hace sabroso. Pero, por un precio accesible, existe otro corte de cerdo que también puede ser la clave para preparar un exquisito asado. Además, queda tierno y jugoso. ¿De cuál se trata?
Amén de los infaltables chorizos y/o morcillas, achuras como la molleja, el riñón o el chinchulín, el corazón de un clásico asado argentino se nutre de cortes de carne como el lomo, la entraña, el vacío o la tira de asado. Sin embargo, la alternativa que presenta este corte de carne de cerdo es más barata y rendidora.
Este es el corte de carne de cerdo que sale tierno y jugoso, y es barato
El corte de carne de cerdo que sale tierno y jugoso si se lo cocina a la parrilla es la tapa de nalga. Como es barato, se convierte en una excelente opción para aquellos asadores que desean renovar el menú parrillero a un costo accesible.
La tapa de nalga de cerdo, que proviene de la parte trasera del animal y se caracteriza por su textura firme y sabor suave, rinde muy bien, puesto que permite obtener varias porciones. Es relativamente magra, por lo que requiere controlar la temperatura y evitar una cocción excesiva para conservar su jugosidad. También admite diferentes condimentos, desde ajo y perejil hasta mostaza, hierbas aromáticas o limón.
La guía paso a paso para preparar la tapa de nalga de cerdo a la parrilla
Para preparar la tapa de nalga de cerdo a la parrilla, es conveniente apuntar la siguiente guía paso a paso:
- Sazonar la tapa de nalga de cerdo durante dos horas con ajo, aceite de oliva, limón y romero. También queda muy rica con chimichurri y vegetales asados.
- Cocinarla a la parrilla con fuego moderado, procurando que las brasas no sean demasiado intensas para que así no se reseque la carne.
- Un dato clave: el centro de la tapa de nalga debe alcanzar al menos 63 °C.
- Reposar tres minutos antes de cortarla.
Los 3 errores más comunes que arruinan la carne del asado: que la tapa de nalga de cerdo salga jugosa y tierna
- Exceso de calor sobre la parrilla: preparar un fuego con demasiadas brasas puede generar que la carne se queme en la superficie, dando lugar a sabores intensos y poco agradables. Lo ideal es cocinar con una cantidad moderada de brasas: entre 3 y 4 kilos de carbón o una combinación con leña seca. Cuando la leña comienza a humear antes de encenderse completamente, aporta un sabor particular que realza la cocción.
- No calcular correctamente la cantidad de carne: por regla general, siempre debe calcularse medio kilo por persona, aunque este número podrá variar de acuerdo al apetito de los comensales.
- Sacarle la grasa a la carne: es una práctica equivocada, puesto que la grasa cumple un rol fundamental en el sabor y en la jugosidad del corte. Se sugiere cocinar las achuras y los chorizos por separado, para evitar así que la grasa de estos productos afecte a las piezas principales como, por ejemplo, la tapa de nalga de cerdo.
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