Café de especialidad en Neuquén: cinco cafeterías para conocer y volver

Una casona con parra, un refugio de inspiración japonesa, una tienda con tostador propio: cinco cafeterías de especialidad para conocer en Neuquén.

En los primeros seis meses de 2026, la Municipalidad de Neuquén habilitó 17 nuevas cafeterías , casi tantas como en todo 2025, cuando se contabilizaron 18. Desde comienzos del año pasado ya son 35 las que abrieron en la capital.

El fenómeno no es nuevo, pero cambió de escala. Lo que hace unos años eran unas pocas cafeterías concentradas en el centro, hoy es un mapa que se extiende por distintos barrios: de las aperturas de este año, nueve fueron en el Área Centro Este, pero también hubo en Santa Genoveva, Villa Florencia, Islas Malvinas y Gregorio Álvarez. Y las propuestas ya no se limitan al café con medialunas: tostadores propios, baristas que compiten, cartas que funcionan todo el día, bares de vinos al atardecer y tiendas donde llevarse el equipo para la casa.

En ese mapa hay de todo, y no todo vale lo mismo. Acá van cinco lugares que hoy explican hacia dónde va el café en Neuquén.

Finca, el proyecto de dos hermanos que hace foco en el equipo, el producto y una carta para todo el día. @finca.caffe

Finca Café

Finca es un proyecto de dos hermanos, y se nota en el cuidado. El café es muy bueno, de La Motofeca, con baristas preparados y muy buenas máquinas. Pero reducirlo a la taza sería quedarse corto. Acá el foco está puesto en el equipo, en el producto y, sobre todo, en una carta amplia que funciona durante todo el día.

Se puede comer desde trucha hasta chipá casero, pasando por rolls de canela o minutas. Hay stracciatella y mucho producto de estación. Un café de media mañana puede estirarse sin problema hasta el almuerzo, y la merienda hasta algo bastante más contundente. Al atardecer, además, la casa cambia de ritmo y se vuelve bar de vinos, con una selección a cargo del sommelier Nahuel Espinoza y cosas para compartir.

El patio de Finca, con su parra enorme y la pérgola llena de mesitas. @finca.caffe

El lugar es una casona reciclada, muy bien ambientada. Tiene un patio enorme, con una parra gigante y una pérgola donde se reparten un montón de mesitas. Es, probablemente, uno de los patios más lindos de la ciudad.

Dónde: Córdoba 354

Córdoba 354 Horario: martes a jueves y domingos, de 9 a 23.30; viernes y sábados, de 9 a 0.30. Lunes cerrado.

martes a jueves y domingos, de 9 a 23.30; viernes y sábados, de 9 a 0.30. Lunes cerrado. Contacto: 0299 673-0149 / Instagram: @finca.caffe

Un lugar acogedor, con libros para leer y muy buen café, cerca del parque Jaime de Nevares. @mons.cafe

Mon’s

Mon’s fue, sin lugar a dudas, uno de los primeros cafés de especialidad de la ciudad. Durante años funcionó en la esquina de Alberdi y Buenos Aires, y hace un par de años se mudó a su formato actual, cerca del parque Jaime de Nevares.

El espíritu se mantiene. Es un lugar acogedor, con juegos de mesa, libros para leer y muy buen café. Cada tanto organizan degustaciones, certámenes y cursos de barista: el próximo será del 27 al 30 de octubre. Eso lo vuelve un punto de encuentro para quienes se interesan por el café más allá de la taza. Es de esos sitios donde se entra a tomar algo y se termina jugando una partida.

Dónde: Gral. Conrado Villegas 167

Gral. Conrado Villegas 167 Horario: lunes a sábados, de 9 a 20

lunes a sábados, de 9 a 20 Contacto: +54 9 299 455-7321 / Instagram: @mons.cafe

Pocas mesas, poco ruido y un rincón aparte de la ciudad.

Kissa

Kissa es chico, íntimo, y ese es buena parte de su encanto. El nombre remite a los kissaten, las cafeterías tradicionales japonesas, y el lugar busca emparentarse con ese espíritu, una mirada sutil sobre el espacio y sobre el tiempo que uno pasa adentro.

Detrás de la barra está Nicolás Arrieta, campeón regional de la Copa Origami 2025, un certamen de café filtrado que después lo llevó a competir a nivel nacional. Eso se nota en la taza y en el asesoramiento. La pastelería acompaña. Es un ambiente muy protegido: pocas mesas, poco ruido y la sensación de haber encontrado un rincón aparte de la ciudad.

Dónde: Presidente Arturo Illia 1018

Presidente Arturo Illia 1018 Contacto: 0299 610-4731 / Instagram: @kissa.nqn

Territorio café, desembarcó hace menos de un mes y es una buena opción take away y sobre todo en venta de accesorios.

Territorio

Llegó desde Viedma y es, quizás, lo más novedoso de esta lista. Está en el Alto Comahue, en un puesto del primer piso, y funciona a la vez como cafetería y como tienda: se puede tomar un café y, de paso, llevarse molinillos, Chemex, filtros, jarras, todo el universo del café para la casa.

El café es muy rico. El proyecto ofrece además asesoría y capacitaciones. Para quien quiere empezar a preparar café de especialidad en casa, es una buena primera parada y para quienes estén de shopping también.

Dónde: Alto Comahue Shopping, Dr. Ramón 355, primer piso

Alto Comahue Shopping, Dr. Ramón 355, primer piso Horario: todos los días, de 10 a 00

todos los días, de 10 a 00 Contacto: Instagram: @territorio.cafe

La barrita del ventanal de Bordó, para mirar el ritmo de la ciudad. @bordo_cafe

Bordó

De las aperturas más recientes de la ciudad. Ocupa una esquina muy bonita, con buena pastelería y buen café, y un ambiente que invita a quedarse. Además de la taza, hay jugos y kombuchas, y en redes se volvió un lugar de referencia para el matcha, con una bebida de estación que cambia a lo largo del año.

Sobre uno de los ventanales tiene una barrita para sentarse a mirar el ritmo de la ciudad. Es, probablemente, el mejor lugar de la casa.