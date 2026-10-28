El Comedor La Mañana torta Torta de manzana, rica, esponjosa y sin azúcar ni harina: la mejor receta para hacer en casa, aún en pocos minutos

Con pasos simples, se logra una preparación sabrosa para disfrutar en el desayuno o la merienda. Los ingredientes y cómo hacerla. Valeria Ruiz Por Agregar LM Neuquén a







Torta de manzana, rica, esponjosa y sin azúcar ni harina: la mejor receta para hacer en casa, aún en pocos minutos

Para quienes buscan una alternativa práctica para preparar algo dulce sin complicarse con técnicas elaboradas ni una larga lista de ingredientes, esta receta de torta de manzana es ideal. Con una preparación sencilla y pocos pasos, se logra un resultado sabroso y esponjoso para compartir en casa a la hora de desayuno o la merienda, con mate, té o café.

Esta receta combina huevos y manzanas verdes para conseguir una torta húmeda, tierna y con una consistencia agradable. Otra de sus ventajas es la posibilidad de incorporar ingredientes como nueces o almendras picadas, que aportan sabor y diferentes texturas.

Todos los ingredientes para esta receta de torta de manzana Para llevar adelante esta preparación, serán necesarios los siguientes productos: