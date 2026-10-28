Torta de manzana, rica, esponjosa y sin azúcar ni harina: la mejor receta para hacer en casa, aún en pocos minutos
Con pasos simples, se logra una preparación sabrosa para disfrutar en el desayuno o la merienda. Los ingredientes y cómo hacerla.
Para quienes buscan una alternativa práctica para preparar algo dulce sin complicarse con técnicas elaboradas ni una larga lista de ingredientes, esta receta de torta de manzana es ideal. Con una preparación sencilla y pocos pasos, se logra un resultado sabroso y esponjoso para compartir en casa a la hora de desayuno o la merienda, con mate, té o café.
Esta receta combina huevos y manzanas verdes para conseguir una torta húmeda, tierna y con una consistencia agradable. Otra de sus ventajas es la posibilidad de incorporar ingredientes como nueces o almendras picadas, que aportan sabor y diferentes texturas.
Todos los ingredientes para esta receta de torta de manzana
Para llevar adelante esta preparación, serán necesarios los siguientes productos:
- 4 huevos
- 2 manzanas verdes
- 1 taza de coco rallado o avena instantánea
- 1 cucharada de polvo para hornear
- Edulcorante a gusto o 2 cucharadas de miel
- Ingredientes opcionales
- Un chorrito de esencia de vainilla
- Una cucharadita de canela
- Un puñado de nueces o almendras picadas
Paso a paso, cómo preparar la torta de manzana en casa
La elaboración es sencilla y no requiere técnicas de pastelería avanzadas. Se puede preparar esta receta en pocos minutos y el siguiente paso a paso:
- Preparar las manzanas: lavar y pelar las dos manzanas verdes. Retirar las semillas y el centro, y cortarlas en cubos pequeños o rallarlas con un rallador grueso. Los cubos permiten encontrar trozos de fruta al comer la torta, mientras que la manzana rallada se integra mejor a la preparación y aporta humedad.
- Batir los huevos: colocar los cuatro huevos en un recipiente amplio y batirlos durante varios minutos, hasta que la mezcla se vea más clara y ligeramente espumosa. Este paso ayuda a incorporar aire y favorece una textura más esponjosa.
- Agregar el endulzante: incorporar edulcorante a gusto o dos cucharadas de miel. Si se desea, sumar un chorrito de esencia de vainilla y una cucharadita de canela para intensificar el aroma y combinar los sabores de la fruta.
- Incorporar el coco o la avena: añadir una taza de coco rallado o avena instantánea y mezclar hasta integrar. Es preferible hacerlo poco a poco para que el ingrediente seco se distribuya de manera uniforme y no queden partes sin hidratar.
- Sumar el polvo para hornear: agregar una cucharada de polvo para hornear y revolver suavemente. No es necesario batir en exceso en esta etapa; alcanza con que el ingrediente quede bien repartido en toda la mezcla.
- Añadir las manzanas: incorporar la fruta cortada o rallada y mezclar con una espátula. Si se busca una torta con más textura, se puede sumar un puñado de nueces o almendras picadas. Estos frutos secos aportan un contraste crocante y complementan muy bien el sabor de la manzana.
- Preparar el molde: elegir un molde pequeño o mediano, según la altura deseada. Engrasarlo ligeramente con aceite o manteca, o cubrir la base con papel para hornear para facilitar el desmolde. Distribuir la preparación de manera pareja.
- Hornear la torta: llevar el molde al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos. El tiempo puede variar según el tamaño del recipiente, la humedad de las manzanas y las características de cada horno. Conviene observar el crecimiento y el dorado de la superficie sin abrir la puerta innecesariamente durante los primeros 20 minutos.
- Comprobar la cocción: introducir un palillo en el centro de la torta. Si sale sin restos de mezcla cruda, está lista. Si todavía presenta masa húmeda, dejarla unos minutos más y volver a comprobar. Hay que tener en cuenta que, si el palillo atraviesa un trozo de manzana, puede salir húmedo aunque la preparación esté cocida.
- Dejar enfriar antes de servir: retirar el molde del horno y esperar unos minutos antes de desmoldar. Después, dejar que la torta se enfríe sobre una rejilla o una superficie adecuada. Este descanso ayuda a que la estructura se afirme y evita que se rompa al cortarla.
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