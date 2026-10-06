El Comedor La Mañana tortas fritas Tortas fritas caseras: receta fácil con levadura, paso a paso

Un kilo de harina, levadura y grasa para una masa simple y rendidora. El paso a paso de un clásico del mate para los días de lluvia. Agregar LM Neuquén a







Baja la temperatura o aparece la lluvia, siempre es una buena excusa hacer torta fritas.

Las tortas fritas llevan harina, levadura, grasa, sal y agua. Con eso y una sartén con aceite o grasa caliente sale una de las preparaciones más tradicionales del Río de la Plata, la que acompaña al mate en las meriendas familiares y en los días frescos.

Se venden en puestos de ruta y en panaderías, y se hacen en las casas, donde cada familia guarda su receta y algún secreto que pasa de una generación a la otra.

Las variantes cambian poco el resultado. La masa es simple, económica y rendidora, y al freírse queda dorada y crocante por fuera y suave por dentro. Van con mate, con café con leche o con algo dulce.