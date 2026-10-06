Tortas fritas caseras: receta fácil con levadura, paso a paso
Un kilo de harina, levadura y grasa para una masa simple y rendidora. El paso a paso de un clásico del mate para los días de lluvia.
Las tortas fritas llevan harina, levadura, grasa, sal y agua. Con eso y una sartén con aceite o grasa caliente sale una de las preparaciones más tradicionales del Río de la Plata, la que acompaña al mate en las meriendas familiares y en los días frescos.
Se venden en puestos de ruta y en panaderías, y se hacen en las casas, donde cada familia guarda su receta y algún secreto que pasa de una generación a la otra.
Las variantes cambian poco el resultado. La masa es simple, económica y rendidora, y al freírse queda dorada y crocante por fuera y suave por dentro. Van con mate, con café con leche o con algo dulce.
Ingredientes para tortas fritas
- 1 kilo de harina
- 30 gramos de levadura fresca (o 1 sobre de levadura seca)
- 100 gramos de grasa vacuna o de cerdo
- 1 cucharada de sal gruesa
- 360 cc de agua tibia
- Aceite o grasa para freír, cantidad necesaria
Paso a paso
- Armar la corona. Colocar la harina en un bowl grande o sobre la mesada y formar una corona, con un hueco en el centro.
- Sumar levadura y grasa. Poner en el hueco la levadura desgranada y la grasa, derretida de antemano y ya fría.
- Agregar el agua. Disolver la sal en el agua tibia e incorporarla de a poco, mezclando con las manos hasta formar una masa homogénea y elástica.
- Amasar y dejar levar. Amasar varios minutos hasta obtener un bollo liso. Tapar con un repasador limpio y dejar descansar hasta que leve.
- Dividir. Desgasificar la masa presionándola suavemente, separarla en porciones chicas y formar bollitos.
- Estirar. Estirar cada bollito con palo de amasar hasta lograr discos de pocos milímetros de espesor. Hacer un corte o un agujero en el centro, para que no se inflen demasiado al cocinarse.
- Freír. Calentar abundante grasa o aceite en una sartén profunda y freír las tortas de ambos lados hasta que estén bien doradas.
- Escurrir y servir. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente. Se sirven calientes, solas, con azúcar espolvoreada o con dulce de leche.
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