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El Comedor
La Mañana tortas fritas

Tortas fritas caseras: receta fácil con levadura, paso a paso

Un kilo de harina, levadura y grasa para una masa simple y rendidora. El paso a paso de un clásico del mate para los días de lluvia.

Baja la temperatura o aparece la lluvia

Baja la temperatura o aparece la lluvia, siempre es una buena excusa hacer torta fritas.

Las tortas fritas llevan harina, levadura, grasa, sal y agua. Con eso y una sartén con aceite o grasa caliente sale una de las preparaciones más tradicionales del Río de la Plata, la que acompaña al mate en las meriendas familiares y en los días frescos.

Se venden en puestos de ruta y en panaderías, y se hacen en las casas, donde cada familia guarda su receta y algún secreto que pasa de una generación a la otra.

Las variantes cambian poco el resultado. La masa es simple, económica y rendidora, y al freírse queda dorada y crocante por fuera y suave por dentro. Van con mate, con café con leche o con algo dulce.

Ingredientes para tortas fritas

  • 1 kilo de harina
  • 30 gramos de levadura fresca (o 1 sobre de levadura seca)
  • 100 gramos de grasa vacuna o de cerdo
  • 1 cucharada de sal gruesa
  • 360 cc de agua tibia
  • Aceite o grasa para freír, cantidad necesaria

Paso a paso

  • Armar la corona. Colocar la harina en un bowl grande o sobre la mesada y formar una corona, con un hueco en el centro.
  • Sumar levadura y grasa. Poner en el hueco la levadura desgranada y la grasa, derretida de antemano y ya fría.
  • Agregar el agua. Disolver la sal en el agua tibia e incorporarla de a poco, mezclando con las manos hasta formar una masa homogénea y elástica.
  • Amasar y dejar levar. Amasar varios minutos hasta obtener un bollo liso. Tapar con un repasador limpio y dejar descansar hasta que leve.
  • Dividir. Desgasificar la masa presionándola suavemente, separarla en porciones chicas y formar bollitos.
  • Estirar. Estirar cada bollito con palo de amasar hasta lograr discos de pocos milímetros de espesor. Hacer un corte o un agujero en el centro, para que no se inflen demasiado al cocinarse.
  • Freír. Calentar abundante grasa o aceite en una sartén profunda y freír las tortas de ambos lados hasta que estén bien doradas.
  • Escurrir y servir. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente. Se sirven calientes, solas, con azúcar espolvoreada o con dulce de leche.
Tortas Fritas, protagonistas principales de los días fríos.

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