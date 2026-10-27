Cómo hacer el mejor chimichurri: este es el secreto para que salga perfecto este clásico de la mesa argentina

Con su característica acidez, esta salsa tradicional argentina le suma sabor al asado. La receta y cómo prepararla.

El secreto de un buen asado no está solo en la calidad de la carne o el tiempo de cocción, sino que también pasa por saber hacer un buen chimichurri . Además de sumarle sabor , esta salsa clásica de la parrilla argentina ayuda a que los distintos cortes recuperen sus jugos. Su acidez , además, aporta frescura y equilibra los sabores tostados.

Otra de sus ventajas es que se prepara muy fácilmente y lleva productos económicos . Su secreto está en el picado cuidadoso de los ingredientes y en dejarlo reposar para que encuentre un equilibrio. De hecho, un chimichurri recién mezclado suele ser más intenso , especialmente por el ajo y el vinagre. Pero con el asentamiento, los sabores se combinan y le dan otro tono.

Para preparar esta receta en casa, serán necesarios los siguientes productos, con sus respectivas proporciones:

3 cucharadas de perejil fresco picado.

fresco picado. 1 diente de ajo picado finamente.

picado finamente. 1 cucharadita de orégano seco.

seco. 1 pizca de ají molido .

. 3 cucharadas de aceite .

. 1 cucharada de vinagre .

. Sal y pimienta a gusto.

y a gusto. 2 cucharadas de agua tibia (opcional).

El chimichurri, un infaltable en los asados argentinos.

El orégano seco suma aroma, mientras que una pizca de ají molido da un picor leve. El aceite aporta cuerpo y el vinagre, acidez. La proporción de tres cucharadas de aceite por una de vinagre ofrece un punto de partida equilibrado, pero siempre es posible corregirla después de probar la mezcla.

Paso a paso, cómo hacer el mejor chimichurri para el asado

Lavar y secar el perejil: es importante retirar bien el exceso de agua antes de picarlo para evitar que la salsa quede demasiado líquida.

es importante retirar bien el exceso de agua antes de picarlo para evitar que la salsa quede demasiado líquida. Picar el perejil: preparar tres cucharadas de perejil fresco picado. Conviene buscar un corte fino, sin triturar las hojas.

preparar tres cucharadas de perejil fresco picado. Conviene buscar un corte fino, sin triturar las hojas. Picar el ajo: cortar finamente un diente de ajo para que su sabor se distribuya de manera pareja.

cortar finamente un diente de ajo para que su sabor se distribuya de manera pareja. Poner las hierbas en un recipiente: colocar el perejil y el ajo en un bowl o frasco limpio.

colocar el perejil y el ajo en un bowl o frasco limpio. Agregar los condimentos: incorporar una cucharadita de orégano seco y una pizca de ají molido. Mezclar para repartirlos entre las hierbas.

incorporar una cucharadita de orégano seco y una pizca de ají molido. Mezclar para repartirlos entre las hierbas. Añadir el aceite y el vinagre: verter tres cucharadas de aceite y una cucharada de vinagre. Revolver hasta que los ingredientes queden bien integrados.

verter tres cucharadas de aceite y una cucharada de vinagre. Revolver hasta que los ingredientes queden bien integrados. Sazonar con moderación: añadir sal y pimienta a gusto. Es preferible empezar con poca cantidad, probar y rectificar después.

añadir sal y pimienta a gusto. Es preferible empezar con poca cantidad, probar y rectificar después. Ajustar la textura, si se desea: para aligerar la salsa, incorporar agua tibia poco a poco, hasta un máximo de dos cucharadas. Si se prefiere un chimichurri más espeso, se puede evitar este paso.

para aligerar la salsa, incorporar agua tibia poco a poco, hasta un máximo de dos cucharadas. Si se prefiere un chimichurri más espeso, se puede evitar este paso. Probar y corregir: antes de servir, comprobar si necesita más sal, pimienta, acidez o picor. Es mejor sumar los condimentos gradualmente.

antes de servir, comprobar si necesita más sal, pimienta, acidez o picor. Es mejor sumar los condimentos gradualmente. Dejar reposar: tapar la preparación y esperar al menos unos veinte minutos antes de servir. El reposo permite que el ajo, las hierbas, el aceite y el vinagre se integren y redondeen sus sabores.

La salsa aporta sabor y le devuelve la jugosidad a la carne.

Los secretos y detalles a tener en cuenta

El perejil debe lavarse y secarse muy bien antes de picarlo. Si conserva demasiada agua, la salsa puede quedar diluida. Tres cucharadas de perejil fresco picado son suficientes para lograr una preparación aromática, siempre que el corte sea fino, pero no tan intenso como para convertir las hojas en una pasta. Mantener algo de textura ayuda a que la hierba se perciba en cada cucharada.

Por su lado, un diente de ajo picado finamente distribuye su sabor con mayor uniformidad que trozos grandes. Para un resultado equilibrado, alcanza con cortarlo en piezas pequeñas, sin machacarlo hasta volverlo puré.

Si se prepara con anticipación, conviene guardarlo tapado en la heladera y sacarlo un rato antes de servir para que no llegue demasiado frío a la mesa.