Buñuelos de manzana caseros: receta fácil y esponjosa para la merienda con mate

Con manzana, banana, pasas y ralladura de naranja, una masa simple que se fríe en minutos. Las claves para que queden esponjosos y sin chupar aceite.

Los buñuelos de manzana se hacen con una masa básica de harina leudante, huevo, leche y azúcar, a la que se le suma fruta en cubitos antes de ir a la fritura. Salen en tandas, se pasan por azúcar apenas dejan el aceite y se comen calientes, con el mate al lado.

En el Alto Valle, donde la manzana sobra en cualquier frutera, es una de esas recetas que resuelven la merienda con lo que hay en casa. La fruta le aporta jugosidad y una dulzura propia que contrasta con la masa dorada y esponjosa.

Ingredientes (para 10 a 12 buñuelos)

2 tazas de harina leudante

¼ taza de azúcar

2 huevos

80 cc de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla o un chorrito de licor (opcional)

Ralladura de 1 naranja

1 manzana pelada y cortada en cubitos

1 banana pelada y picada

1 cucharada de pasas de uva sin semillas

Aceite neutro para freír

Azúcar común para espolvorear

Deliciosos buñuelos de manzana.

Consejos para que salgan bien

La masa tiene que ser espesa. Si queda muy líquida, los buñuelos se desarman en el aceite y no levantan. Tiene que caer de la cuchara en un bloque, no chorrear.

Si queda muy líquida, los buñuelos se desarman en el aceite y no levantan. Tiene que caer de la cuchara en un bloque, no chorrear. Cubitos chicos de fruta. Si los trozos son grandes, la masa alrededor tarda más en cocinarse y el centro queda crudo.

Si los trozos son grandes, la masa alrededor tarda más en cocinarse y el centro queda crudo. Ojo con la temperatura. Con el aceite frío, los buñuelos chupan grasa y quedan pesados. Con el aceite demasiado caliente, se doran afuera y quedan crudos adentro.

Con el aceite frío, los buñuelos chupan grasa y quedan pesados. Con el aceite demasiado caliente, se doran afuera y quedan crudos adentro. A la mesa enseguida. Recién hechos están crocantes por fuera y tiernos por dentro. Con el correr de los minutos, la humedad de la fruta los ablanda.

Una receta con historia

Las masas fritas son de las preparaciones más antiguas de la cocina occidental. En la antigua Roma ya existían bollitos de masa fritos y endulzados con miel, y versiones parecidas se extendieron por toda Europa. En la península ibérica, la cocina árabe dejó su huella en la costumbre de bañarlas en miel o azúcar, y de ahí llegaron a América.

Con los siglos, cada lugar los adaptó a lo que tenía a mano. Acá se hacen dulces, con manzana o banana, y salados, con acelga o espinaca. Pero el lugar sigue siendo el mismo: la mesa familiar, una tarde fría y el mate dando vueltas.