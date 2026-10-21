Bocaditos crocantes de avena y manzana: la receta saludable de Paulina Cocina que "se hace en un toque"
La influencer compartió una receta para preparar bocaditos de avena y manzana “en un toque”.
La manzana es una fruta versátil, que ofrece una mezcla equilibrada de vitaminas, minerales, fibra y carbohidratos naturales. Por su parte, la avena es una excelente fuente de nutrientes esenciales (una taza contiene cerca de 1.8 gm de vitamina B1). Recientemente, la reconocida influencer Paulina Cocina compartió una receta sencilla para elaborar bocaditos crocantes de avena y manzana, ideales para la merienda.
“Estos bocaditos de avena y manzana se hacen en un toque”, comentó Paulina Cocina en su cuenta oficial de X. En esta propuesta, al combinarse la manzana con la avena de grano entero y el huevo, la masa gana un notable contenido proteico y carbohidratos de absorción lenta que brindan una saciedad prolongada sin sumar pesadez ni calorías vacías.
La receta saludable de Paulina Cocina para la hora de la merienda: bocaditos de manzana y avena
Para preparar unos exquisitos bocaditos crocantes de avena y manzana, primeramente se deberán reunir los siguientes ingredientes:
- 2 manzanas (rojas o verdes).
- 1 huevo.
- ¼ taza de avena (preferentemente instantánea o tradicional).
- ¼ taza de harina (común, integral o la de preferencia).
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 cucharadita de endulzante apto para cocción.
- 1 cucharadita de canela en polvo.
- Manteca o aceite para la fuente (cantidad necesaria).
Paulina Cocina comentó que esta es una "de esas recetas sin azúcar que te salvan la tarde cuando querés algo rico que no lleve una hora de horno y una hora de dejar enfriar. Un postrecito saludable que desaparece en un segundo".
La guía paso a paso para elaborar los bocaditos crocantes de avena y manzana
A continuación, se detalla la guía paso a paso brindada por Paulina Cocina para preparar los bocaditos de avena y manzana:
- Cortar las dos manzanas en cubos o trozos bien chiquitos (incluso si la fruta está algo arenosa, funcionará perfectamente).
- En un bol mediano, batir ligeramente el huevo.
- Incorporar los trocitos de manzana y revolver bien para que la fruta se impregne.
- Añadir el endulzante, la canela en polvo, la harina, la avena y la cucharadita de polvo para hornear.
- Mezclar todo con una cuchara hasta lograr una preparación húmeda e integrada.
- Con una cuchara, tomar porciones de la mezcla e ir formando pequeños montoncitos sobre una fuente para horno previamente enmantecada o aceitada.
- Llevar a horno medio (180 °C) durante aproximadamente 15 minutos o hasta que los bocaditos se noten dorados de forma homogénea.
- Retirar, dejar atemperar un instante y servir.
Según Paulina Cocina, en el mercado se pueden encontrar distintos tipos de avena:
- Avena tradicional: tienen formita de copos planos, en su cocción inicial es pasada por vapor.
- Harina de avena: para su uso es común mezclarla con otras harinas, como la de trigo -por ejemplo- para hacer pan.
- Avena rápida: se produce igual que la avena tradicional, pero se notará que los copos son más pequeños.
- Avena descascarillada: esta se vende para su consumo como cereal de desayuno.
- Avena instantánea: su característica es que tiene un sabor muy neutro y se puede utilizar en cualquier preparación y añadirle azúcar, sal u otros ingredientes
- Salvado de avena: es la parte externa del grano de avena, justo la que se encuentra bajo la cáscara. Se puede cocinar con esta o consumir como cereal caliente con leche.
Te puede interesar...
Leé más
Receta: Tortilla de verduras fácil, deliciosa y rendidora en 30 minutos
Los mejores panqueques de avena y banana: cómo hacer esta receta tan simple como deliciosa
Cinco jugos detox para la primavera: recetas caseras con frutas y verduras
Noticias relacionadas