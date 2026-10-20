Neuquén
15°
  • Dolar oficial $ 1.535,0
  • Dolar informal $ 1.555,0
  • Dolar CCL $ 1.620,5
  • Dolar MEP $ 1.542,5
  • Riesgo país 648,0
El Comedor
La Mañana jugos

Cinco jugos detox para la primavera: recetas caseras con frutas y verduras

Espinaca, zanahoria, remolacha, ananá y frutilla, en cinco combinaciones de simples jugos para hacer en casa con licuadora o extractor.

Los jugos detox

Los jugos detox, además de refrescar, permiten desintoxicarse

Hacer jugos en casa de manera fácil sumando fruta y verdura a la rutina es muy sencillo. Sin azúcar agregada ni conservantes.

Una aclaración antes de arrancar. A estos jugos se los llama “detox” por costumbre, pero la desintoxicación la hacen el hígado y los riñones todos los días. Lo que aportan es agua, vitaminas, minerales y, si no se cuelan, fibra. No es poco, y además son ricos.

Jugo verde primaveral, fácil de hacer y delicioso.

Jugo verde primaveral, fácil de hacer y delicioso.

Jugo verde Ingredientes

  • 1 taza de espinaca fresca
  • 1 pepino mediano
  • 2 manzanas verdes
  • 1 rama de apio
  • Jugo de 1 limón
  • 1 trozo chico de jengibre fresco

Preparación

  • Lavar bien todos los ingredientes.
  • Cortar las manzanas, el pepino y el apio en trozos.
  • Poner todo en la licuadora o el extractor.
  • Licuar hasta obtener una mezcla lisa.
  • Servir enseguida, sin colar, para conservar la fibra.
Jugo de Zanahoria, Naranja y Cúrcuma, delicioso, fresco y natural. Ideal para la primavera.

Jugo de Zanahoria, Naranja y Cúrcuma, delicioso, fresco y natural. Ideal para la primavera.

Jugo de zanahoria, naranja y cúrcuma Ingredientes

  • 4 zanahorias medianas
  • 2 naranjas
  • 1 trozo chico de cúrcuma fresca (o ½ cucharadita de cúrcuma en polvo)
  • 1 trozo chico de jengibre fresco

Preparación

  • Pelar y cortar las zanahorias.
  • Exprimir las naranjas.
  • Llevar a la licuadora las zanahorias, el jugo de naranja, la cúrcuma y el jengibre.
  • Licuar bien y servir enseguida. Si queda muy espeso, se puede agregar un poco de agua.

Jugo de remolacha, manzana y zanahoria Ingredientes

  • 1 remolacha chica
  • 2 manzanas rojas
  • 2 zanahorias medianas
  • Jugo de ½ limón
  • 1 trozo chico de jengibre fresco

Preparación

  • Pelar la remolacha y las zanahorias.
  • Cortar las manzanas, la remolacha y las zanahorias en trozos.
  • Poner todo en la licuadora o el extractor.
  • Licuar hasta que quede homogéneo.
  • Servir frío, con hielo si se quiere.

Jugo de ananá, menta y pepino Ingredientes

  • 1 taza de ananá fresco en cubos
  • ½ pepino mediano
  • 1 puñado de hojas de menta fresca
  • ½ taza de agua de coco

Preparación

  • Pelar y cortar el ananá y el pepino.
  • Poner todo en la licuadora.
  • Licuar hasta que quede liso.
  • Servir enseguida, con unas hojas de menta para decorar.
Delicioso jugo detox de frutilla y espinaca.

Delicioso jugo detox de frutilla y espinaca.

Jugo de frutilla y espinaca Ingredientes

  • 1 taza de frutillas frescas
  • 1 puñado de espinaca fresca
  • 1 banana madura
  • ½ taza de agua de coco
  • 1 cucharada de semillas de chía (opcional)

Preparación

  • Lavar bien las frutillas y la espinaca.
  • Licuar las frutillas, la espinaca, la banana y el agua de coco hasta obtener una mezcla lisa.
  • Sumar las semillas de chía y mezclar.
  • Servir enseguida.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel