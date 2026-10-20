Cinco jugos detox para la primavera: recetas caseras con frutas y verduras

Hacer jugos en casa de manera fácil sumando fruta y verdura a la rutina es muy sencillo. Sin azúcar agregada ni conservantes.

Una aclaración antes de arrancar. A estos jugos se los llama “detox” por costumbre, pero la desintoxicación la hacen el hígado y los riñones todos los días. Lo que aportan es agua, vitaminas, minerales y, si no se cuelan, fibra. No es poco, y además son ricos.