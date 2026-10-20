Cinco jugos detox para la primavera: recetas caseras con frutas y verduras
Espinaca, zanahoria, remolacha, ananá y frutilla, en cinco combinaciones de simples jugos para hacer en casa con licuadora o extractor.
Hacer jugos en casa de manera fácil sumando fruta y verdura a la rutina es muy sencillo. Sin azúcar agregada ni conservantes.
Una aclaración antes de arrancar. A estos jugos se los llama “detox” por costumbre, pero la desintoxicación la hacen el hígado y los riñones todos los días. Lo que aportan es agua, vitaminas, minerales y, si no se cuelan, fibra. No es poco, y además son ricos.
Jugo verde Ingredientes
- 1 taza de espinaca fresca
- 1 pepino mediano
- 2 manzanas verdes
- 1 rama de apio
- Jugo de 1 limón
- 1 trozo chico de jengibre fresco
Preparación
- Lavar bien todos los ingredientes.
- Cortar las manzanas, el pepino y el apio en trozos.
- Poner todo en la licuadora o el extractor.
- Licuar hasta obtener una mezcla lisa.
- Servir enseguida, sin colar, para conservar la fibra.
Jugo de zanahoria, naranja y cúrcuma Ingredientes
- 4 zanahorias medianas
- 2 naranjas
- 1 trozo chico de cúrcuma fresca (o ½ cucharadita de cúrcuma en polvo)
- 1 trozo chico de jengibre fresco
Preparación
- Pelar y cortar las zanahorias.
- Exprimir las naranjas.
- Llevar a la licuadora las zanahorias, el jugo de naranja, la cúrcuma y el jengibre.
- Licuar bien y servir enseguida. Si queda muy espeso, se puede agregar un poco de agua.
Jugo de remolacha, manzana y zanahoria Ingredientes
- 1 remolacha chica
- 2 manzanas rojas
- 2 zanahorias medianas
- Jugo de ½ limón
- 1 trozo chico de jengibre fresco
Preparación
- Pelar la remolacha y las zanahorias.
- Cortar las manzanas, la remolacha y las zanahorias en trozos.
- Poner todo en la licuadora o el extractor.
- Licuar hasta que quede homogéneo.
- Servir frío, con hielo si se quiere.
Jugo de ananá, menta y pepino Ingredientes
- 1 taza de ananá fresco en cubos
- ½ pepino mediano
- 1 puñado de hojas de menta fresca
- ½ taza de agua de coco
Preparación
- Pelar y cortar el ananá y el pepino.
- Poner todo en la licuadora.
- Licuar hasta que quede liso.
- Servir enseguida, con unas hojas de menta para decorar.
Jugo de frutilla y espinaca Ingredientes
- 1 taza de frutillas frescas
- 1 puñado de espinaca fresca
- 1 banana madura
- ½ taza de agua de coco
- 1 cucharada de semillas de chía (opcional)
Preparación
- Lavar bien las frutillas y la espinaca.
- Licuar las frutillas, la espinaca, la banana y el agua de coco hasta obtener una mezcla lisa.
- Sumar las semillas de chía y mezclar.
- Servir enseguida.
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