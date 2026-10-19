Polémica para el asado del domingo: mondongo a la parrilla, recomendadísimo por un influencer gastronómico, ¿cómo se hace?
Alejado completamente de cualquier manual del asador, sorprendió al preparar mondongo a la parrilla. ¿Cómo lo cocinó y por qué lo recomendó?
En líneas generales, la preparación del mondongo puede resultar bastante trabajosa. Es que su textura fibrosa y dura requiere procedimientos de cocción prolongados como el hervido o el estofado para ablandar la carne. Y es por ello, que alejado completamente de cualquier manual del asador, este conocido influencer sorprendió al preparar mondongo a la parrilla. ¿Cómo lo cocinó y por qué lo recomendó?
Aunque el mondongo es una fuente de proteínas de alta calidad, aporta un alto contenido proteico y es rico en vitaminas como la B12, no suele ser un corte de carne vacuno que se prepare a la parrilla. Claro que, en función de los valores de los diversos cortes parrilleros, su precio accesible invita al ensayo…
La polémica que desató un influencer: se lanzó a cocinar mondongo a la parrilla
El influencer gastronómico Salvador Mazzocchi, popularmente conocido como Salvalacocina, recomendó cocinar mondongo a la parrilla y desató la polémica. "¡Necesito que pruebes esto ya mismo!”, dijo a través de su cuenta en Instagram.
Mazzocchi apuntó que, para preparar el mondongo a la parrilla, se deberán cumplir los siguientes pasos: “Lo hervís una hora y media a fuego mínimo y después se va a la parrilla 15 minutos por lado a fuego medio y sale una locura!! Confía en mí", afirmó con entusiasmo. Y destacó que el sabor del mondongo a la parrilla "es muy parecido al matambre de cerdo".
Lo cierto es que la innovadora idea de Mazzocchi desató la polémica entre sus seguidores: por un lado, hubo quienes lo apoyaron en la búsqueda de encontrar una nueva opción accesible a la hora de preparar un asado. Por el otro, sus detractores reafirmaron que el mondongo es un corte de carne que debe ser destinado a otra clase de preparaciones y que no debe pasar por la parrilla. Tras su publicación, la propuesta del influencer alcanzó rápidamente los 10 mil comentarios en Instagram.
Más allá del mondongo: otros cortes de carne vacuno accesibles para la parrilla
Más allá de la propuesta de cocinar mondongo a la parrilla, existen otros cortes de carne vacunos -cuyos precios también son accesibles- que pueden prepararse a la parrilla y quedan muy bien. Uno de ellos es la falda, que también es una alternativa tradicional para pucheros, caldos, guisos y preparaciones de cocción prolongada, donde puede combinarse con verduras, papas, zapallo.
Otro corte de carne vacuno accesible es la tortuguita, que debe prepararse lentamente. Asimismo, es muy recomendable para elaborar guisos, estofados, salsas o rellenos.
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