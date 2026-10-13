Leña, carbón o los dos: cómo armar el fuego para cada tipo de asado

El carbón prende rápido y se deja manejar; la leña pide paciencia y devuelve brasas largas. Cómo elegir según el corte, el tiempo y la parrilla.

El carbón vegetal es leña que ya pasó por el fuego. Se carboniza sin oxígeno, pierde el agua y buena parte de lo que la madera tiene para quemar en llama, y queda lista para hacer lo único que importa en una parrilla: brasa.

La leña llega a ese mismo lugar, pero tiene que hacer todo el recorrido en el fogón, delante de quien espera con la carne en la mesada. Esa diferencia, que parece de procedimiento, explica casi todo lo demás.

Por eso la discusión entre los fieles de la leña y los del carbón no tiene un ganador. Las dos terminan en brasas, pero no trabajan igual, y la elección depende del espacio, del tiempo disponible, del corte y de la mano de quien se hace cargo del fuego.

Prestar atención a cuando está listo el carbón para ponerlo debajo del alimento.

El carbón, comodidad y control

Prende más rápido y arma sin demasiado esfuerzo una cama de brasas pareja. En una parrilla chica, en un patio urbano o en un asado de mediodía con hora de salida, esa ventaja pesa. Una vez encendido del todo, da un calor estable y fácil de regular: alcanza con sumar unas piezas de un lado o correr otras para subir o bajar la intensidad. Para quien recién empieza a hacerse cargo de la parrilla, es el combustible más amable.

El error más común con el carbón es el apuro. Mientras haya llamas altas o pedazos negros largando humo, la carne espera. El punto está cuando el carbón se ve rojizo por dentro y cubierto en parte por una ceniza clara. Recién ahí se acomoda debajo de la parrilla.

La leña, tiempo y carácter

La leña tarda más en convertirse en brasa, y ese tiempo forma parte del ritual. Las maderas duras y bien secas dan brasas resistentes, que aguantan, y pueden sumar aromas sutiles a la carne. Quebracho, espinillo, piquillín o maderas frutales aparecen según la región; en el Alto Valle, la poda de manzanos y perales termina muchas veces en el fogón.

Hay condiciones que no se negocian. La madera tiene que estar seca y sin pintura, barniz ni ningún tratamiento químico. Las muy resinosas no sirven. Y la leña verde es el peor negocio posible: cuesta encenderla, larga humo sin parar y le deja a la carne sabores que nadie fue a buscar. Un buen asado se cocina sobre brasas, no adentro de una humareda.

leña y su maravilloso sabor ahumado.

Los dos, a la vez

Entre una bandera y otra, muchos parrilleros eligen no elegir. Arrancan con carbón para tener rápido una base pareja y suman algunos trozos de leña seca para sostener el fuego en el tiempo y ganar aroma. Javier Brichetto, cocinero y parrillero, trabaja así: prepara el fuego con anticipación y combina ambos combustibles. En su forma de entender la parrilla, la clave no está en el combustible sino en leer el calor y esperar el momento justo.

Según el corte

Una entraña, unas hamburguesas o unos chorizos piden brasa fuerte y cocción relativamente corta; el carbón resuelve sin vueltas. Un vacío, un costillar o cualquier pieza grande necesitan horas, reposición de brasas y un calor que no se caiga a mitad de camino. Ahí la leña muestra lo mejor que tiene.

El carbón da comodidad y control. La leña exige paciencia y devuelve brasas duraderas y una identidad propia. Si los dos son de buena calidad y están bien encendidos, lo que queda depende del asador.