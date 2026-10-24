Masa de tarta casera: receta fácil y tres rellenos clásicos que nunca fallan

Una base hecha en casa, con manteca fría y reposo en la heladera, y tres rellenos para resolver cualquier día de la semana sin complicarse demasiado.

Para una masa de tarta casera alcanzan cinco ingredientes : harina, manteca fría, un huevo, sal y un poco de agua. Con eso se arma una base que sirve para el almuerzo de un martes, para una cena sin pretensiones o para aprovechar lo que quedó en la heladera.

La tarta resuelve. Rinde, se hace rápido y casi todo entra adentro. Pero lo que define si queda bien o queda apenas correcta es la masa. Las que vienen listas cumplen. Una casera, bien hecha, queda crocante afuera y tierna adentro, algo que las de paquete casi nunca logran.

Hacerla en casa tiene además otra ventaja: se puede ajustar. Mezclar harina común con integral para un sabor más marcado. Cambiar la manteca por aceite si se busca algo más liviano. Poner más grasa para que quede más hojaldrada o menos para una versión rústica.

Masa casera para rellenar tus tartas

Ingredientes para la masa

250 g de harina común (se puede combinar con integral)

125 g de manteca fría en cubitos (o aceite, para una masa más liviana)

1 huevo

1 pizca de sal

2 a 3 cucharadas de agua fría, según haga falta

Cómo hacer la masa de tarta, paso a paso

En un bol grande van la harina y la sal. Después se suma la manteca, que tiene que estar fría, y se desarma con las manos o con un cornet hasta integrarla a la harina sin que llegue a derretirse. La mezcla tiene que quedar arenosa. Ese punto es el que después le da la textura crocante.

Se agrega el huevo y se sigue mezclando hasta que la masa empiece a tomar forma. Si queda seca, va el agua fría, de a una cucharada por vez, hasta lograr una masa suave que no se pegue en las manos.

Se saca del bol y se amasa apenas, lo justo para unir. Ahí conviene no pasarse: una masa trabajada de más pierde ternura. Se forma un bollo, se envuelve en film y va a la heladera unos 30 minutos.

Ya fría, se estira sobre la mesada enharinada hasta el tamaño del molde. Se acomodan los bordes y se pincha el fondo varias veces con un tenedor para que no se infle en el horno.

Si el relleno es húmedo o necesita poca cocción, lo mejor es prehornear la base. Se cubre con papel aluminio y algo de peso encima, legumbres secas o bolitas de cerámica, y va a horno precalentado a 180 °C entre 10 y 12 minutos. Después se saca el peso y se deja 5 minutos más, hasta que tome un poco de color.

Tres rellenos para tartas que siempre funcionan

Tarta de jamón, queso y tomate.

1. Jamón, queso y tomate

La de siempre. La que no discute nadie y saca del apuro cualquier día.

Ingredientes:

200 g de jamón cocido

200 g de queso en fetas (muzzarella, dambo o port salut)

2 tomates en rodajas

Orégano y un chorrito de aceite de oliva

Preparación: sobre la masa prehorneada se acomodan el jamón y el queso. Arriba, las rodajas de tomate, el orégano y un chorrito de aceite de oliva. Va al horno hasta que el queso se funda y la masa quede bien dorada.

Tarta de espinaca y ricota. Imperdible

2. Espinaca y ricota

Más liviana. Va bien con una ensalada al lado.

Ingredientes:

300 g de espinaca cocida y bien escurrida

200 g de ricota

1 huevo

50 g de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto

Preparación: la espinaca picada se mezcla con la ricota, el huevo y el queso rallado, y se condimenta con sal, pimienta y un poco de nuez moscada. Conviene apretarla bien antes de picarla: el agua que queda es la que después humedece la base. Se rellena la masa y se hornea a 180 °C unos 30 minutos, hasta que esté firme y dorada.

Tarta de cebolla caramelizada. Fácil de hacer y muy rica.

3. Cebolla caramelizada y queso de cabra

Para cuando se busca algo distinto, con ese juego entre dulce y salado.

Ingredientes:

3 cebollas grandes en juliana

2 cucharadas de azúcar

150 g de queso de cabra

Un chorrito de vino blanco

Sal y pimienta

Preparación: la cebolla se carameliza a fuego bajo, con sal y azúcar, sin apuro. Cuando está dorada se desglasa con el vino blanco y se cocina hasta que se evapore el líquido. Se reparte sobre la masa, se desmenuza el queso de cabra por encima y va al horno unos 20 minutos, hasta que los bordes queden crocantes.