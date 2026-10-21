El Comedor La Mañana Recetas Fáciles Receta: Tortilla de verduras fácil, deliciosa y rendidora en 30 minutos

Una receta de tortilla rendidora para el almuerzo, la cena o la vianda del día siguiente, con verduras que se consiguen en cualquier verdulería. Agregar LM Neuquén a







Tortilla de verdura, fácil y deliciosa.

Seis huevos, un par de papas, dos zapallitos, una cebolla, un morrón y un poco de queso alcanzan para esta receta de tortilla que sale en media hora. Es una prima de la española: mantiene la papa, pero suma verdura, color y un relleno más fresco, que con los primeros calores de la primavera se come igual de bien tibio que frío.

Lo que la hace funcionar no es ningún ingrediente raro sino el orden. Cada verdura va por separado a la sartén y con su tiempo: la papa hasta quedar tierna, la cebolla hasta soltar el dulzor, el zapallito apenas lo justo para que no largue agua. Si se cocina todo junto, la tortilla queda húmeda y sin gracia.

Ingredientes receta tortilla (4 porciones) 6 huevos

2 papas medianas

2 zapallitos medianos

1 cebolla grande

1 morrón rojo

100 gramos de queso cremoso o de máquina

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal, pimienta y pimentón dulce

Perejil fresco picado Una receta para tener en cuenta. Tortilla de verduras Paso a paso Cortá las papas peladas y los zapallitos en rodajas finas, la cebolla en juliana y el morrón en tiras.

En una sartén con dos cucharadas de aceite, cociná las papas a fuego medio unos diez minutos, hasta que estén tiernas sin llegar a dorarse.

En paralelo, en otra sartén con el aceite restante, rehogá la cebolla a fuego medio-bajo hasta que esté blanda y dorada. Sumá el morrón para los últimos minutos.

Sacá las papas y aprovechá esa sartén para saltear los zapallitos tres o cuatro minutos.

Batí los huevos con sal, pimienta y una pizca de pimentón. Incorporá las verduras y el queso en cubitos, y mezclá.

Volcá todo en una sartén apenas aceitada y cociná a fuego bajo ocho a diez minutos. Cuando los bordes estén firmes, dala vuelta con un plato y terminá un par de minutos del otro lado.

Serví con perejil picado por encima. Vrgrtariana y nutritiva esta receta de El Comedor. Tres ideas para que salga genial Cociná siempre a fuego bajo para que el interior quede cremoso y el exterior no se queme.

No saltees demasiado los zapallitos para evitar que larguen exceso de líquido.

Si preferís evitar darla vuelta, terminá la cocción en horno precalentado durante cinco minutos. Lo que conviene saber El fuego bajo es la clave para que el centro quede cremoso sin quemar la base. Si darla vuelta te genera desconfianza, se puede terminar en horno caliente unos cinco minutos. Y si sobra, mejor: al día siguiente, fría y cortada en cuadraditos, funciona como entrada, como parte de una picada o como vianda.