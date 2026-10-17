Fuego fuerte para la entraña, fuego medio para el queso y nada de apuro con la provoletera. Cómo lograr carne jugosa y cómo obtener una provoleta con costra.

Entraña y provoleta: cómo hacerlas a la parrilla en pocos minutos

La entraña se hace en seis minutos y la provoleta en menos de diez. Por eso es la dupla que resuelve un asado de último momento: no hace falta prender el fuego dos horas antes ni planificar cortes que piden cocción larga. Mientras el queso burbujea en la provoletera y se reparte con pan, la carne pasa por la parrilla y llega a la mesa casi al mismo tiempo.

Es un corte fino y fibroso que sale del diafragma de la vaca, con sabor intenso y bastante grasa infiltrada. Se defiende sola con sal: no pide marinados largos ni adobos pesados. Funciona en parrilla, plancha, sartén o chapa, y en todos los casos la regla es la misma: fuego fuerte y tiempo corto.

La entraña tiene una telita, la membrana, en uno de sus lados. Hay quienes la dejan y quienes la sacan.

Si es fina, se puede dejar.

Si es gruesa y dura, conviene sacarla, porque se contrae con el calor y encoge la carne.

Si cuesta sacarla en casa, el carnicero la deja lista en un minuto.

Deliciosa y sabrosa. La entraña siempre suma.

Cómo hacer la entraña paso a paso

Ingredientes:

Entraña

Sal parrillera

Pimienta negra al final (opcional)

Chimichurri suave para servir (opcional)

Cocción:

Parrilla fuerte, bien caliente.

Cocinar la entraña 2 a 3 minutos por lado.

Salar con sal gruesa antes o apenas al darla vuelta.

Retirar cuando esté dorada por fuera y jugosa por dentro.

El error más común es dejarla de más “por las dudas”. Pasada, la entraña se seca y se vuelve chiclosa.

Entraña, un clásico de las parrillas argentinas.

Cómo cortarla para que quede tierna

Siempre contra la fibra, en tiras finas y en diagonal. Al cortar las fibras largas del músculo, incluso una entraña más firme se siente tierna en el bocado.

Provoleta: cómo hacerla bien

Es lo primero que sale de la parrilla y lo que junta a todos alrededor del fuego con un pedazo de pan en la mano, mientras la carne todavía se está haciendo.

Provoletera o sartén de hierro.

Fuego medio: si es muy fuerte, se quema abajo antes de fundirse.

Orégano y ají molido.

Un chorrito de aceite de oliva al final.

Lo más importante es no moverla. Hay que dejarla quieta hasta que haga costra abajo y burbujee arriba.

Entraña a la parrilla, deliciosa y fácil de hacer.

Provoleta con tomate y chimichurri

Para una versión más completa y más fresca, ideal para los días de calor:

Rodajas finas de tomate arriba.

Chimichurri suave al final.

Cómo armar el plato

Para que la entraña con provoleta sea una comida completa: