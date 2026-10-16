Esta preparación es una alternativa ideal para reemplazar al pan tradicional, ya sea para disfrutar en el desayuno o la merienda.

Pan nube sin harina, la mejor receta: fácil, liviana y esponjosa con solo 4 ingredientes

Por su textura liviana, aireada y muy suave, el pan de nube se convirtió en una alternativa sencilla para quienes buscan preparar una opción diferente al pan tradicional . Una de las grandes ventajas de esta receta es que no necesita harina de trigo ni levadura. La esponjosidad se logra al incorporar aire a las claras de huevo batidas.

Además, requiere apenas cuatro ingredientes y se hace en pocos pasos. Así, se logra una preparación ideal para acompañar el desayuno o la merienda . También sirve como base para sándwiches o se puede combinar con ingredientes dulces o salados.

4 huevos

120 g de queso crema

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal a gusto

Pan de nube, una opción ideal para el desayuno o la merienda.

Cómo hacer pan de nube en casa, paso a paso

El secreto de esta preparación está en separar correctamente los huevos, montar las claras hasta obtener una espuma firme e integrarlas con cuidado al resto de la mezcla.

De esta manera, se conserva el aire necesario para que el pan crezca durante la cocción. El paso a paso es el siguiente:

Separar las claras de las yemas: romper los cuatro huevos y colocar las claras en un recipiente limpio y seco, mientras que las yemas deben reservarse en otro bowl. Es importante evitar que caiga grasa o yema en las claras, ya que esto puede dificultar que alcancen el punto de nieve.

romper los cuatro huevos y colocar las claras en un recipiente limpio y seco, mientras que las yemas deben reservarse en otro bowl. Es importante evitar que caiga grasa o yema en las claras, ya que esto puede dificultar que alcancen el punto de nieve. Preparar la mezcla de queso crema : incorporar los 120 gramos de queso crema a las yemas y mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos. Si el queso está a temperatura ambiente, será más sencillo integrarlo.

: incorporar los 120 gramos de queso crema a las yemas y mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos. Si el queso está a temperatura ambiente, será más sencillo integrarlo. Agregar el polvo de hornear y la sal: sumar una cucharadita de polvo de hornear y sal a gusto a la mezcla de yemas y queso crema. Revolver bien para distribuir los ingredientes de manera uniforme.

sumar una cucharadita de polvo de hornear y sal a gusto a la mezcla de yemas y queso crema. Revolver bien para distribuir los ingredientes de manera uniforme. Batir las claras a punto de nieve: con una batidora eléctrica o un batidor adecuado, trabajar las claras hasta que estén blancas, firmes y formen picos que mantengan su forma. Este paso es fundamental para conseguir la textura característica del pan de nube.

con una batidora eléctrica o un batidor adecuado, trabajar las claras hasta que estén blancas, firmes y formen picos que mantengan su forma. Este paso es fundamental para conseguir la textura característica del pan de nube. Integrar ambas preparaciones: incorporar las claras batidas a la mezcla de yemas en varias tandas. Utilizar una espátula y realizar movimientos envolventes, desde el fondo hacia arriba. Evitar revolver enérgicamente para no perder el aire acumulado.

incorporar las claras batidas a la mezcla de yemas en varias tandas. Utilizar una espátula y realizar movimientos envolventes, desde el fondo hacia arriba. Evitar revolver enérgicamente para no perder el aire acumulado. Formar las porciones: cubrir una bandeja con papel para horno y distribuir la preparación en pequeños montículos separados entre sí. Se puede utilizar una cuchara para darles una forma redonda y ligeramente aplanada.

cubrir una bandeja con papel para horno y distribuir la preparación en pequeños montículos separados entre sí. Se puede utilizar una cuchara para darles una forma redonda y ligeramente aplanada. Hornear hasta que estén cocidos : llevar a un horno precalentado a 150-160 °C durante aproximadamente 20 a 30 minutos, según el tamaño de las porciones y las características del horno. El pan debe quedar inflado, firme al tacto y ligeramente dorado en la superficie.

: llevar a un horno precalentado a 150-160 °C durante aproximadamente 20 a 30 minutos, según el tamaño de las porciones y las características del horno. El pan debe quedar inflado, firme al tacto y ligeramente dorado en la superficie. Dejar reposar antes de servir: retirar la bandeja y esperar unos minutos antes de levantar las piezas. Es normal que pierdan algo de volumen al enfriarse, pero deben conservar una textura suave y esponjosa en el interior.

La clave esta preparación está en incorporar aire a las claras de huevo batidas.

Las claves para que quede aireado y bien cocido

Para obtener buenos resultados, conviene prestar atención a algunos detalles: