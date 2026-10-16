Pan nube sin harina, la mejor receta: fácil, liviana y esponjosa con solo 4 ingredientes
Esta preparación es una alternativa ideal para reemplazar al pan tradicional, ya sea para disfrutar en el desayuno o la merienda.
Por su textura liviana, aireada y muy suave, el pan de nube se convirtió en una alternativa sencilla para quienes buscan preparar una opción diferente al pan tradicional. Una de las grandes ventajas de esta receta es que no necesita harina de trigo ni levadura. La esponjosidad se logra al incorporar aire a las claras de huevo batidas.
Además, requiere apenas cuatro ingredientes y se hace en pocos pasos. Así, se logra una preparación ideal para acompañar el desayuno o la merienda. También sirve como base para sándwiches o se puede combinar con ingredientes dulces o salados.
Los ingredientes para el pan de nube sin harina
Esta preparación requiere únicamente de cuatro ingredientes:
- 4 huevos
- 120 g de queso crema
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal a gusto
Cómo hacer pan de nube en casa, paso a paso
El secreto de esta preparación está en separar correctamente los huevos, montar las claras hasta obtener una espuma firme e integrarlas con cuidado al resto de la mezcla.
De esta manera, se conserva el aire necesario para que el pan crezca durante la cocción. El paso a paso es el siguiente:
- Separar las claras de las yemas: romper los cuatro huevos y colocar las claras en un recipiente limpio y seco, mientras que las yemas deben reservarse en otro bowl. Es importante evitar que caiga grasa o yema en las claras, ya que esto puede dificultar que alcancen el punto de nieve.
- Preparar la mezcla de queso crema: incorporar los 120 gramos de queso crema a las yemas y mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos. Si el queso está a temperatura ambiente, será más sencillo integrarlo.
- Agregar el polvo de hornear y la sal: sumar una cucharadita de polvo de hornear y sal a gusto a la mezcla de yemas y queso crema. Revolver bien para distribuir los ingredientes de manera uniforme.
- Batir las claras a punto de nieve: con una batidora eléctrica o un batidor adecuado, trabajar las claras hasta que estén blancas, firmes y formen picos que mantengan su forma. Este paso es fundamental para conseguir la textura característica del pan de nube.
- Integrar ambas preparaciones: incorporar las claras batidas a la mezcla de yemas en varias tandas. Utilizar una espátula y realizar movimientos envolventes, desde el fondo hacia arriba. Evitar revolver enérgicamente para no perder el aire acumulado.
- Formar las porciones: cubrir una bandeja con papel para horno y distribuir la preparación en pequeños montículos separados entre sí. Se puede utilizar una cuchara para darles una forma redonda y ligeramente aplanada.
- Hornear hasta que estén cocidos: llevar a un horno precalentado a 150-160 °C durante aproximadamente 20 a 30 minutos, según el tamaño de las porciones y las características del horno. El pan debe quedar inflado, firme al tacto y ligeramente dorado en la superficie.
- Dejar reposar antes de servir: retirar la bandeja y esperar unos minutos antes de levantar las piezas. Es normal que pierdan algo de volumen al enfriarse, pero deben conservar una textura suave y esponjosa en el interior.
Las claves para que quede aireado y bien cocido
Para obtener buenos resultados, conviene prestar atención a algunos detalles:
- Usar un recipiente limpio para las claras: cualquier resto de grasa puede impedir que se monten correctamente.
- No apurar el batido: las claras deben alcanzar una consistencia firme, pero sin llegar a una textura seca y granulada.
- Integrar con movimientos envolventes: es el paso que permite conservar el aire y evitar que la preparación quede demasiado líquida.
- Mantener una temperatura moderada: un horno demasiado caliente dora el exterior antes de que el interior esté cocido.
- Evitar abrir el horno durante los primeros minutos: los cambios bruscos de temperatura afectan el volumen de las piezas.
- Controlar el tamaño: si los montículos son demasiado grandes, necesitarán más tiempo de cocción y podrían quedar húmedos en el centro.
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