Panqueques con dulce de leche: receta paso a paso e historia del clásico argentino

La crepe francesa llegó con los inmigrantes y acá encontró el dulce de leche. Historia del postre y receta paso a paso para ocho unidades.

La receta para los imperdibles panqueques de dulce de leche

Los panqueques con dulce de leche descienden de las crepes francesas. La preparación, fina y delicada, circuló por Europa durante siglos y cruzó a América con los inmigrantes, que adaptaron sus recetas a lo que encontraron en cada lugar.

En Argentina encontraron el dulce de leche, que ya era un símbolo nacional. El relleno es intenso y cremoso, la masa es suave, y la combinación quedó fija en las mesas familiares y en las cartas de los restaurantes tradicionales. También responde a una costumbre local, la de ponerle dulce de leche a todo lo que se deje: tostadas, helados, alfajores y tortas.

No hace falta una ocasión especial. Funcionan como postre del almuerzo del domingo, en una merienda con amigos o como antojo después de la cena. Llevan ingredientes que hay en cualquier casa y se hacen rápido, y buena parte de su popularidad viene de ahí.

Cada uno tiene su manera de servirlos. Están los que los doblan en triángulo con mucho dulce adentro y los que los enrollan en cilindros apretados. Algunos los flambean con ron o los acompañan con una bocha de helado de crema.

Un clásico argentino, panqueques con dulce de leche.

Receta de panqueques con dulce de leche

Ingredientes (para 8 panqueques)

2 huevos

1 taza de leche (250 ml)

1 taza de harina (120 g)

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de manteca derretida, y un poco más para la sartén

Dulce de leche a gusto (unos 300 g)

Paso a paso

Preparar la masa. En un bowl, batí los huevos con la leche, el azúcar, la sal y la esencia de vainilla. Sumá la harina de a poco, sin dejar de mezclar para que no se formen grumos. Incorporá la manteca derretida y mezclá hasta que la masa quede lisa y liviana. Dejala descansar 20 minutos en la heladera.

En un bowl, batí los huevos con la leche, el azúcar, la sal y la esencia de vainilla. Sumá la harina de a poco, sin dejar de mezclar para que no se formen grumos. Incorporá la manteca derretida y mezclá hasta que la masa quede lisa y liviana. Dejala descansar 20 minutos en la heladera. Cocinar. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y untala con un poco de manteca. Volcá un cucharón de masa y girá la sartén para que se reparta en una capa fina y pareja. Cociná alrededor de un minuto, hasta que los bordes empiecen a despegarse, y dalo vuelta con cuidado. El otro lado necesita unos 30 segundos.

Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y untala con un poco de manteca. Volcá un cucharón de masa y girá la sartén para que se reparta en una capa fina y pareja. Cociná alrededor de un minuto, hasta que los bordes empiecen a despegarse, y dalo vuelta con cuidado. El otro lado necesita unos 30 segundos. Rellenar y servir. Poné una cucharada generosa de dulce de leche en el centro de cada panqueque y extendela con el dorso de la cuchara. Enrollalos o doblalos, y servilos tibios. Se pueden terminar con azúcar impalpable, crema chantilly o frutas frescas.

Una receta para tener en cuenta siempre.

Dos claves para que salgan bien

El dulce de leche. Uno artesanal o de buena marca cambia el resultado.

Uno artesanal o de buena marca cambia el resultado. La masa. Tiene que quedar liviana y flexible, para que el panqueque se doble sin romperse.

En algunas regiones del país les suman un chorrito de caña quemada, o combinan el dulce de leche con crema de avellanas en un relleno mixto.