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El Comedor
La Mañana dulce de leche

Panqueques con dulce de leche: receta paso a paso e historia del clásico argentino

La crepe francesa llegó con los inmigrantes y acá encontró el dulce de leche. Historia del postre y receta paso a paso para ocho unidades.

La receta para los imperdibles panqueques de dulce de leche

La receta para los imperdibles panqueques de dulce de leche

Los panqueques con dulce de leche descienden de las crepes francesas. La preparación, fina y delicada, circuló por Europa durante siglos y cruzó a América con los inmigrantes, que adaptaron sus recetas a lo que encontraron en cada lugar.

En Argentina encontraron el dulce de leche, que ya era un símbolo nacional. El relleno es intenso y cremoso, la masa es suave, y la combinación quedó fija en las mesas familiares y en las cartas de los restaurantes tradicionales. También responde a una costumbre local, la de ponerle dulce de leche a todo lo que se deje: tostadas, helados, alfajores y tortas.

Un postre para cualquier día

No hace falta una ocasión especial. Funcionan como postre del almuerzo del domingo, en una merienda con amigos o como antojo después de la cena. Llevan ingredientes que hay en cualquier casa y se hacen rápido, y buena parte de su popularidad viene de ahí.

Cada uno tiene su manera de servirlos. Están los que los doblan en triángulo con mucho dulce adentro y los que los enrollan en cilindros apretados. Algunos los flambean con ron o los acompañan con una bocha de helado de crema.

Un clásico argentino, panqueques con dulce de leche.

Un clásico argentino, panqueques con dulce de leche.

Receta de panqueques con dulce de leche

Ingredientes (para 8 panqueques)

  • 2 huevos
  • 1 taza de leche (250 ml)
  • 1 taza de harina (120 g)
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de manteca derretida, y un poco más para la sartén
  • Dulce de leche a gusto (unos 300 g)

Paso a paso

  • Preparar la masa. En un bowl, batí los huevos con la leche, el azúcar, la sal y la esencia de vainilla. Sumá la harina de a poco, sin dejar de mezclar para que no se formen grumos. Incorporá la manteca derretida y mezclá hasta que la masa quede lisa y liviana. Dejala descansar 20 minutos en la heladera.
  • Cocinar. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y untala con un poco de manteca. Volcá un cucharón de masa y girá la sartén para que se reparta en una capa fina y pareja. Cociná alrededor de un minuto, hasta que los bordes empiecen a despegarse, y dalo vuelta con cuidado. El otro lado necesita unos 30 segundos.
  • Rellenar y servir. Poné una cucharada generosa de dulce de leche en el centro de cada panqueque y extendela con el dorso de la cuchara. Enrollalos o doblalos, y servilos tibios. Se pueden terminar con azúcar impalpable, crema chantilly o frutas frescas.
Una receta para tener en cuenta siempre.

Una receta para tener en cuenta siempre.

Dos claves para que salgan bien

  • El dulce de leche. Uno artesanal o de buena marca cambia el resultado.
  • La masa. Tiene que quedar liviana y flexible, para que el panqueque se doble sin romperse.

En algunas regiones del país les suman un chorrito de caña quemada, o combinan el dulce de leche con crema de avellanas en un relleno mixto.

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