Un restaurante de Santa Cruz se reconvierte con respaldo provincial para vender solo esos cortes. Promete precios bajos y clases para enseñar a cocinarlos.

Ni vaca, ni cerdo, ni cordero, ni burro: lanzan el primer almacén de carne de guanaco

A partir de un largo proceso que permitió modificar las regulaciones sanitarias en los frigoríficos locales, la Secretaría de Estado de Comercio e Industria de Santa Cruz impulsó la creación del primer almacén exclusivo de carne de guanaco de la provincia.

El espacio funcionará en el actual restaurante "Lihuen", en Río Gallegos , que será reconvertido íntegramente para la venta del producto y todos sus derivados .

La apertura se proyecta "en el menor plazo posible" , aunque la fecha exacta aún no está confirmada.

La venta formal de carne de guanaco en la provincia comenzó en abril de 2026, tras casi nueve años de adecuaciones normativas y protocolos sanitarios.

En ese momento, en la Patagonia surgía otra novedad en el rubro: una carnicería de Trelew, en Chubut, empezó a vender carne de burro y generó furor y una polémica que terminó con intervención de la justicia y orden de interrumpir el nuevo negocio.

Un proyecto con respaldo estatal

Ahora, la iniciativa de un comercio dedicado exclusivamente a la comercialización de carne de guanaco avanza con un respaldo mucho más sólido: tiene un estado provincial detrás.

El proyecto nació a partir de una reunión entre el secretario de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, el empresario Tomás Núñez, propietario del frigorífico Montecarlo, único habilitado hasta el momento para la faena de guanaco en la provincia, y Ricardo López, dueño del local gastronómico "Lihuen", en Río Gallegos.

Almacén de carne de Guanaco - reunión - Santa Cruz El responsable de Industria y Comercio de Santa Cruz (centro), con los dueños del futuro almacén de carne de guanaco (derecha) y el frigorífico que será su proveedor.

Durante el encuentro formalizaron un acuerdo que establece al frigorífico como proveedor exclusivo de la materia prima.

"Este es el tipo de proyectos que fortalecen nuestra producción local y ponen en valor un recurso característico de Santa Cruz”, afirmó el responsable de Comercio e Industria.

Y agregó:”Generar las condiciones para que la producción provincial llegue a la góndola y a la mesa de los santacruceños es exactamente el rol que debe cumplir el Estado".

Hamburguesas, milanesas y degustaciones

El almacén ofrecerá principalmente carne de guanaco congelada en distintos cortes, junto a una línea de productos elaborados: hamburguesas, milanesas, albóndigas, escabeches, conservas y jamones.

Además de la venta, el espacio promete ofrecer clases gratuitas al público, sobre manipulación y técnicas de cocción, con degustaciones incluidas.

"La idea es abrir con clases para el público, con degustaciones", anticipó López, quien subrayó que la apertura es prioritaria: "Lo que menos queremos tener es nuestro local cerrado porque eso genera un montón de gastos."

A cuánto venderán el kilo

Los precios de los cortes quedarán por debajo de los $10.000 el kilo, aunque el valor definitivo está pendiente de confirmación.

Carne de guanaco - cortes Aunque los precios de los cortes aún no están definidos, anticipan que el kilo estará por debajo de los $10.000.

A modo de referencia, cuando arrancó la comercialización formal en la provincia, el producto se ofrecía en el frigorífico a $6.500 el kilo, envasado al vacío.

El largo camino del proyecto

Ricardo López no llega al proyecto desde cero.

Su empresa lleva más de diez años trabajando con la especie y es la única del país con registro nacional de productos derivados de guanaco.

"Somos productores de escabeche, conservas y jamones de guanaco desde hace muchos años. Llevamos más de diez en el manejo estratégico de la carne de guanaco", afirmó en diálogo con FM Tiempo.

El empresario apuntó también a derribar prejuicios sobre el sabor: al pasar por frigorífico -sostuvo- la carne pierde "ese sabor silvestre fuerte" y resulta "suave, con un sabor bien distintivo".

La colaboración entre los impulsores del proyecto incluye un trabajo conjunto para fomentar el consumo.

Las propiedades de la carne de guanaco

López detalló las propiedades nutricionales que diferencian al guanaco de otras carnes: mayor aporte de proteínas que la carne vacuna, cero grasa visible, bajo nivel de colesterol y un alto contenido de hierro.

"Las características nutricionales son muy importantes", sintetizó.

Guanacos en la Patagonia Los guanacos son una especie nativa de la Patagonia. Fotografía gentileza: investigador.

El objetivo final, precisó, es "que llegue a la mesa de las familias y desmitificar el tema de que es una carne silvestre".

La iniciativa se enmarca en la política del gobierno santacruceño encabezado por Claudio Vidal de impulsar la producción local y el agregado de valor, apostando al aprovechamiento de los recursos provinciales como motor de desarrollo económico y generación de empleo.

La provincia hace punta, de este modo, en la producción y comercialización de carne de un animal autóctono de la Patagonia, algo no excento de polémica y de detractores.

En jurisdicciones como Neuquén y Río Negro no está permitida la faena ni la comercialización, mientras que en Chubut se habilitó la venta en góndolas, pero no la faena: sólo productos que lleguen desde la provincia veciina.