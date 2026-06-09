La receta de la abuela para hacer una bondiola casera y sorprender en las picadas

Un manjar, un clásico exquisito: te ofrecemos la receta de la abuela para preparar bondiola casera .

La receta de la abuela para hacer bondiola casera

La bondiola es un clásico en las picadas, un manjar que forma parte de las tablas de quesos y embutidos, pero que también puede disfrutarse en sándwiches o como una entrada fría. Aquí te ofrecemos la receta de la abuela para preparar bondiola casera .

Cabe destacar que la bondiola es uno de los productos que -sin dudas- mejor representa la tradición de los chacinados argentinos. En la Argentina, la historia cuenta que la bondiola se remonta a las costumbres de curado artesanal que los inmigrantes europeos trajeron a nuestro país.

La bondiola es uno de los productos que -sin dudas- mejor representa la tradición de los chacinados argentinos.

Esta es la receta de la abuela para hacer bondiola casera

Para elaborar una exquisita bondiola casera según la receta de la abuela, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

2 kilos de bondiola de cerdo.

2 kilos de sal gruesa.

200 gramos de azúcar.

Condimentos a gusto.

Papel manteca.

Hilo choricero.

Red para fiambres.

Cabe destacar que, en la elaboración de la bondiola, se emplea bondiola de cerdo, condimentada y cocida de manera compacta para lograr una textura firme, lista para cortar en fetas y disfrutar bien fría.

La guía paso a paso para preparar la bondiola casera

A continuación, brindamos una guía paso a paso para elaborar esta riquísima bondiola casera:

Para realizar el curado de la bondiola:

Mezclar en un bol 2 kilos de sal gruesa conjuntamente con 200 gramos de azúcar y reservar.

En una fuente realizar un piso de aproximadamente 2 centímetros de sal, colocar la carne y taparla por completo.

Acto seguido, la guardamos en la heladera y la dejaremos por 4 días.

Transcurrido este período de 4 días, retirar la carne de la sal y enjuagar bien con agua fría (no tiene que haber nada de sal) y dejarla colgada por una hora.

Paralelamente, avanzar con el adobo:

Colocamos en un bol todos los condimentos a gusto, como pimentón dulce, el ají molido o la pimienta negra.

Una vez bien oreada la carne, la comenzamos a cubrir con el adobo y le damos forma de fiambre.

Luego, envolverla en papel manteca, hacerle un buen atado con hilo choricero y colocarla en una red para fiambres.

Acto seguido, colgarla en un lugar fresco y preferentemente oscuro por aproximadamente entre 10 y 15 días (según la humedad del ambiente).

Un dato clave: para conocer con exactitud el momento de consumo, la bondiola deberá haber perdido el 30% de su peso original.

WhatsApp-Image-2025-04-14-at-11.00.37-1-683x1024 La bondiola también puede disfrutarse en sándwiches o como entrada fría.

Cabe destacar que la bondiola se puede conservar en heladera hasta 5 días. También se puede freezar (cocida y enfriada) hasta 2 meses.

Los especialistas afirman que la bondiola tiene un perfecto equilibrio entre grasa y carne, lo cual genera más calorías. Asimismo, subrayan que se trata de un alimento ideal para consumir en los meses fríos. Otra de sus principales ventajas como fiambre es que resulta muy seguro desde el punto de vista microbiológico, porque la sal controla los patógenos que puedan estar presentes en la superficie.