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El Comedor
La Mañana empanadas

Empanadas criollas de carne cortada a cuchillo: receta jugosa para el Día de la Tradición

Un relleno sabroso, masa casera y el reposo necesario para preparar empanadas argentinas que no pierden una gota.

Empanadas para el día de la tradición.

Empanadas para el día de la tradición.

Hay comidas muy relacionadas al Día de la Tradición. La empanada es una de ellas: cambia de provincia en provincia, admite discusiones familiares y siempre cuenta algo del lugar donde se cocina.

Esta versión lleva carne cortada a cuchillo, cebolla en cantidad y grasa vacuna. El jugo no depende de agregar caldo a último momento, sino de cocinar sin apuro, enfriar bien el relleno y dejar que la grasa vuelva a unir todos los sabores.

La masa también importa. Debe ser flexible, resistente y apenas hojaldrada en los bordes. El repulgue puede ser prolijo o rústico; lo verdaderamente importante es que cierre bien y conserve adentro ese pequeño guiso criollo.

Cómo hacer empanadas criollas jugosas

Ingredientes (18 unidades)

  • 500 g de harina 0000
  • 100 g de grasa vacuna derretida
  • 220 ml de agua tibia
  • 10 g de sal
  • 700 g de roast beef o nalga
  • 700 g de cebolla
  • 3 cebollas de verdeo
  • 2 cucharadas de grasa vacuna
  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de comino
  • Ají molido, sal y pimienta
  • 3 huevos duros
Una deliciosa empanada por dentro.

Una deliciosa empanada por dentro.

Preparación

Disolver la sal en el agua. Mezclar la harina con la grasa, sumar la salmuera y amasar hasta obtener una masa lisa. Tapar y dejar descansar 30 minutos. Estirar a 2 mm y cortar discos de 12 a 13 cm.

Cortar la carne en cubos chicos. Cocinar la cebolla picada en la grasa con una pizca de sal hasta que quede transparente. Agregar la carne y cocinar apenas hasta que cambie de color. Retirar, condimentar y sumar el verdeo. Enfriar por completo; incorporar los huevos picados.

Rellenar, cerrar y hacer el repulgue. Cocinar en horno fuerte, a 220 °C, entre 12 y 15 minutos, hasta que la masa esté dorada.

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