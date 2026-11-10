Empanadas criollas de carne cortada a cuchillo: receta jugosa para el Día de la Tradición
Un relleno sabroso, masa casera y el reposo necesario para preparar empanadas argentinas que no pierden una gota.
Hay comidas muy relacionadas al Día de la Tradición. La empanada es una de ellas: cambia de provincia en provincia, admite discusiones familiares y siempre cuenta algo del lugar donde se cocina.
Esta versión lleva carne cortada a cuchillo, cebolla en cantidad y grasa vacuna. El jugo no depende de agregar caldo a último momento, sino de cocinar sin apuro, enfriar bien el relleno y dejar que la grasa vuelva a unir todos los sabores.
La masa también importa. Debe ser flexible, resistente y apenas hojaldrada en los bordes. El repulgue puede ser prolijo o rústico; lo verdaderamente importante es que cierre bien y conserve adentro ese pequeño guiso criollo.
Cómo hacer empanadas criollas jugosas
Ingredientes (18 unidades)
- 500 g de harina 0000
- 100 g de grasa vacuna derretida
- 220 ml de agua tibia
- 10 g de sal
- 700 g de roast beef o nalga
- 700 g de cebolla
- 3 cebollas de verdeo
- 2 cucharadas de grasa vacuna
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 cucharadita de comino
- Ají molido, sal y pimienta
- 3 huevos duros
Preparación
Disolver la sal en el agua. Mezclar la harina con la grasa, sumar la salmuera y amasar hasta obtener una masa lisa. Tapar y dejar descansar 30 minutos. Estirar a 2 mm y cortar discos de 12 a 13 cm.
Cortar la carne en cubos chicos. Cocinar la cebolla picada en la grasa con una pizca de sal hasta que quede transparente. Agregar la carne y cocinar apenas hasta que cambie de color. Retirar, condimentar y sumar el verdeo. Enfriar por completo; incorporar los huevos picados.
Rellenar, cerrar y hacer el repulgue. Cocinar en horno fuerte, a 220 °C, entre 12 y 15 minutos, hasta que la masa esté dorada.
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