Qué come el papa León XIV: del asado uruguayo a los sabores argentinos de su gira por Sudamérica

Ya probó asado en Uruguay y en Córdoba lo espera un menú regional. Pizza, ceviche y cabrito están entre sus gustos conocidos.

Hay una manera bastante directa de seguir el viaje del Papa León XIV por Sudamérica sin mirar únicamente el papamóvil, las misas multitudinarias o los discursos: sentarse a la mesa y prestar atención a lo que aparece delante suyo.

El Papa salió de Roma el viernes 6 de noviembre para una gira de doce días por Uruguay, Argentina y Perú. Son tres países, pero también tres cocinas fuertes y, en el caso del último, una gastronomía que Robert Prevost conoce como propia después de haber vivido durante décadas en territorio peruano.

Apenas comenzado el viaje apareció una primera escena gastronómica bastante elocuente. En Uruguay, León XIV comió asado . No fue un plato inventado para la ocasión ni una recreación pensada para las redes, sino una comida concreta, sencilla y reconocible.

La parrilla quedó en manos de Antonio, un catequista de la parroquia Tierra Santa de Montevideo, y la carne procedía de Minas. Hubo agradecimiento, foto con el asador y después la agenda siguió su curso.

El dato parece menor en medio de una gira papal, pero sirve para empezar a entender la relación de León XIV con la comida.

El Papa compartiendo un asado en Uruguay.

Pizza, cerveza y una cocina sin demasiadas vueltas

Todo lo que se conoce de sus gustos personales muestra a Robert Prevost bastante lejos de una gastronomía solemne.

En Chicago, sus antiguos compañeros agustinos lo recuerdan reuniéndose a comer pizza y tomar cerveza. En otras ocasiones hubo tacos y margaritas. Su hermano contó incluso que, cuando tiene poco tiempo, puede resolver una comida con un sándwich de mantequilla de maní y mermelada o con un bowl de cereales.

Mientras alrededor de una visita papal aparecen menús especiales, cocineros designados, homenajes y platos pensados para representar a un país, el hombre que está en el centro de todo parece tener una relación bastante más simple con la comida.

Perú, una cocina que León XIV conoce bien

Para Prevost, Perú no es solamente una escala más de la gira. Llegó como misionero en 1985, vivió allí durante décadas, fue obispo de Chiclayo y adquirió la nacionalidad peruana.

Cuando todavía era obispo y le preguntaron qué extrañaría del país, habló de comida. Mencionó ceviche, cabrito y seco. También se sabe de su gusto por el arroz con pato.

Son platos que pertenecen a una cocina que conoce bien, especialmente a la del norte peruano.

Eso hace que su llegada a Perú tenga otro peso. No va a probar una gastronomía desconocida ni a cumplir con una degustación protocolar. Va a volver a sabores con los que tiene memoria.

Una receta tradicional de Perú. Ceviche fresco y vibrante para disfrutar en el verano.

Argentina y una mesa bastante más concreta

En Argentina, la pregunta dejó de ser solamente qué podría gustarle al Papa y empezó a tener respuestas bastante más precisas.

Durante su paso por la sede de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, se pidió un menú que combinó elecciones muy locales con otros gustos asociados a León XIV.

Para el desayuno aparecieron facturas, sándwiches de miga —entre ellos, de pavita—, jugo de naranja y cheesecake.

El menú principal tuvo una intención bastante clara de mostrar productos argentinos.

La entrada fue una trucha patagónica ahumada sobre hojas verdes con gajos de membrillo. Después llegó un lomo con salsa de hongos de pino de Calamuchita, acompañado por un milhojas de papa y espárragos.

Carne argentina, Patagonia y sierras cordobesas reunidas en un mismo plato.

El postre siguió por el mismo camino. Entre las preparaciones que se mostraron apareció un volcán de dulce de leche acompañado por helado de banana, crema y nueces acarameladas.

Una combinación bastante menos protocolar que otras comidas del viaje y mucho más cercana a una sobremesa argentina reconocible.

Su santidad sirviéndose un plato de comida.

La empanada salteña, entre sus gustos argentinos

También apareció un dato especialmente atractivo para este recorrido gastronómico: entre los platos argentinos que León XIV tendría entre sus preferidos aparece la empanada salteña, particularmente la versión pequeña, jugosa y con papa.

La empanada se suma así a una lista de comidas bastante concretas y sin demasiada sofisticación alrededor.

Hay algo interesante en esa elección porque vuelve a aparecer una lógica que parece repetirse en sus gustos: platos reconocibles, vinculados con un territorio y con una cocina popular antes que con una construcción gastronómica demasiado elaborada.

Empanada salteña en el recorrido del Papa.

Una mesa pensada para mostrar territorio

La carne habla de Argentina. Los hongos remiten a las sierras de Córdoba. La trucha lleva la mesa hacia la Patagonia. El membrillo y el dulce de leche completan un recorrido bastante reconocible.

Esa necesidad de representar puede, a veces, volver demasiado evidente una comida. Por eso la escena del asado uruguayo funciona tan bien.

No necesitó demasiada explicación. Era una parrilla, carne y alguien que sabía cocinarla.

Un Papa de gustos bastante terrenales

Pizza, cerveza, tacos, ceviche, cabrito, seco, arroz con pato, empanadas salteñas y ahora también un asado rioplatense forman parte de una lista que tiene poco de sofisticada y bastante de comida reconocible.

Son platos con identidad, pero también con algo en común: no necesitan demasiada explicación para disfrutarse. La cocina aparece en León XIV menos como objeto de lujo que como una forma de relacionarse con los lugares que visita. Alberto Cormillot contó durante el análisis del menú argentino que el Papa suele interesarse por las comidas típicas de cada sitio y por la historia que existe detrás de esos platos.

En ese sentido, una trucha patagónica o una empanada salteña tienen otra dimensión. No son solamente algo para comer: también permiten leer un territorio.