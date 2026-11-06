Bocaditos tipo Holanda caseros: cómo hacer esta versión sin azúcar con una receta de solo 2 ingredientes, ideal para los antojos

Mediante esta sencilla receta , se pueden preparar unos exquisitos bocaditos sin azúcar tipo Holanda . La clave radica en dos ingredientes esenciales. ¿Cuáles son?

Bocaditos Holanda caseros: cómo hacer esta versión sin azúcar con una receta de solo 2 ingredientes, ideal para sacarse los antojos de forma saludable

Para la merienda , o por qué no para el desayuno, los bocaditos tipo Holanda representan una opción más que atractiva. Y claro, también se pueden preparar sin azúcar e igualmente quedan riquísimos. La clave de esta receta fácil se basa en emplear dos ingredientes esenciales. ¿Cuáles son?

Otro dato destacado de estos bocaditos sin azúcar tipo Holanda es que su formato pequeño posibilita presentarlos como golosinas caseras en una fuente. Sin embargo, se debe considerar que el paso de los bocaditos por el freezer es clave para que la masa tome cuerpo y resulte más sencilla de cortar.

Para la elaboración de unos exquisitos bocaditos sin azúcar tipo Holanda apenas se requieren dos ingredientes :

El paso de los bocaditos por el freezer es clave para que la masa tome cuerpo y resulte más sencilla de cortar.

una taza de dulce de leche sin azúcar (aproximadamente 250 gramos)

(aproximadamente 250 gramos) y una taza de leche en polvo sin lactosa (alrededor de 100 gramos).

Como ingrediente opcional, también se les puede sumar a los mencionados más arriba el coco rallado para la base del plato.

El secreto de esta receta se basa en mezclar el dulce de leche sin azúcar con la leche en polvo hasta obtener una masa compacta y maleable, lista para ser estirada y cortada en porciones pequeñas, convirtiéndose -como se destacó más arriba- en una alternativa atractiva para la merienda o para compartir en reuniones familiares.

La guía paso a paso para preparar unos riquísimos bocaditos sin azúcar tipo Holanda

Para preparar unos exquisitos bocaditos sin azúcar tipo Holanda, se deberá apuntar la siguiente guía paso a paso:

En un bol, colocar el dulce de leche sin azúcar y la leche en polvo.

Acto seguido, mezclar hasta obtener una masa compacta y maleable que pueda trabajarse con las manos.

Ubicar la preparación entre dos hojas de papel manteca y estirar con un palote hasta alcanzar el grosor deseado.

Trasladar la masa al freezer durante unos minutos, hasta que adquiera una consistencia más firme.

Luego, espolvorear coco rallado -si es que se desea añadir este tercer ingrediente- sobre la base del plato para evitar que los bocaditos se adhieran.

se adhieran. Retirar la hoja superior de papel manteca y cortar la masa en pequeños cuadrados.

Ordenar los bocaditos sobre el coco rallado y servirlos en una fuente.

Como se observó más arriba, la idea de espolvorear el coco rallado sobre la base del plato también procura que los bocaditos no se peguen y a la vez que le aporte una textura diferente a la presentación de esta exquisitez.

¿Cómo son los bocaditos Holanda originales?

Los bocaditos Holanda son una de las golosinas más legendarias de la Argentina, creada por Arcor en los años 50. La receta original de los bocaditos Holanda sí incluye el azúcar, y uno de sus secretos radica en la combinación justa de chocolate, leche, caramelo y dulce de leche.

En la actualidad, Arcor precisa que el bocadito de leche Holanda es SIN TACC, “perfecto para aquellos que buscan opciones libres de gluten sin sacrificar el sabor”.