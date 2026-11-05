Los 50 mejores restaurantes del mundo 2026: la lista completa y dónde quedó Don Julio

Once restaurantes latinoamericanos entraron en la lista anunciada en Lima. Quintonil fue el mejor de la región y Don Julio quedó en el puesto 44.

Asador Etxebarri , el restaurante de Víctor Arguinzoniz en Axpe, un pueblo del municipio de Atxondo, en el País Vasco, es el mejor restaurante del mundo según The 50 Best Restaurants 2026 . La lista se conoció en una ceremonia en el Teatro Municipal de Lima, Perú, y tiene un solo restaurante argentino: Don Julio , en el puesto 44.

Para la parrilla de Guatemala y Gurruchaga el número es un golpe. En 2023 había quedado 19ª, en 2024 subió al décimo lugar y en 2025, en la ceremonia de Turín, lo repitió.

Este año bajó 34 posiciones. Sigue adentro, y no es poco: en la lista extendida, del 51 al 100, que se publicó días antes de la ceremonia, no aparece ningún otro restaurante argentino.

Dieciocho años de subida entre restaurantes

Etxebarri abrió en 1990 en Axpe, un pueblo de montaña a unos 45 minutos en auto de Bilbao. Entró por primera vez a la lista en 2008, justamente en el puesto 44, el mismo que hoy ocupa Don Julio, y desde entonces no se fue. Fueron dieciocho años de subida, con el segundo lugar en las dos ediciones anteriores como antesala.

Arguinzoniz, Bittor para muchos, es considerado un pionero de la cocina a fuego vivo. En su menú degustación, de catorce pasos y 300 euros, todo pasa por la leña y el carbón, desde las gambas rojas de Palamós hasta el helado de leche ahumada.

El mejor restaurante del mundo para 2026 está escondido en el tranquilo pueblo vasco de Axpe. Oscar Oliva Poza

Sucede a Maido, de Lima, que ganó en 2025 y por reglamento pasa al salón de la fama Best of the Best, el grupo de restaurantes que alguna vez fueron número uno y ya no pueden volver a ser votados. Por eso en la lista no aparecen Central, Disfrutar, Geranium, Noma ni El Bulli.

El fuego, de hecho, atraviesa buena parte del ranking. Elkano, otra parrilla vasca, en Getaria, está en el puesto 33. Jessica Rosval, chef de Al Gatto Verde, en Módena, se llevó el premio a la mejor cocinera del mundo por una cocina construida también sobre la leña. Y el único argentino de la lista es, precisamente, una parrilla.

Completan el podio Gaggan, de Bangkok, que subió desde el sexto lugar, y Alchemist, de Copenhague, que pasó del quinto al tercero. España suma además a Diverxo, en Madrid, que bajó del cuarto al noveno puesto, y a Enigma (29), en Barcelona.

Asador Etxebarri, mejor restaurante del mundo 2026

América Latina, con Lima de local

Quintonil, de Jorge Vallejo, en Ciudad de México, quedó cuarto, un lugar más abajo que en 2025, y repitió como el mejor restaurante de América Latina. Su cocina se apoya en la biodiversidad mexicana y en el producto de temporada.

En total hay once restaurantes latinoamericanos entre los 50. Lima, la ciudad anfitriona, coloca tres: Kjolle (7), Mérito (13) y Mayta (45). São Paulo aparece con Tuju, que entró por primera vez directamente en el puesto 16 y se llevó dos premios: el de la mejor nueva entrada y el Art of Hospitality, que reconoce el servicio. También debutó Nuema (37), de Quito, y volvió El Chato (46), de Bogotá. Completan el mapa regional Boragó (22), en Santiago de Chile; Lasai (25), en Río de Janeiro; Celele (31), en Cartagena, y Don Julio.

Entre el 51 y el 100 la región suma ocho más. México pone cinco: Alcalde (55), en Guadalajara; Huniik (79), en Mérida; Arca (87), en Tulum; Rosetta (96), en Ciudad de México, y Fauna (99), en Valle de Guadalupe. Brasil agrega Nelita (54) y Evvai (68), los dos en São Paulo, y Perú, Mil (95), en Cusco.

Los otros premios

Kadeau, de Copenhague, fue el que más subió: 33 lugares, hasta el octavo puesto. En la otra punta, Ikoyi, de Londres, pasó del 15 al 48. Atomix, en Nueva York, quedó 11° y fue el mejor de América del Norte, y su chef, Junghyun Park, recibió además el premio que votan los propios cocineros. Ferran Adrià, de El Bulli, recibió el Icon Award por su trabajo en investigación y formación a través de El Bulli Foundation.

El premio a mejor sommelier fue para Lesley Liu, de Odette, en Singapur. El de pastelería, para Dej Kewkacha, autodidacta, conocido por llevar sabores locales de Asia a postres de alta cocina. Naar, en Kasauli, India, que entró en el puesto 49, ganó el premio a la sustentabilidad: cocina con productos del Himalaya, adapta el menú a las seis estaciones de la cordillera y conserva alimentos con ceniza de madera dura, un método ancestral de la zona.

Interiores de Ikoyi en Londres, el único restaurante británico en la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo de este año. Irina-Boersma

Cómo se vota

Nadie recorre los restaurantes del mundo con una planilla. La lista sale de los votos de una academia de más de 1.100 personas de la industria, repartidas en 28 regiones, con paridad de género y una renovación de al menos un 25% de sus integrantes cada año. Votan cocineros, restauradores, periodistas gastronómicos y comensales que viajan. Cada uno vota de forma anónima por restaurantes donde comió en los últimos 18 meses y no puede votar por uno en el que tenga intereses económicos. Los restaurantes no pueden postularse. La consultora Deloitte controla el proceso.

Este año hubo once restaurantes nuevos entre los 50 y cinco que volvieron.

The 50 Best Restaurants 2026, del 1 al 50