Cuadraditos de coco y chocolate sin harina: la mejor receta fácil y saludable para quitar antojos
Esta preparación sirve como alternativa para la merienda o para darse un gusto dulce. Además, se puede complementar con frutas.
Para quienes buscan un postre sin harina, fácil de hacer y con pocos ingredientes, estos bocaditos de coco y chocolate son una gran alternativa casera. Esta receta, difundida por la nutricionista Victoria Zeballos, se presenta como una opción tentadora para la hora de la merienda. Además, para complementarlos, se pueden acompañarlos con la fruta que más se quiera.
La preparación combina coco rallado y yogur natural para formar una base húmeda y suave, mientras que la capa de chocolate amargo aporta contraste y una cobertura firme al enfriarse. Otra de sus ventajas es que la base no requiere cocción, ya que se arma en frío y solo necesita tiempo en la heladera para tomar consistencia.
Los ingredientes para la receta de bocaditos de coco y chocolate
Para esta preparación, serán necesarios los siguientes productos:
Para la base
- 100 gramos de coco rallado
- 300 gramos de yogur natural
- Endulzante a gusto
- Extracto de vainilla o ralladura de algún cítrico
Para la cobertura
- 300 gramos de chocolate amargo
Paso a paso, cómo hacer los bocaditos de coco y chocolate en casa
- Preparar la mezcla de coco: colocar el yogur natural en un bowl. Incorporar el endulzante elegido y unas gotas de extracto de vainilla o la ralladura fina de un cítrico. Mezclar hasta que los ingredientes queden distribuidos de manera uniforme.
- Añadir el coco rallado: agregar los 100 gramos de coco y revolver hasta obtener una pasta homogénea. La mezcla debe quedar húmeda, pero lo bastante firme como para conservar su forma. Si se siente demasiado blanda, se puede sumar un poco más de coco; si resulta muy seca, añadir una pequeña cantidad de yogur.
- Dejar reposar en frío: cubrir el bol y llevarlo a la heladera durante unos 30 minutos. El reposo ayuda a que el coco absorba parte de la humedad y facilita el formado. Si al retirarla la pasta todavía se pega demasiado a las manos, conviene refrigerarla un poco más.
- Dar forma a las porciones: con una cuchara, tomar porciones de tamaño similar y formar bolitas o pequeños bocados alargados. Colocarlos sobre una bandeja cubierta con papel para hornear, dejando un poco de espacio entre ellos.
- Enfriar antes de cubrir: llevar la bandeja al congelador durante unos 20 a 30 minutos, hasta que las piezas estén firmes. No es necesario que se congelen por completo; basta con que mantengan su forma al sumergirlas en chocolate.
- Derretir el chocolate: picar los 300 gramos de chocolate amargo en trozos pequeños y derretirlo con cuidado, evitando que se queme.
- Cubrir los bocaditos: sumergir cada pieza en el chocolate derretido con un tenedor. Levantarla y dejar escurrir el exceso antes de devolverla a la bandeja. Si se desea una cobertura más fina, se puede rociar el chocolate por encima con una cuchara en lugar de bañar cada bocadito por completo.
- Dejar que la cobertura se endurezca: refrigerar los bocaditos hasta que el chocolate esté firme. Una vez listos, pasarlos a un recipiente con tapa y conservarlos en frío.
Cómo derretir el chocolate sin quemarlo
El chocolate se quema con facilidad si recibe demasiado calor, y puede espesarse o volverse granulado. Para reducir ese riesgo, conviene picarlo en trozos pequeños y calentarlo de forma gradual. La forma más simple es usar el microondas, calentando el chocolate en un recipiente apto durante intervalos breves, de 15 a 20 segundos, y revolviendo entre cada intervalo. “Hay que derretirlo siempre en intervalos cortos”, precisó la nutricionista.
Cómo conservar los bocaditos una vez hechos
Como la base contiene yogur, los bocaditos deben guardarse en un recipiente hermético en la heladera y no permanecer mucho tiempo a temperatura ambiente. Para separarlos más fácil, se puede utilizar papel para hornear, evitando que se peguen entre sí. Para una textura más agradable, se recomienda sacarlos unos minutos antes de servir, sin dejarlos expuestos durante mucho tiempo sin frío. También es posible congelarlos en un recipiente cerrado y descongelar solo la cantidad que se vaya a consumir, dejándola en la heladera.
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