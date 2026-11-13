Tomate, queso y los fideos que te sobraron de ayer: cómo hacer esta tortilla exprés y realmente deliciosa

En apenas 5 minutos : cómo preparar una tortilla de fideos con tomate y queso para no desechar las sobras.

En apenas 5 minutos: cómo preparar una tortilla de fideos con tomate y queso para no desechar las sobras

Si hubiera un sobrante de la comida que se elaboró, la primera opción no debería ser mirar directamente al cesto de la basura. Porque, más allá de obtener un nuevo almuerzo o cena, el afán de no desechar los alimentos es un buen desafío. Y mediante una simple receta , esta tortilla de fideos con tomate y queso queda lista en 5 minutos. ¿Cómo prepararla?

“¿Qué podemos hacer cuando calculamos mal y nos sobra un plato entero de fideos ? Una rica tortilla de fideos . Es un plato fácil, rico y rendidor. Nada se pierde, todo se transforma”, subraya la especialista Paulina Cocina.

Para preparar una tortilla de fideos con tomate y queso para no desechar las sobras, se deberán reunir los siguientes ingredientes:

Esta receta funciona tanto para el almuerzo como para la cena. Y es práctica, se elabora con ingredientes sencillos y posibilita aprovechar las sobras sin desperdiciar nada de comida.

2 tazas de fideos cocidos.

cocidos. 3 huevos.

1 tomate mediano.

mediano. 100 gramos de queso cremoso o mozzarella.

cremoso o mozzarella. 2 cucharadas de queso rallado.

rallado. 1 cucharada de leche.

Sal, pimienta y orégano a gusto.

Esta receta funciona tanto para el almuerzo como para la cena. Y es práctica, puesto que se elabora con ingredientes sencillos que posibilitan aprovechar las sobras sin desperdiciar nada de comida. “¿Sabías que economía doméstica era una materia para señoritas en la escuela? La comida no se tira”, comenta con acierto Paulina.

La guía paso a paso para elaborar una riquísima tortilla de fideos con queso y tomate en 5 minutos

Para elaborar una riquísima tortilla de fideos con queso y tomate en 5 minutos, se deberá apuntar la siguiente guía paso a paso:

Como primer paso, colocar los huevos en un bol, añadirles la leche, el queso rallado, sal, pimienta y orégano.

A continuación, batir ligeramente.

Incorporar los fideos cocidos y mezclar para que queden bien cubiertos con el huevo.

y mezclar para que queden bien cubiertos con el huevo. Añadir el tomate y el queso cortado en cubitos. Acto seguido, calentar una sartén con un poco de aceite y volcar toda la preparación.

y el cortado en cubitos. Acto seguido, calentar una sartén con un poco de aceite y volcar toda la preparación. Cocción: a fuego bajo, con la sartén tapada, hasta que la base esté firme y el huevo comience a cuajar.

Dar vuelta con ayuda de un plato y cocinar unos minutos más hasta completar la cocción.

Retirar del fuego y servir en porciones.

Esta tortilla de fideos con queso y tomate también se puede cocinar en horno o en microondas. Paulina Cocina resalta que “se le pueden añadir a la receta tantos ingredientes como tengamos en la heladera. Por ejemplo, se puede enriquecer con hongos, chorizo, papas fritas, queso azul o salsa de tomate”.

Amén de obtener una nueva comida, el afán de no desechar los alimentos es un buen desafío. Y esta tortilla de fideos con tomate se hacer súper rápido.

Otra opción rápida: tortilla de jamón y queso lista en tan sólo 15 minutos

La tortilla de jamón y queso que queda lista en 15 minutos precisa de los siguientes ingredientes:

4 tortillas de trigo (tipo rapiditas).

3 huevos.

100 ml de leche.

120 g de jamón cocido cortado en trocitos.

100 g de queso rallado o mozzarella.

Un chorrito de aceite o rocío vegetal para la sartén.

Sal y pimienta a gusto.

Luego, se deberá proceder de la siguiente manera: