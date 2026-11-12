Ritual Cipolletti: gin, vermut y coctelería regional en el Parque Rosauer y en las barras de la ciudad

Gin y vermut patagónicos, barras de la ciudad y dos clases abiertas el 14 y 15 de noviembre en el festival Ritual del Parque Rosauer

La primera edición de Ritual Cipolletti le reserva a la coctelería un espacio propio. Productores de gin y vermut, bartenders y barras de la ciudad forman parte del Distrito Gastronómico y del festival que el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre ocupará el Parque Rosauer, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita.

En las barras y en el parque, la bebida aparece pegada a la cocina, al servicio y a lo que se produce en la región: destilados en pequeña escala, cócteles armados con ingredientes del Valle y dos clases abiertas, una por jornada, para quienes quieran llevarse algo más que un trago.

El gin artesanal atraviesa una etapa de prueba y error, con un público cada vez más exigente. Para Daniel Casado, de Zorro Colorado Gin, la diferencia regional está en el origen: botánicos locales, alambiques chicos y trazabilidad. “El productor pone el cuerpo en cada elaboración. Esa identidad es lo que el consumidor valora”.

Maxi Carbajal de Valkyria

En Valkyria, la escala artesanal es además una cuestión de familia: Maximiliano Carbajal destila junto a sus padres. De ahí salen gines macerados con trufas negras de Mallín Ahogado y flores de azafrán, y colaboraciones con otros productores que, para Carbajal, empujan la innovación y suman sabores nuevos a la coctelería.

Tate Moretti, una de las referentes de Gina

Tate Moretti, creadora de Gina Gin, ve un mercado que dejó atrás la expansión y entró en la etapa de la selección. “Hoy el consumidor sabe qué quiere y busca identidad”. Gina se elabora con enebro patagónico de recolección silvestre y una composición floral propia, un perfil que en la barra pide combinaciones capaces de no taparlo.

El vermut sale del propio Cipolletti. Marco Puricelli, de Único Vermouth, asocia la vuelta del aperitivo con la charla, la mesa y el tiempo compartido —“el aperitivo es mucho más que una bebida: es un momento de encuentro”—, y la marca propone sus distintas expresiones tanto en servicios simples como en cócteles.

Zorro Colorado, uno de los infaltables en el festival.

Las barras del Distrito Gastronómico

En María Ramona, Federico Silva trabaja aperitivos y cócteles de baja graduación pensados para acompañar la comida. El vermut es la base, con etiquetas de la zona como Christallino, de Allen, y Único Vermouth.

En Dunell’s, Nico Franco percibe que el vermut y sus clásicos están volviendo. La carta cruza tradición, cócteles de autor y versiones propias con frutas, pulpas, almíbares, cordiales y bebidas regionales, y la casa produce sus propios gines y vermuts, Insomnia, con perfiles que cambian según la estación. Ahí también asoma una demanda todavía chica pero en crecimiento: la de las bebidas sin alcohol.

Fede Silva, parte del equipo de Maria Ramona Cantina.

Noble Bar arranca de sabores conocidos para acercar combinaciones nuevas. Entre los cócteles de temporada que arma Federico Sotero está el Opium, de perfil botánico marcado y en diálogo con la cocina japonesa. Los clásicos siguen al frente, pero en la barra hay lugar para productos regionales como el aguardiente de pera Williams.

Plato y copa, desde el principio

Hernán Digiacomo no separa la barra de la cocina. “No pienso la coctelería como un área independiente. El diálogo con la cocina tiene que ser constante”. Por eso usa productos creados para cocinar, como confituras, y busca que plato y bebida se piensen juntos desde el arranque.

El primer Vermut patagónico estará en Ritual.

Maru Ávila, que trabaja principalmente en Bariloche, va por el mismo camino: “La coctelería también es gastronomía, es accesible y tiene muchísimo para aportar”. Para ella, lo que da Río Negro —botánicos, ingredientes, bebidas, destilados y otras elaboraciones— alcanza para construir una identidad propia sin intervenciones complicadas. Primero hay que conocer esos productos, después usarlos y, recién ahí, buscar formas nuevas de mostrarlos.

Ese camino pide formación en técnicas, procesos, ingredientes y origen. Frutas de estación, botánicos, sidras, aguardientes, vermuts y elaboraciones de cocina suman herramientas a la barra y atan el oficio al territorio.

Maru Avila, una de las bartender más interesantes de la escena patagónica, presente en Ritual.

Dos clases en el Parque Rosauer

El sábado 14 a las 17.30, Ávila estará al frente de una clase centrada en los productos regionales y su lugar en la barra. La propuesta es simple y concreta: información, ideas y herramientas para que el público pueda preparar tragos en casa. La bartender ya tuvo su paso por esta edición: estuvo a cargo del cóctel de bienvenida de la cena de apertura de Ritual en Bodega Gérôme Marteau.

El domingo 15, a la misma hora, Digiacomo comparte la clase con el cocinero Juan Carranza para unir coctelería y cocina. Con los rituales de encuentro como eje, van a trabajar con ingredientes de estación y productos de la región para mostrar cómo una bebida y un plato se piensan juntos desde el comienzo, con sabores y aromas del territorio y la mira puesta en las reuniones y celebraciones de fin de año.

Nicolás Franco desde la barra de Dunnells.

Durante las dos jornadas, Gina Gin, Valkyria, Zorro Colorado y Único Vermouth van a mostrar sus propuestas en el parque, junto a las barras y espacios gastronómicos que participan. “La gastronomía y la coctelería no crecen de manera aislada, sino en red”, dice Casado. Ritual pone esa red de productores, bartenders y cocineros a la vista de todos.

Para agendar

Festival: sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 12 a 23

sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 12 a 23 Lugar: Parque Rosauer, Blas Parera 487, Cipolletti

Parque Rosauer, Blas Parera 487, Cipolletti Entrada: libre y gratuita

libre y gratuita Clase de Maru Ávila: sábado 14, a las 17.30

sábado 14, a las 17.30 Clase de Hernán Digiacomo y Juan Carranza: domingo 15, a las 17.30

El e-ticket no es obligatorio. Quienes lo reserven gratis desde la web entran por un acceso rápido. La programación completa y las novedades están en los canales oficiales de Ritual.