Ritual abre hoy en Cipolletti: gastronomía, productores, vinos y música durante dos días en el Parque Rosauer este finde

Más de 50 cocineros, productores y bodegas llegan al Parque Rosauer este sábado y domingo, con entrada libre, clases, música y propuestas para chicos.

Hoy abre sus puertas en el Parque Rosauer la primera edición de Ritual Cipolletti, el festival que reúne en un mismo espacio a quienes producen, transforman, cocinan y sirven los alimentos y bebidas de la región.

La feria funcionará este sábado 14 y mañana domingo 15 de noviembre, de 12 a 23, en el Parque Rosauer. La entrada será libre y gratuita durante las dos jornadas.

Más de 50 expositores participarán de un encuentro pensado para mostrar la diversidad de la gastronomía regional: restaurantes y cocineros de Cipolletti, productores de frutas y alimentos, bodegas, sidreras, cervecerías, destilerías, proyectos de charcutería, queserías, conservas, infusiones, chocolates, jugos y bebidas artesanales.

Ritual propone seguir el recorrido completo de los alimentos: desde las chacras y los establecimientos productivos hasta los platos, las barras y las mesas. Peras, manzanas, frutos secos, tomates, espárragos, alcauciles, cerezas, hongos, carnes, pescados, vinos, sidras y destilados de la Patagonia serán parte de una feria en la que el público podrá probar, comprar y conversar directamente con quienes están detrás de cada producto.

Mapa de la feria

Una nueva plataforma para la gastronomía regional

Ritual fue impulsado por la Municipalidad de Cipolletti como una plataforma para fortalecer el vínculo entre la producción regional, la gastronomía, el comercio, el turismo y la cultura.

Cipolletti tiene una historia estrechamente ligada a la fruticultura y al trabajo en las chacras. Esa identidad continúa vigente y se proyecta en una nueva generación de productores, elaboradores y cocineros que agregan valor en origen, recuperan saberes y desarrollan nuevas formas de trabajar con los productos del territorio.

La feria permitirá ver esa transformación en un mismo lugar: frutas convertidas en jugos, vinagres, sidras, conservas o chocolates; leche transformada en quesos; carnes trabajadas mediante curados y ahumados; hierbas y cultivos regionales convertidos en infusiones, condimentos y bebidas; y productos de estación incorporados a la cocina y la coctelería.

El encuentro busca también que vecinos y visitantes conozcan a las personas que sostienen esos proyectos y accedan a información sobre el origen de los alimentos, sus procesos de elaboración y las historias que hay detrás de cada marca.

El plan es comer y disfrutar. Ritual, la primera edición pone primera en Cipolletti.

Todo lo que pasa hoy

Sábado 14 de noviembre

15 h — Actividad para chicos (En la pérgola del Parque)

Shots de manzana y pera con crema Chantilly, con Lu Pérez Pieroni.

16 h — Clase de cocina (Escenario)

Alina Ruiz y Estefanía Ferrari, de Chacra Agroecológica El Origen.

17 h — Actividad para chicos (En la pérgola del Parque)

Shots de manzana y pera con crema Chantilly, con Lu Pérez Pieroni.

17.30 h — Clase de coctelería (Escenario)

Maru Ávila junto con Kleppe y Tres Ases. La bartender trabajará con productos regionales y compartirá ideas y herramientas para preparar bebidas en casa.

19 h — Música en vivo (Escenario)

Brenda Tremolaterra.

20 h — DJ set (Escenario)

ChicaLunar.

Maru Avila, una de las bartender más interesantes de la escena patagónica, presente en Ritual.

La programación de mañana

Domingo 15 de noviembre

15 h — Actividad para chicos (En la pérgola del Parque)

Shots de manzana y pera con crema Chantilly, con Lu Pérez Pieroni.

16 h — Clase de cocina (Escenario)

Emma Leiva.

17 h — Actividad para chicos (En la pérgola del Parque)

Shots de manzana y pera con crema Chantilly, con Lu Pérez Pieroni.

17.30 h — Clase de coctelería y cocina (Escenario)

El cocinero Juan Carranza y el bartender Hernán Digiacomo trabajarán juntos sobre los rituales de encuentro, los ingredientes de estación y la posibilidad de pensar un plato y una bebida como una única experiencia.

19 h — Música en vivo (Escenario)

Zeze Nou & Funkdamental.

20 h — DJ set (Escenario)

Gabriel Salazar.

La grilla actualizada puede consultarse en la programación oficial de Ritual.

El mercado de productores. El corazón de la feria.

Las cocinas y barras del Parque Rosauer

Durante las dos jornadas habrá platos preparados en el momento, cocina callejera, pescados y mariscos rionegrinos, carnes, charcutería, pizzas, focaccias, hamburguesas, cocina de estación, propuestas sin gluten, coctelería, vinos, sidras y cervezas.

Participan:

La Tanita y Don Lino; Nihilista Cerveza Artesanal; Cortez; Noble Campo y Noble Bar; Nuevo Puerto Fish Truck; Gina Gin; Ajo Negro; Cerveza Cabrona; Chacra Agroecológica El Origen; Bodega Malma; Pollolin; Crafter Brewery; Caos Burgers y Costra Pizza; Cuatro Perros; Cervecería Kuruf; Street Food; Del Sur Resto y Único Vermouth; Cocina Valletana Vica, de Emma Leiva; Arde Focacceria; Marga Restaurante; María Ramona Cantina y Dunell’s Bar; La Copería; Silvia Balboa; Chiquín Cocina de Fuegos; Aconcagua Charcutería; Finca Araucaria; Keto del Valle; Lo de Richard Cocina de Inmigrantes; Café Delirante; Dulce Moma y Donato.

El Mercado de Productores

El Mercado de Productores será una muestra del presente productivo de la Patagonia norte. Reunirá proyectos históricos, emprendimientos familiares y nuevas generaciones que elaboran y agregan valor cerca del lugar donde nacen las materias primas.

Participan:

Fruch Patagonia; Canelo; Don Joel; Arytza; APPA Jugos; Sin Espiga, de Emma Leiva; Quesería Ventimiglia; Ajo Negro; Keto del Valle; Kleppe; Tres Ases; Nogalia; Campos del Sur; Ahumados Nigo; Cónclave Charcutería; El Club de la Picada; Gemma del Valle; Ingredientes del Sur; La Cocina de Inés; Michay and Co.; Nogales de la Costa; Olivas y Sabores; Pudu Blends; Queso Paso Lo; Raccolto; Té del Río; Tentación Chocolates; Tierra del Viento; Tisana; Valkiria Gin; Zorro Colorado; Alhué; Funsión Funga y Greenville.

La propuesta incluye frutas frescas y deshidratadas, frutos secos, jugos, vinagres, conservas, mieles, harinas, condimentos, blends, infusiones, quesos, ahumados, embutidos, charcutería, chocolates y alternativas para distintos tipos de alimentación.

Opciones para todos los gustos en Ritual.

Bodegas, vinos y sidras

El recorrido de bebidas permitirá conocer diferentes territorios, escalas, historias y estilos de la producción patagónica.

Participan:

Flor del Prado; Bodega San Sebastián y Sidra Alto Vuelo; Aonikenk; Gennari; Verum Patagonia; Bodega Malma y Familia Dellanzo.

Bodega San Sebastián llegará desde Cervantes con sus vinos y con Alto Vuelo, una sidra elaborada con manzanas y peras orgánicas mediante método tradicional. Gennari aportará la experiencia de una familia productora de General Fernández Oro cuya historia comenzó en 1957. Verum Patagonia presentará vinos elaborados en el Alto Valle con uvas de viñedos propios, mientras que Familia Dellanzo representará más de seis décadas de tradición vitivinícola familiar en Campo Grande.

La coctelería regional también tendrá una presencia destacada, con proyectos como Gina Gin, Valkiria, Zorro Colorado y Único Vermouth, además de barras que trabajan con frutas, botánicos, sidras, aguardientes y destilados de la región.

Arde Focaccería se suma al distrito con una preparación creada para los días de Ritual. Chiwi

El Distrito Gastronómico continúa hasta mañana

La feria del Parque Rosauer es el corazón de una programación que comenzó el miércoles y convirtió a Cipolletti en un gran Distrito Gastronómico.

Hasta mañana domingo, restaurantes, bares, cafeterías, bodegas y otros espacios sirven el Menú Ritual, una propuesta especial con productos y sabores del Valle y un 20% de descuento. No hace falta seguir un recorrido fijo: el público puede ir directamente o reservar su mesa.

Integran el Distrito:

Nido Confitería; Keto del Valle; Nuevo Puerto Fish Truck; Ajo Negro; Cortez; Arde Focacceria; Bodega Gérôme Marteau; Rosolina Resto Bar; Costra Pizza; Lo de Richard Cocina de Inmigrantes; Noble Campo; Vica Restaurante; Cuatro Perros; Noble Bar; María Ramona Cantina; Estación Margus; Lo de Marcela; Dunell’s Bar; Donato Resto Bar; Café Nunou; Café Bar 1946 —con sus dos sedes—; Marga Restaurante; Caos Burgers; Espíritu Pucará; Finca Araucaria; Havanna; Parrilla Chiquín; Resto Pucará; Sushi Bike; Resto Letier; Restaurant ACA y Antares.

Los menús, precios, horarios, direcciones y vías de reserva están disponibles en el mapa del Distrito Gastronómico.

En los establecimientos adheridos, los clientes de Banco Patagonia pueden acceder además a un 30% de reintegro, con un tope de $30.000, pagando con tarjetas de crédito Visa del banco mediante la modalidad informada por cada comercio.

Múltiples opciones de bebidas en Ritual

Entrada gratuita, e-ticket y ecovaso

La entrada al Parque Rosauer es libre y gratuita durante las dos jornadas.

El e-ticket gratuito no es obligatorio. Quienes lo obtengan previamente desde la web podrán ingresar por un acceso rápido; quienes no lo tengan podrán entrar igualmente.

Ritual cuenta además con un ecovaso reutilizable y coleccionable, que puede comprarse anticipadamente desde la ticketera o directamente en el predio. La organización no publicó un precio general del ecovaso en la información oficial consultada.

El e-ticket y el ecovaso se gestionan desde la ticketera oficial del festival.

El festival admite el ingreso con mascotas pequeñas, siempre con correa y bajo el cuidado de sus responsables.

Información práctica

Ritual Cipolletti 2026

Días: sábado 14 y domingo 15 de noviembre

Horario: de 12 a 23

Lugar: Parque Rosauer

Dirección: Blas Parera 487, Cipolletti

Entrada: libre y gratuita

E-ticket: opcional y gratuito, con acceso rápido

Propuesta: gastronomía, productores, bodegas, sidreras, cervecerías, destilerías, cocina en vivo, coctelería, música y actividades para chicos

Web: ritualcipolletti.com.ar

Instagram: @ritualcipolletti