Ritual: una orquesta afinada y potente deslumbró con su gastronomía en Cipolletti

Hace rato que Cipolletti goza de un presente gastronómico sólido. Cocineros consagrados, productos premiados, restaurantes con diferentes estilos de cocina y, dentro de esas cocinas, en muchos casos un resultado final muy bien logrado.

La gastronomía de la ciudad años atrás se remitía a proyectos que repetían menús que repetían experiencias. Alguna que otra parrilla, algún que otro bodegón y muy poca integración del productor.

A medida que el tiempo fue pasando, la información fue circulando, los productores fueron generando y la gente fue viajando, se comenzó a tejer una red invisible que empezó a sostener las bases de una cocina profunda, con sabor, curiosa, que sembraba silenciosamente un poder real en esa masa crítica que son los comensales de la ciudad.

Gente disfrutando de Ritual

Muchos se sorprendieron, seguramente otros se decepcionaron por prejuicio o desconocimiento y varios comenzaron a sumar sensaciones reales sobre una gastronomía real en un algoritmo que nos tiene a todos aprisionados y nos lleva muchas veces a consumir lo mismo.

Somos una suma de experiencias y acontecimientos que nos vienen educando desde chicos. Sabrá cada uno en qué momento la sorpresa lo encuentra masticando y saboreando un bocado. Puede también que no suceda.

Comer algo rico como un descubrimiento es limpiar el parabrisas y observar que el camino es profundo y tiene otros atajos que lo conectan y ya nada vuelve a ser lo mismo. De comer rico es difícil volver.

Ritual llegó a Cipolletti como un director de orquesta que afina todo lo que hay y lo deja sonando placenteramente. Un circuito que durante cinco días ofreció en más de 30 restaurantes un plato pensado especialmente para la ocasión, con descuento para la comunidad. También se realizaron diferentes pop-ups, cruces de cocineros residentes e invitados en diversos restaurantes con la idea de amplificar distintas cocinas con productos de la región y de la provincia que a su vez sumaron técnica y miradas, haciendo sonar más fuerte a toda la orquesta.

Mercado de productores muy concurrido

Luego llegó la feria en el fabuloso Parque Rosauer, una locación hermosa, pero que siempre había quedado en parte relegada en la planificación municipal frente a otros sitios que recibieron diversos eventos casi de manera tradicional. (Punto para la producción del festival que lo vió)

Y ahí estaba el parque, con su verde y sus vericuetos circulares, expectante de que alguien le tirara un centro creativo y sólido para enaltecer. Porque a los sitios, en este caso un parque, no se los mejora solamente con obras, juegos y mobiliarios, sino que hay que lograr poblarlos casi energéticamente, por lo menos ese fue el flow que se respiró este fin de semana.

Ritual es uno de los eventos más convocantes a nivel popular de los últimos años; con entrada libre y gratuita, congregó a 25 mil almas. Según palabras del intendente, solo superado por la célebre corrida de todos los años.

En Ritual no solo se pudo disfrutar de los mejores restaurantes de Cipolletti, sino que su mercado de productores sacó chapa y fue una parte fundamental de la orquesta. Nada sería lo mismo sin ellos. Quesos y cervezas premiadas en el mundo, frutos secos de calidad, una cantidad de charcuterías poco común para una localidad, jugos de manzana reales, cafetería de especialidad, aderezos usados por los chefs más reconocidos del planeta, destilados famosísimos fuera de los límites del pueblo, hongos, dulces, condimentos, panes, conservas, realmente un supermercado del bien, que permitió conocer de cerca a cada persona real detrás de cada proyecto.

Juan Carranza y Hernñan Di Giacomo compartiendo una clase de cocina.

La orquesta siguió sonando también con un rejunte de bodegas de Río Negro que mantienen la llama viva de una tradición vitícola enorme en el mapa de jugadores del país.

Un escenario contó con profesionales que brindaron clases y charlas de todo tipo. Aunque las clases parecen perder atención y feedback, siempre queda algo. Un dato, un tip, un truco, una recomendación.

Espacio para la infancia, puntos de hidratación y una excelente limpieza constante permitieron que la feria Ritual suene armónica y ordenadamente.

Muchos stands de cocina quebraron stock, las colas se hicieron enormes, pero aun así, y lógicamente en eventos de esta magnitud, son síntomas del salto trascendental. Fue el primero; habrá cosas mínimas que ajustar para el próximo, que ya está pinchado en el calendario del año que viene.

A partir de ahora, la gastronomía de Cipolletti sube otro peldaño más. El paladar, la masa crítica que son los vecinos que se acercaron a probar cosas ricas y bien hechas, ya saben de su existencia y van a ir a buscarlas.