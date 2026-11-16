Milanesas de zucchini crocantes y deliciosas: la receta definitiva con el truco para que queden imperdibles

El zucchini también puede ser aprovechado en formato de milanesa . ¿De qué manera? A través de esta sencilla receta.

Milanesas de zucchini crocantes y deliciosas: la receta definitiva con el truco para que salvan imperdibles

Además de sus variadas propiedades nutricionales, el zucchini -también conocido como alabacín - contribuye a la pérdida de peso y a disminuir los niveles de colesterol malo en sangre. Esta verdura puede ser aprovechada en formato de milanesa a través de esta sencilla receta vegetariana.

También definido como superalimento , el zucchini es importante para generar funciones dentro del organismo como por ejemplo crear hormonas, vitamina D y células. Y mediante esta simple receta , las milanesas de zucchini salen crocantes y deliciosas. Lógico: son ideales para un almuerzo rico y nutritivo.

Para elaborar unas exquisitas milanesas de zucchini crocantes, primeramente se deberán reunir los siguientes ingredientes:

También definido como superalimento, el zucchini es importante para generar funciones dentro el organismo.

2 zucchinis grandes y firmes.

grandes y firmes. 2 huevos.

1 diente de ajo picado.

2 cucharadas de perejil fresco picado.

1 taza de pan rallado.

½ taza de queso rallado.

½ taza de harina.

Sal y pimienta a gusto.

Aceite de oliva, cantidad necesaria.

La especialista Paulina Cocina subraya que la mejor época para el consumo del zucchini es de noviembre a agosto (debido a su recolección), aunque bien pueda encontrarse todo el año.

La guía paso a paso para elaborar milanesas de zucchini

Para elaborar milanesas de zucchini, es aconsejable apuntar la siguiente guía paso a paso:

Como primer paso, tomarse el tiempo necesario para lavar correctamente los zucchinis .

. A continuación, cortarlos en rodajas longitudinales de aproximadamente un centímetro de espesor. Se pueden cortar redondas si es que se desea una presentación más pequeña.

Distribuir las rodajas sobre una fuente, añadirles un poco de sal y dejarlas reposar durante 15 minutos para que liberen parte de su agua.

Luego, se deberán secar muy bien con papel de cocina (clave para que el rebozado quede crocante).

Disponer dos recipientes: en uno colocar los huevos batidos con ajo, perejil, sal y pimienta. En el otro, mezclar el pan rallado con el queso rallado.

Pasar cada rodaja primero por harina, después por huevo y finalmente por la mezcla de pan rallado y queso. Presionar suavemente para que el rebozado se adhiera bien.

Ordenar las milanesas en una placa aceitada, sin encimarlas. Rociarlas con un poquito de aceite de oliva y llevarlas a horno precalentado a 220 °C durante 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción, hasta que estén doradas y tiernas.

en una placa aceitada, sin encimarlas. Rociarlas con un poquito de aceite de oliva y llevarlas a horno precalentado a 220 °C durante 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción, hasta que estén doradas y tiernas. Como último paso, retirarlas y servirlas calientes. Se les pueden añadir unas gotas de limón y acompañarlas con una ensalada fresca.

Mediante esta simple receta, las milanesas de zucchini salen crocantes y deliciosas.

De qué manera elegir los mejores zucchinis para las milanesas

Según Paulina Cocina, se deben considerar tres aspectos para elegir los mejores zucchinis en el mercado o en la verdulería: