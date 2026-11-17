Flan casero con solo 3 ingredientes: la receta original para preparar el clásico de todos los tiempos y los 7 tips que no fallan
Cómo preparar este postre clásico que también puede disfrutarse en la mesa navideña. Esta receta incluye sólo 3 ingredientes. A poner manos a la obra, entonces.
En la Argentina, el flan casero se convirtió en uno de los postres clásicos. Y esta receta, que incluye sólo 3 ingredientes, es ideal para sumar una alternativa a la mesa navideña.
Un dato clave: comer flan aporta muchos beneficios saludables. En este postre se encuentran hierro, proteínas, calcio, fibra, potasio, zinc, magnesio, sodio, Vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, vitamina C, D, E, K y fósforo.
La sencilla receta para elaborar un flan casero con apenas 3 ingredientes
Para elaborar un flan casero con apenas 4 ingredientes:
- 2 tazas de leche.
- 6 huevos.
- 5 cucharadas grandes de azúcar.
Estos ingredientes se consiguen fácilmente en cualquier almacén y no precisan preparación previa más allá de medir las cantidades. Un flan casero a base de huevo proporciona un alto nivel proteico, puesto que el huevo y la leche desnatada son fuente primordial para mantener tejidos en buenas condiciones.
La guía paso a paso para preparar un exquisito flan casero
Para preparar un exquisito flan casero, se deberá atender a la siguiente guía paso a paso:
- En un bol, colocar todos los huevos y la leche y mezclar bien.
- Incorporar el azúcar en una sartén pequeña y calentar hasta conseguir que se haga caramelo.
- Verter el caramelo en la flanera y luego la mezcla del paso 1. Tapar la flanera.
- Colocar la flanera dentro de la olla exprés y luego agregar agua hasta cubrir la mitad de la flanera.
- Tapar la olla y una vez que empiece a sonar dejar 20 minutos. Destapar y remover con cuidado la flanera. Dejar enfriar en la heladera.
Los 7 tips para el mejor flan de huevo casero
Según la especialista Paulina Cocina, hay 7 tips para considerar a la hora de preparar un flan de huevo casero:
- Ingredientes de calidad: utilizar huevos frescos de buena calidad, leche y azúcar. La elección de ingredientes frescos y de buena calidad afectará significativamente el sabor y la textura del flan.
- Proporciones adecuadas: asegurarse de seguir las proporciones adecuadas de huevos, leche y azúcar. Esto garantizará que el flan tenga la consistencia y el sabor adecuados.
- Caramelo: preparar el caramelo correctamente es esencial para un buen flan. Asegurarse de que el caramelo esté en el punto justo de color ámbar y que no se queme.
- Temperatura del horno: si se va a cocinar el flan en el horno, garantizarse de seguir las indicaciones de tiempo y temperatura adecuadas. El horneado lento y suave es clave para obtener un flan suave y bien cocido.
- Baño de agua: cocinar el flan en un baño de agua ayuda a distribuir el calor de manera uniforme y a evitar que se cocine demasiado rápido, lo que puede resultar en una textura desigual.
- Enfriamiento adecuado: una vez cocido, dejar que el flan se enfríe a temperatura ambiente antes de refrigerarlo. Esto permitirá que los sabores se asienten y que la textura sea más firme.
- Desmoldado cuidadoso: al desmoldar el flan, asegurarse de hacerlo con cuidado para evitar que se rompa. Se puede utilizar un cuchillo para ayudar a despegarlo de los lados del molde antes de darle la vuelta.
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