Cómo preparar este postre clásico que también puede disfrutarse en la mesa navideña. Esta receta incluye sólo 3 ingredientes. A poner manos a la obra, entonces.

En la Argentina, el flan casero se convirtió en uno de los postres clásicos . Y esta receta , que incluye sólo 3 ingredientes, es ideal para sumar una alternativa a la mesa navideña .

Un dato clave: comer flan aporta muchos beneficios saludables. En este postre se encuentran hierro, proteínas, calcio, fibra, potasio, zinc, magnesio, sodio, Vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, vitamina C, D, E, K y fósforo.

Esta receta, que incluye sólo 4 ingredientes, es ideal para sumar como una alternativa en la mesa navideña.

2 tazas de leche.

6 huevos.

5 cucharadas grandes de azúcar.

Estos ingredientes se consiguen fácilmente en cualquier almacén y no precisan preparación previa más allá de medir las cantidades. Un flan casero a base de huevo proporciona un alto nivel proteico, puesto que el huevo y la leche desnatada son fuente primordial para mantener tejidos en buenas condiciones.

La guía paso a paso para preparar un exquisito flan casero

Para preparar un exquisito flan casero, se deberá atender a la siguiente guía paso a paso:

En un bol, colocar todos los huevos y la leche y mezclar bien.

Incorporar el azúcar en una sartén pequeña y calentar hasta conseguir que se haga caramelo.

Verter el caramelo en la flanera y luego la mezcla del paso 1. Tapar la flanera.

Colocar la flanera dentro de la olla exprés y luego agregar agua hasta cubrir la mitad de la flanera.

Tapar la olla y una vez que empiece a sonar dejar 20 minutos. Destapar y remover con cuidado la flanera. Dejar enfriar en la heladera.

Un flan casero a base de huevo proporciona un alto nivel proteico, puesto que el huevo y la leche desnatada son fuente primordial para mantener tejidos en buenas condiciones.

Los 7 tips para el mejor flan de huevo casero

Según la especialista Paulina Cocina, hay 7 tips para considerar a la hora de preparar un flan de huevo casero: