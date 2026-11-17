Rabas crocantes en casa: la receta para el verano
Anillos de calamar marinados en huevo, pasados por harina y fritos apenas un par de minutos. Con limón, provenzal o alioli, es posible lograr en casa la textura de una buena marisquería.
Las rabas son anillos que se cortan del tubo del calamar y, rebozadas y fritas, son uno de los platos más pedidos cuando llega el calor. En la costa se comen en la playa, en el puerto o en el bar de la esquina. Lejos del mar también se pueden preparar con pocos ingredientes, siempre que el calamar sea bueno y la fritura sea corta.
La compra es la mitad del trabajo. Conviene pedir los tubos limpios, blancos y sin piel, aletas, tentáculos ni pluma, que es el cartílago duro y transparente que recorre el tubo por dentro. Cuanto más grandes son los tubos, más carne rinden y más parejos salen los anillos. Si se compra el calamar entero, nada se tira: la tinta sirve para teñir una pasta y los tentáculos se pueden usar en otra receta.
Ingredientes (4 porciones)
- 1 kg de tubos de calamar limpios
- 4 huevos
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de perejil picado
- 300 g de harina 0000
- Sal y pimienta
- Aceite de girasol para freír
Preparación
- El corte. Recortá los extremos más duros de los tubos y cortalos en anillos de un centímetro y medio de espesor, más o menos.
- La marinada. Batí los huevos con sal, pimienta, el ajo y el perejil. Hay que condimentar con ganas, porque el calamar tiene poco sabor propio y este paso es el que le da carácter. Sumergí los anillos en la mezcla, tapá el recipiente con film y dejalo en la heladera entre una y dos horas. Si estás apurado, con menos tiempo también funciona.
- El enharinado. Poné la harina en una fuente amplia y salala un poco más. Pasá las rabas de a una, escurriendo el huevo sobrante, y cubrilas bien.
- La fritura. Calentá abundante aceite de girasol a unos 160 °C. Freí en tandas chicas, sin amontonar, durante dos minutos como máximo. Las rabas están listas cuando apenas se doran. Si se pasan, el calamar se endurece y queda con textura de chicle.
- El servicio. Escurrilas sobre papel absorbente y llevalas a la mesa enseguida, con gajos de limón, salsa provenzal o alioli.
Para acompañar
Las rabas también se pueden comer en pan, como el bocata de calamar que se sirve en los bares de Madrid: unos anillos recién fritos dentro de un pan crujiente, con alioli o mayonesa. En la copa, la acidez de un sauvignon blanc o de un chardonnay patagónico fresco ayuda a cortar la fritura.
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