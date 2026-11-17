El Comedor La Mañana rabas Rabas crocantes en casa: la receta para el verano

Anillos de calamar marinados en huevo, pasados por harina y fritos apenas un par de minutos. Con limón, provenzal o alioli, es posible lograr en casa la textura de una buena marisquería. Agregar LM Neuquén a







Rabas crocantes en casa: la receta para el verano

Las rabas son anillos que se cortan del tubo del calamar y, rebozadas y fritas, son uno de los platos más pedidos cuando llega el calor. En la costa se comen en la playa, en el puerto o en el bar de la esquina. Lejos del mar también se pueden preparar con pocos ingredientes, siempre que el calamar sea bueno y la fritura sea corta.

La compra es la mitad del trabajo. Conviene pedir los tubos limpios, blancos y sin piel, aletas, tentáculos ni pluma, que es el cartílago duro y transparente que recorre el tubo por dentro. Cuanto más grandes son los tubos, más carne rinden y más parejos salen los anillos. Si se compra el calamar entero, nada se tira: la tinta sirve para teñir una pasta y los tentáculos se pueden usar en otra receta.