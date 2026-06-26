Receta de flan casero: el postre clásico que nunca falla

Un postre que le gusta a mucha gente. Ideal para hacer en el hogar. Una receta simple para hacer un flan casero delicioso

Nada mas tentador que un rico flan.

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta de flan casero sigue siendo uno de los postres más queridos. Su textura suave y el caramelo lo convierten en un infaltable.

Hay postres que no pasan de moda. No importa cuántas tendencias gastronómicas aparezcan o cuántos dulces sofisticados lleguen a las cartas de los restaurantes: el flan casero siempre conserva su lugar de privilegio en la mesa argentina.

Su encanto está en la simpleza. Con ingredientes básicos que casi siempre están en casa, se puede preparar un postre rendidor, económico y delicioso. Además, tiene ese componente emocional que lo vuelve especial: remite a almuerzos familiares, domingos largos y recetas heredadas.

Solo o acompañado con crema, dulce de leche o ambas cosas —la famosa combinación del “mixto”—, el flan logra adaptarse a todos los gustos. La clave para que salga perfecto está en respetar la cocción lenta y lograr un caramelo con el punto justo.

Ingredientes flan casero

Para el caramelo:

150 gramos de azúcar

3 cucharadas de agua

Para el flan:

1 litro de leche

6 huevos

200 gramos de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

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Paso a paso

Comenzar preparando el caramelo. Colocar el azúcar junto con el agua en una olla o sartén pequeña y cocinar a fuego medio sin revolver.

Cuando el azúcar tome un color ámbar, retirar del fuego y distribuir rápidamente en la base de una flanera o molde apto para horno.

Para el flan, colocar en un bowl los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla. Batir suavemente hasta integrar, evitando incorporar demasiado aire.

flan.jpg Nada mas tentador que un rico flan.

Agregar la leche de a poco mientras se continúa mezclando hasta lograr una preparación homogénea.

Verter la mezcla en el molde acaramelado.

Cocinar a baño María en horno precalentado a temperatura media durante aproximadamente una hora, o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio.

Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos cuatro horas.

Desmoldar con cuidado y servir bien frío, solo o acompañado con crema y dulce de leche.