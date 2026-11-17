Al momento de elegir un corte en la carnicería, el aspecto de la grasa dice mucho más de lo que parece . Qué revela cada tonalidad de la carne y cuál se adapta mejor a la cocción.

A la hora de comprar carne , muchas personas hacen foco en un detalle particular: el color de la grasa . Mientras que en algunos cortes es blanca o algo transparente , en otros tiene una tonalidad más amarilla . ¿Pero a qué se debe esto?

Existe una creencia de que la carne con grasa amarilla es de menor calidad o no está en el mejor estado. Sin embargo, la diferencia de color tiene una explicación natural y no necesariamente está relacionada con la conservación de la pieza.

El color de la grasa bovina depende principalmente de la alimentación que recibió el animal durante su vida. Los vacunos que se alimentan principalmente de pasturas desarrollan una grasa más amarillenta , mientras que aquellos criados con dietas basadas en granos suelen presentar una grasa más blanca . Esto se debe a la presencia de pigmentos naturales que se acumulan en el tejido graso.

El color de la grasa dependerá de la alimentación del animal.

En ese contexto, no significa que una carne sea mejor que la otra solo por el color de la grasa. Ambas son aptas para el consumo y ofrecen buenas características, aunque existen diferencias que pueden influir en la elección según el tipo de preparación, el sabor buscado y las preferencias personales.

Cómo se genera la grasa amarilla

La grasa amarilla suele estar asociada con animales criados a campo y alimentados principalmente con pasturas naturales. El pasto contiene betacarotenos, pigmentos vegetales que también están presentes en alimentos como las zanahorias y que forman parte de los carotenoides.

Cuando los vacunos consumen estos vegetales, incorporan esos pigmentos a través de la alimentación y se acumulan en el tejido adiposo. Como consecuencia, la grasa adquiere una tonalidad que va desde un amarillo suave hasta un color más intenso.

Entre sus características se destaca un sabor que suele ser más pronunciado, con matices asociados a la alimentación a pasto. Por eso, es una alternativa valorada por quienes buscan una carne con un perfil de sabor más tradicional y marcado. Además, la carne de animales alimentados con pasturas puede presentar una composición diferente de ácidos grasos, entre ellos una mayor proporción de omega 3.

La grasa amarilla se de en animales criados a campo y alimentados con pasturas naturales.

Cómo se genera la grasa blanca

La grasa blanca suele encontrarse en animales que recibieron una alimentación basada principalmente en granos, como ocurre en muchos sistemas de engorde a corral o feedlot. Esto se debe a que los granos y otros componentes de estas dietas aportan menos pigmentos carotenoides que las pasturas verdes. Por lo tanto, el tejido adiposo acumula menos pigmentos amarillos y conserva una apariencia más clara.

Este tipo de grasa suele asociarse con una textura más blanda y un perfil de sabor más suave. También puede fundirse con mayor facilidad durante determinadas cocciones. Es una opción elegida por consumidores que prefieren cortes de sabor menos intenso y preparaciones en las que buscan destacar el gusto propio de la carne sin que la grasa tenga un protagonismo demasiado marcado.

La grasa blanca aparece en animales con una alimentación basada principalmente en granos.

El mito de que la carne con grasa amarilla está en mal estado

Una de las creencias más instaladas sostiene que la grasa amarilla indica que la carne está vieja, vencida o en proceso de descomposición. Sin embargo, este color amarillo no es una señal de deterioro. Para determinar si un corte está en buen estado, hay que observar otros indicadores que sí advierten sobre problemas de conservación. Entre las señales que requieren atención se encuentran:

Olor desagradable: una carne que presenta un olor agrio, rancio, putrefacto o similar al amoníaco puede estar deteriorada.

una carne que presenta un olor agrio, rancio, putrefacto o similar al amoníaco puede estar deteriorada. Textura pegajosa: si la superficie está viscosa, babosa o tiene una película pegajosa, es conveniente descartarla.

si la superficie está viscosa, babosa o tiene una película pegajosa, es conveniente descartarla. Cambios anormales de color: la presencia de tonalidades verdosas o alteraciones importantes en la apariencia pueden ser señales de deterioro.

la presencia de tonalidades verdosas o alteraciones importantes en la apariencia pueden ser señales de deterioro. Problemas de conservación: es fundamental verificar que la carne haya permanecido refrigerada y que no haya estado expuesta durante demasiado tiempo a temperaturas inadecuadas.

Carne con grasa blanca o con grasa amarilla: ¿cuál es mejor?

Ambas variedades ofrecen buenos resultados. La diferencia está principalmente en el sabor, la textura y las preferencias de cada consumidor. Para elegir, conviene tener en cuenta el tipo de preparación: