Del blue al bien cocido, los puntos de cocción de la carne se definen por la temperatura en el centro de la pieza. Un repaso por cada uno.

En la Argentina el pedido se resume en tres palabras: jugoso, a punto o cocido. Alcanzan para entenderse con el mozo, pero se quedan cortas frente a la escala que se usa en las cocinas profesionales, donde la carne puede ir desde un centro frío y rojo hasta un interior marrón de punta a punta.

Cada escalón se mide en el corazón de la pieza, que es la parte que más tarda en calentarse. El exterior siempre va a estar dorado y sellado. Lo que cambia es cuánto de ese calor llegó al centro y qué les hizo a las fibras y a los jugos.

Una discusión que viene de lejos

Pocas cosas dividen tanto una mesa como el punto de la carne. La discusión se da en familia, en la parrilla del barrio y, con bastante menos cortesía, en las redes, donde cada foto de un bife abierto dispara opiniones sobre salud, tradición y lo que se come en París o en Nueva York.

Suele repetirse que el argentino prefiere la carne cocida y que la costumbre viene de los gauchos. Las crónicas de viajeros de los siglos XVIII y XIX, sin embargo, cuentan historias que se contradicen: algunas describen carne casi cruda y otras, piezas directamente quemadas. La diferencia de gustos es anterior a la Independencia.

Lo que sí cambió en las últimas dos décadas es la manera de servirla. Desde comienzos de los 2000, con la llegada de turistas y la influencia de los restaurantes con estrellas Michelin, las parrillas porteñas más reconocidas (Don Julio, La Brigada, La Carnicería, Las Lilas) empezaron a trabajar el punto a pedido de cada comensal y a sugerir cocciones más jugosas para los cortes magros, a veces con el centro casi crudo.

Para Pablo Rivero, de Don Julio, cada uno elige, pero el corte manda. Los de primera, como el bife, el lomo, el cuadril o el peceto, conservan mejor su sabor y su textura jugosos. Los que tienen más grasa o colágeno, como el vacío o el costillar, ganan con una cocción más larga que les deja la costra crocante. Germán Sitz, de La Carnicería, piensa parecido: el tren de bife en su mejor versión es jugoso, la costilla pide estar a punto y los animales más grandes aguantan más fuego. Y aun así respeta a quien la pide bien cocida.

La química les da una parte de razón. Harold McGee, autor de La cocina y los alimentos, explica que la carne libera más jugos sabrosos con una cocción leve, y que el sabor tostado del exterior viene de la reacción de Maillard, que se produce a alta temperatura en la superficie. Un bife puede tener las dos cosas: costra dorada afuera y centro jugoso. La historiadora de la alimentación Carina Perticone propone bajarle el tono a la pelea: los gustos son personales, cambian con los años y no existe una cocción correcta, sino algunas más adecuadas que otras para cada corte.





Pittsburgh o black and blue

Es el extremo menos conocido de la escala. La pieza se carboniza afuera sobre un fuego muy fuerte, hasta que la superficie queda casi negra, mientras el centro sigue frío y de un rojo oscuro. Es un contraste buscado entre la costra amarga y tostada y la carne cruda del interior. En la Argentina casi no se pide, pero aparece en algunas cartas de carnes y en las cocinas de competencia.

Blue, bleu o vuelta y vuelta

Es el punto crudo por excelencia, el que en la parrilla se llama “vuelta y vuelta”. La carne pasa por una plancha o una brasa muy caliente apenas lo justo para sellar la superficie y el centro queda alrededor de los 45 °C, rojo intenso y apenas tibio. Cerca del 80 % del corte conserva el color crudo. La textura es blanda, sin firmeza, y el jugo está prácticamente intacto. Es el punto que más divide: para algunos es la manera más honesta de probar una buena carne y para otros es, directamente, carne cruda. Funciona en cortes muy tiernos y magros, como el lomo, y siempre con carne de buena calidad y bien conservada.

Jugoso

En la escala internacional abarca dos escalones: el rare, con el centro entre 49 y 54 °C, y el medium rare, entre 54 y 57 °C. La franja cocida avanza desde los bordes y el interior pasa del rojo a un rosado brillante, tibio y húmedo. La carne gana estructura sin perder ternura y al cortarla suelta jugo. Es el punto que las parrillas recomiendan para los cortes de primera, como el bife angosto, el ojo de bife, el lomo o la entraña.

A punto

Entre 57 y 63 °C, lo que en inglés se llama medium. El rosado se vuelve más pálido y se concentra en el centro, mientras el resto de la pieza ya está cocido. La trama de la carne se afirma, los jugos disminuyen y el bocado se vuelve más parejo. Es el punto que elige la mayoría y el que suele salir cuando no se aclara nada. A las costillas y a los cortes con más grasa intramuscular les sienta bien, porque la grasa tiene tiempo de derretirse.

Tres cuartos

Entre 63 y 68 °C, el medium well. El centro apenas conserva un rastro rosado opaco que tira al marrón claro, la textura es firme y el jugo es escaso. Es un punto de transición: unos minutos más sobre el fuego y la carne pasa a estar cocida.

Bien cocido

Por encima de los 68-70 °C ya no queda rojo ni rosado. El interior es marrón o grisáceo de punta a punta, prácticamente no hay jugo y la carne ofrece resistencia al morderla. Es el punto que más tiempo pide, y ese tiempo depende sobre todo del grosor del corte y de la intensidad del fuego. En el vacío, el matambre o el costillar, una cocción larga no es un pecado: ayuda a fundir la grasa y a dejar la costra crocante.

Para la carne picada, como las hamburguesas, no es una cuestión de gusto. Tiene que llegar a 71 °C en el centro, porque al molerla las bacterias de la superficie se mezclan con el interior.



Lo que define el resultado