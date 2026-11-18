Pablo Quiven y Carlo Puricelli, chefs de Rio Negro fueron segundos en World’s Creative Chef con un plato de langostinos, centolla y trufa patagónica.

Langostinos del golfo San Matías en Rio Negro , alga wakame de Puerto Madryn, centolla de Tierra del Fuego, trucha ahumada, merquén y trufas de Mallín Ahogado. Con esos productos, Pablo Quiven y Carlo Puricelli consiguieron el lunes 16 de noviembre en Madrid el segundo puesto de World’s Creative Chef, una competencia internacional que se hizo este año por primera vez.

Quiven está al frente de Quiven Patagonia, en Bariloche. Puricelli es cocinero y dueño de Del Sur, en Cipolletti. En la final representaron a la Argentina frente a otros siete equipos, de Perú, México, Reino Unido, España, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Ucrania. Ganó Emiratos Árabes, con un equipo encabezado por Kamlesh Singh Kathayat, de Gymkhana Dubai, y España completó el podio.

La diferencia con el primer lugar fue mínima, y Puricelli lo sabe: “Estuvimos súper cerca de quedar primeros, pero llegar segundos es increíble. Ya haber sido seleccionados para la final había sido tremendo”.

El equipo argentino con parte del jurado



El certamen lo organiza Fagor Professional, la empresa española de equipamiento gastronómico, y el reglamento se aparta de los concursos que miden sobre todo la precisión técnica. Acá contaban la creatividad, la identidad de la receta y el sabor. Cada equipo tuvo una hora para cocinar y servir.

El jurado reunió a Clare Smyth, Diego Guerrero, Najat Kaanache, Paco Roncero, Quique Dacosta y Jaime Pesaque. Entre sus restaurantes suman varias estrellas Michelin, y además de la ejecución evaluaron qué tan original era cada propuesta.

Del golfo a la cordillera

La idea de la dupla era poner en un mismo plato “los mejores productos que, para nosotros, tiene el mar argentino”, en palabras de Puricelli. La receta va de punta a punta de la costa patagónica: del golfo San Matías a Madryn y de ahí a Tierra del Fuego. Después sube a la cordillera rionegrina, con la trucha ahumada, el merquén y las trufas que se cultivan en Mallín Ahogado, cerca de El Bolsón.

Los productos marinos arman la base del plato. El humo, el picante del merquén y el perfume de la trufa le suman profundidad. En el plato también se notan los recorridos de los dos cocineros. Quiven trabaja una cocina patagónica contemporánea desde Bariloche. Puricelli, en Cipolletti, viene investigando desde hace años con la pesca, los fermentos y la experimentación.

Pablo Quiven y Carlo Puricelli con su segundo premio.

Para llegar a Madrid tuvieron que superar una selección internacional, y después adaptar la receta a las condiciones de una final: tiempos cerrados, equipamiento distinto al de sus cocinas y un plato que tenía que salir igual para varios jurados. Llegaron con el trabajo hecho y convencidos de que podían pelear arriba. “Nos habíamos preparado muy bien y teníamos en la cabeza que podíamos estar ahí”, resume Puricelli.

El segundo puesto en Madrid se suma a lo que la gastronomía rionegrina viene mostrando hace tiempo, con productores que sostienen una despensa de primer nivel y cocineros que la trabajan con una mirada propia. Esta vez, esa despensa estuvo frente a seis de los nombres más reconocidos de la cocina internacional y terminó a un paso del primer lugar.