Pan casero en solo 20 minutos: fácil y super esponjoso, en pocos pasos
Con esta receta, el pan casero queda riquísimo y súper esponjoso. Además, es facilísimo de hacer.
En la actualidad, una de las mayores influencers en los quehaceres vinculados a la gastronomía es Paulina Cocina, quien afirmó que “hacer pan es toda una ceremonia hermosa, que va más allá de solo un tema de economía. Porque bien sabemos que es muchísimo más barato hacerlo que comprarlo”. Mediante esta receta, el pan casero se elabora en apenas 20 minutos y queda súper esponjoso.
Sin dudas que esta receta también es provechosa para compartir un momento con los más chicos, con tareas que incluyen el amasado y la cocción. Y claro: es ideal para la antesala del desayuno o bien de la merienda.
Así se prepara el pan casero en apenas 20 minutos con una receta sencilla
Para elaborar el pan casero en apenas 20 minutos, se deberán reunir los siguientes ingredientes:
- 500 gramos de harina de trigo de todo uso.
- 325 ml de agua templada.
- 15 gramos de levadura fresca.
- 10 gramos de sal.
- 10 gramos de azúcar.
- 45 ml de aceite de oliva extra virgen.
Paulina Cocina destaca que “amasar pan es hermoso, es buenísimo como actividad en general. Cada forma de hacer pan casero lleva sus propias indicaciones y cada receta tiene su propio secretito”.
La guía paso a paso para preparar el pan casero
Para preparar el pan casero se deberá apuntar la siguiente guía paso a paso:
- En un bol, colocar agua templada, desmenuzar la levadura y agregar el azúcar.
- A continuación, revolver y reservar.
- En otro bol, colocar la harina con la sal por el borde del recipiente, dejar un hueco en el centro y colocar el aceite y el agua junto con la levadura.
- Integrar hasta que quede una masa lisa y suave.
- Tapar con un paño o trapo y dejar que repose por unos minutos hasta que duplique su volumen.
- Amasar nuevamente y porcionar.
- Preparar una placa para el horno con un poco de aceite en la base, acomodar los pancitos y encender el horno a 200ºC o 392ªF.
- Dejar que vuelvan a duplicar su tamaño y hornear. Si los bollos del pan son medianos tomará unos 20 minutos. Si al pan se lo hizo en una o dos piezas tomará un mínimo de 30 minutos.
Algunos tips clave para elaborar el pan casero
- Harina: utilizar harinas buenas (evitar las harinas de repostería o muy refinadas). Se puede emplear harina integral de centeno, que le confiere al pan un aroma riquísimo.
- Amasado: la mejor manera de amasar es mezclando primero los ingredientes secos (harinas, levadura en polvo, etc) y luego los húmedos (agua, leche, manteca o aceite).
- Fermentación: si las levaduras hacen su trabajo, el pan va a quedar muchísimo más sabroso. Cómo regla general, cuando la masa duplique su volumen original ya está lista para ser horneada.
- Sal: le da color, brillo y hace que el pan cruja. A su vez, le da mucha más estructura a la masa. Como regla general lleva el 2% de sal sobre el peso de la harina. Si se usa 1 kilo de harina, hay que ponerle 20 gramos de sal.
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