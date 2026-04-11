Dulce de membrillo casero en pan: la receta simple que vuelve a la cocina de siempre

Con fruta, azúcar y paciencia, este clásico se transforma en un dulce de membrillo firme, intenso y perfecto para cortar en fetas y compartir.

Hay sabores que no necesitan presentación . El dulce de membrillo es uno de esos. Está en la memoria, en la merienda, en la pastafrola, en el clásico queso y dulce.

Pero hacerlo en casa tiene otra lógica. Es más lento, sí. Pero también más honesto. Porque ves todo el proceso: de la fruta dura y áspera a ese bloque rojo, brillante y firme que se corta con cuchillo.

No hay secretos raros. Hay tiempo, hay fuego y hay insistencia.

queso y dulce de membrillo Queso y dulce de membrillo, un clásico de los postres hogareños.

Ingredientes

1 ½ kg de membrillos

1 kg de azúcar

Nada más. Una receta corta, directa. Como debe ser.

El primer paso: ablandar la fruta

Arranca todo con los membrillos enteros. Bien lavados, sin pelar, directo a una olla con abundante agua.

Se cocinan hasta que estén tiernos. Ese punto en el que el cuchillo entra sin resistencia, pero la fruta todavía conserva estructura.

Después, colar y dejar enfriar. Sin apurarse. Una vez fríos, se pelan. Se descarta lo que no sirve y se trabaja la pulpa.

Acá podés elegir: rallador, procesadora o paciencia con cuchillo. Lo importante es llegar a una pasta lo más pareja posible.

Ese puré es la base de todo.

Dulce de membrillo en pan

Azúcar y reposo: el paso que ordena

Por cada kilo de pulpa, sumar cerca de 900 gramos de azúcar.

Mezclar bien y dejar descansar un rato. Media hora alcanza para que el azúcar empiece a integrarse y el conjunto se vuelva más uniforme.

Este momento, que parece menor, después se nota en la textura. Llevar la mezcla a una olla de fondo grueso. Fuego medio y a revolver.

Siempre. Sin parar. El dulce va a ir cambiando: primero claro, después más oscuro, más denso. Hasta que empieza a despegarse de las paredes de la olla. Ahí está el punto. Ese es el momento en el que deja de ser una mezcla y se convierte en dulce.

El molde y el tiempo

Volcar la preparación en un molde —puede ser una budinera o fuente— y alisar bien la superficie.

Después, simplemente esperar. Que enfríe, que tome cuerpo, que se afirme.

Una vez listo, desmoldar sobre una superficie limpia, con un poco de azúcar para que no se pegue.

Cómo guardarlo

El clásico: envolver en papel manteca y llevar a un lugar fresco y seco. Dura, se conserva y mejora con el tiempo.