Panqueques con dulce de leche: historia, origen y receta del clásico postre argentino

De las crepes europeas a la mesa argentina: historia y receta paso a paso de los panqueques con dulce de leche, un clásico irresistible.

La receta para los imperdibles panqueques de dulce de leche

Estos días frescos son un buen disparador para cocinar uno panqueques con dulce de leche y llenar la casa de fragancias dulces y ricas. Pueden aparecer como postre después de un almuerzo familiar, como merienda improvisada o incluso como un antojo dulce de noche. En cualquiera de sus versiones, son un clásico que atraviesa generaciones.

La combinación es simple: discos finos de masa cocidos en sartén y un relleno generoso de dulce de leche. Pero detrás de esa sencillez hay una historia que conecta tradiciones europeas con la identidad gastronómica argentina.

Los panqueques tienen un origen lejano en Europa. Preparaciones muy similares, como las crepes francesas, se difundieron durante siglos por distintos países del continente y llegaron a América de la mano de la inmigración.

Con el tiempo, esas recetas se adaptaron a los ingredientes disponibles en cada lugar. En Argentina ocurrió algo decisivo: el encuentro con el dulce de leche.

La unión entre ambas preparaciones resultó perfecta. La masa suave y delicada del panqueque encontró en el dulce de leche un relleno cremoso, intenso y profundamente ligado a la cultura gastronómica del país. Así nació un postre que hoy es parte del recetario cotidiano.

panqueques 2.jpg Un clásico argentino, panqueques con dulce de leche.

Un clásico que nunca pasa de moda

Una de las razones del éxito de los panqueques con dulce de leche es su simpleza. No requieren ingredientes difíciles ni técnicas complejas, y se pueden preparar en pocos minutos.

También admiten muchas variantes. Algunos los doblan en triángulos, otros prefieren enrollarlos como cilindros. Hay quienes les agregan azúcar impalpable, frutas, coco rallado o incluso una bocha de helado para transformarlos en un postre más elaborado.

Pero la esencia siempre es la misma: panqueque fino, caliente y un buen dulce de leche en el centro.

Receta de panqueques con dulce de leche

Ingredientes (para unos 8 panqueques)

2 huevos

1 taza de leche (250 ml)

1 taza de harina

1 cucharada de azúcar

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de manteca derretida

Manteca extra para la sartén

300 gramos de dulce de leche aproximadamente

Preparación

En un bowl batir los huevos con la leche, el azúcar, la sal y la esencia de vainilla.

Incorporar la harina de a poco, mezclando para evitar grumos.

Agregar la manteca derretida y batir hasta lograr una mezcla homogénea y liviana.

Dejar reposar la masa unos 15 o 20 minutos en la heladera.

Calentar una sartén con un poco de manteca y verter un cucharón de masa. Girar la sartén para formar una capa fina.

Cocinar aproximadamente un minuto, dar vuelta y cocinar unos segundos más.

Repetir el proceso con el resto de la masa.

Para servir, colocar una cucharada generosa de dulce de leche en cada panqueque, enrollar o doblar y llevar a la mesa tibios.

panqueques.jpg Una receta para tener en cuenta siempre.

El secreto está en los ingredientes

Aunque la receta es simple, hay algunos detalles que hacen la diferencia. La masa debe quedar ligera para que el panqueque sea flexible y fino, y el dulce de leche debe ser de buena calidad.

Ese equilibrio entre textura y sabor es lo que convirtió a los panqueques con dulce de leche en un clásico absoluto de la cocina argentina: una receta sencilla que demuestra que, muchas veces, los platos más memorables son también los más simples.