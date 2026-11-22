En Pulmarí, en el departamento Aluminé, Guillermo Salazar cosecha menos miel que hace unos años. La calidad, en cambio, se sostiene. Lleva unos quince años como productor apícola y cuando lo llamamos desde el programa "Viento A Favor" de Lu5 estaba en el apiario, acomodando cajones mientras algunas abejas volvían de su recorrida. Su proyecto se llama Aluminé Tierra Miel y también comercializa con la marca Pulmarí.

La explicación de esa merma tiene más que ver con el clima que con el manejo. "Estamos viendo muchísimos cambios en el sabor de la miel y, principalmente, en el comportamiento de la abeja", me cuenta. Las últimas primaveras llegaron muy húmedas, con lluvias frecuentes, y a eso se sumó el viento, que para un insecto que vive de volar de flor en flor es un problema serio. Después están los saltos de temperatura: un día de sol con 20 o 25 grados y, al siguiente, 8. Con ese frío la abeja se queda adentro. "No tiene temperatura propia, así que no sale. Y no sale por instinto: si sale, se muere".

Cada día de encierro es un día sin pecorear. Por eso la cuenta de Guillermo es simple: baja la cantidad, no la calidad.

Guillermo exponiendo su producción en una feria.

Un rincón sin monocultivo

Lo que hace distinta a la miel de esa zona empieza por lo que no hay alrededor. No hay monocultivo ni agroquímicos, hay variedad de flores y, sobre todo, agua limpia. "Después resta nomás el buen manejo del apiario", resume.

Entre la flora nativa aparece el yaqui, una planta que le aporta a la miel un color ámbar característico. Esa combinación de color, sabor y propiedades analizadas en laboratorio le valió un premio en 2016, en la Expo Apícola del Mercosur que se hace en Maciá, Entre Ríos. "Es una miel pura, que se puede saborear y diferenciar de la de otros lugares", dice.

La flor manda

Clara u oscura, suave o intensa: para Guillermo no hay una miel mejor que otra por su color, hay mieles diferentes. "Quien le da ese punto específico es la flor". En la Argentina, una miel se considera monofloral cuando una sola especie aporta el 60 por ciento del néctar, aunque el resto venga de otras flores. De ahí salen las etiquetas de miel de eucalipto que se ven en las góndolas.

La de Aluminé tenía una identidad bien marcada: sabor suave, transparente y, al cristalizarse, blanca. Ahí vuelve a aparecer el clima. Con los cambios de los últimos años, ese perfil se corrió un poco, porque si cambia lo que florece y cuándo florece, cambia toda la composición de lo que llega al frasco.

Las abejas se alteran con el cambio climático.

Humedad, varroa y colmenas de mal humor

El exceso de humedad no solo frena la cosecha. También vuelve más vulnerables a las colmenas, según dónde estén ubicadas. Hoy el enemigo principal es la varroa, el ácaro que "nos tiene locos", pero Guillermo teme que esas primaveras mojadas abran la puerta a otras enfermedades.

Después de quince años, todavía hay cosas que lo descolocan. Le pasa llegar confiado a abrir una colmena y encontrarla en un estado que no llega a ser agresivo, pero sí molesto. "Ahí uno se da cuenta de que los factores externos la alteran", explica, sobre todo con cambios de temperatura tan bruscos. Aun así, rescata algo que lo sigue asombrando: la capacidad de adaptación de la abeja.

Lo que dice una miel cristalizada

El mito más repetido que escucha como productor es el del frasco endurecido: que la miel está vieja o que le pusieron algo. Es al revés. La cristalización es un proceso natural y, cuanto más pura es la miel, más tiende a cristalizarse.

Las mieles del sur tienen otra ventaja: menos humedad. La de Guillermo llega hasta un 16 por ciento, lo que reduce el riesgo de fermentación. Y hay un dato que repite con énfasis: la miel no tiene vencimiento, porque su propia composición la conserva.

Lo que sí la altera es la adulteración. Cuando se le agrega glucosa de maíz, de arroz o cualquier otro jarabe, la miel se mantiene líquida y homogénea todo el año. "Es dulce, pero no es miel", dice sobre esos frascos que se ven en el supermercado de enero a diciembre. En cambio, una miel que se cristaliza sola puede mostrar un aspecto marmolado, con zonas distintas según las flores que la componen. La excepción a la regla de la homogeneidad es la miel batida o cremosa, que pasa por una máquina justamente para quedar pareja.

Miel de Aluminé sin agroquímicos.

Oscuro y fresco

Para guardarla no hace falta heladera: alcanza con un lugar oscuro y fresco. El frío acelera la cristalización y, en algunas mieles, deja una textura granulada, como de azúcar. "Son granitos de azúcar, pero naturales", aclara. La de Aluminé, en cambio, cristaliza lisa, sin grumos. También influye dónde esté el frasco: no se comporta igual en la cordillera que en la Confluencia, donde el calor hace que tarde más en endurecerse. En cualquier caso, conserva sus propiedades.

Miedo, genética y adrenalina

A las abejas les tenemos más miedo del que justifican. Su carácter depende en buena parte de la genética: hay líneas mansas y otras agresivas, como las africanizadas, y un día de viento puede ponerlas nerviosas. Pero mientras nadie toque el cajón ni interrumpa su trabajo, se puede pasar cerca sin problemas.

Con el apicultor se arma otra relación, una especie de química. Hay quienes trabajan sin máscara o sin guantes, aunque Guillermo lo considera un margen muy limitado. Lo que la abeja percibe muy bien es el estado del que se acerca: "Si por A o por B uno está largando adrenalina, lo van a picar".

Guillermo en Pulmarí.

Un termómetro de lo que viene

Guillermo no le echa la culpa solo al clima. El ser humano altera el ambiente, dice, en el agua y en la producción intensiva de frutas y hortalizas, donde los pesticidas y los conservantes de los invernaderos les quitan vida a las abejas y, muchas veces, las matan. Por eso pide algo tan básico como cuidar el ambiente en general.

Alguien que pasa todos los días entre colmenas desde hace quince años y nota que las abejas ya no se comportan como antes ofrece un dato difícil de discutir. Si la actividad de las abejas se achica o se modifica, tarde o temprano nos llega a todos.

La miel de Aluminé Tierra Miel y Pulmarí se consigue en Neuquén, en dietéticas y en algunas farmacias.

+ info: @mielpuranqn