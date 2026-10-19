Qué pasa con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un: rumores de muerte y desmentidas

Grandes medios informativos mundiales informaron este lunes que tras una hemorragia cerebral habría sido trasladado de urgencia.

Medios internacionales aseguran que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un está grave.

Los rumores sobre la salud de Kim Jong-un volvieron a generar repercusiones internacionales este lunes, luego de que distintas cuentas en redes sociales difundieran versiones sobre un supuesto deterioro de su estado físico e incluso su muerte. Sin embargo, Alejandro Cao de Benós, delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de Corea del Norte , desmintió que el líder norcoreano se encuentre en grave estado.

“Es falso. Todo parte de una cuenta China de X”, respondió Cao de Benós a TN. El dirigente español es considerado un vocero no oficial de Pyongyang y mantiene vínculos con el gobierno norcoreano.

Las versiones se multiplicaron en las últimas horas a través de publicaciones en la red social X. Entre ellas, el diario sensacionalista británico The Sun informó este lunes que Kim Jong-un estaría en coma tras sufrir una hemorragia cerebral y que habría sido trasladado de urgencia a China para recibir tratamiento médico.

Sin embargo, hasta el momento, la información aportada en el material original no incluye una confirmación oficial de esas versiones ni evidencia médica que permita establecer que el mandatario atraviesa una situación crítica. La desmentida de Cao de Benós se sumó así a las reacciones frente a las especulaciones que circularon en internet.

La difusión de estos rumores se produjo en un contexto de renovadas tensiones en la península coreana, con declaraciones de autoridades de Corea del Norte sobre la situación en la frontera con Corea del Sur y nuevas pruebas de armamento.

Kim Yo Jong advirtió sobre una situación grave en la frontera

En medio de las versiones sobre la salud de su hermano, Kim Yo Jong, una de las figuras de mayor peso político dentro del régimen norcoreano, se refirió a la situación en la frontera sur y advirtió que su país evalúa desplegar más medios militares en la zona.

“Ahora la situación en la frontera sur es muy inestable”, afirmó en un comunicado difundido en inglés por la agencia estatal Korean Central News Agency (KCNA).

El submarino presentado por de Corea del Norte pesa 8700 toneladas y es una embarcación de propulsión nuclear.

La dirigente atribuyó el aumento de las tensiones al comportamiento de las fuerzas surcoreanas y mencionó varios incidentes, entre ellos disparos de advertencia, transmisiones de propaganda mediante altavoces y lo que calificó como una “farsa de explosión de mina”.

“Prevalece una situación grave a lo largo de la frontera sur debido al comportamiento imprudente de los militares títeres de la República de Corea”, sostuvo.

Kim Yo Jong aseguró que esos episodios habían “sobrepasado la línea roja” y agregó que el liderazgo militar norcoreano analizaba nuevas medidas de despliegue.

Las tensiones entre las dos Coreas y las pruebas de armas

Las declaraciones se conocieron después de que Corea del Norte intensificara sus actividades militares en los últimos días. Entre ellas se mencionó la prueba de un torpedo guiado de precisión de “nuevo tipo”, que utiliza inteligencia artificial para detectar y seguir objetivos.

La disputa entre ambos países también arrastra una serie de episodios vinculados con la propaganda y las operaciones de hostigamiento en la frontera.

La conflictiva frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Twitter

En 2024, Corea del Norte envió hacia el sur miles de globos cargados de basura, en una acción que presentó como represalia por el lanzamiento de globos con propaganda antinorcoreana por parte de activistas surcoreanos.

La respuesta de Seúl incluyó la reactivación de las transmisiones mediante altavoces en la frontera, una práctica que no se utilizaba desde hacía seis años. Los mensajes difundidos incluyeron canciones de K-pop y noticias internacionales.

Este tipo de emisiones forma parte de las tácticas de presión utilizadas desde la guerra de Corea. En ocasiones anteriores, Pyongyang había amenazado con ataques de artillería contra los equipos de altavoces instalados por Corea del Sur.