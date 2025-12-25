Corea del Norte mostró su primer submarino nuclear y anticipó un plan con "nuevas armas secretas"

Kim Jong Un visitó una fábrica naval y advirtió que reforzará su poder marítimo frente a Corea del Sur.

El submarino presentado por de Corea del Norte pesa 8700 toneladas y es una embarcación de propulsión nuclear.

Corea del Norte difundió por primera vez imágenes de lo que aseguró es su primer submarino de propulsión nuclear, en el marco de una visita del líder Kim Jong Un a una fábrica de la Armada.

La exhibición formó parte de un mensaje político y militar en el que el mandatario anticipó un ambicioso plan naval y el desarrollo de “nuevas armas secretas” , al tiempo que criticó el fortalecimiento militar de Corea del Sur y advirtió que esa “amenaza debe ser contrarrestada” .

El presidente Donald Trump dio luz verde a Seúl para construir los submarinos durante su viaje al país en octubre, lo que provocó la indignación de Corea del Norte, dotada de armas nucleares.

Fotos publicadas por la prensa estatal muestran a Kim caminando junto a un sumergible de supuestamente 8700 toneladas en una plataforma de montaje cubierta, rodeado de funcionarios y de su hija Kim Ju Ae, considerada como su posible heredera.

El líder norcoreano detalló además un plan de reorganización naval y se informó sobre la investigación de “nuevas armas secretas submarinas”, afirmó la KCNA, sin dar más detalles.

Submarino. Corea del Norte (1)

Solo unos pocos países tienen submarinos de propulsión nuclear. Washington considera que su tecnología está entre los secretos militares más sensibles y estrictamente guardados.

En un informe aparte, la KCNA señaló el miércoles que Kim también supervisó la prueba de “misiles antiaéreos de largo alcance” sobre el mar de Japón.

Mensaje de Vladimir Putin

Además, Kim recibió un mensaje del presidente ruso, Vladimir Putin, en el que elogió la “amistad inquebrantable” bilateral, según el reporte oficial.

Corea del Norte y Rusia se han acercado desde que Moscú lanzó su invasión de Ucrania hace casi cuatro años. Pyongyang ha enviado miles de soldados para luchar junto a Moscú, según las agencias de inteligencia surcoreanas y occidentales.

Submarino. Corea del Norte

A cambio, Rusia brindó a su aliado ayuda financiera, tecnología militar y suministros alimentarios y energéticos, según analistas.

Los “heroicos” esfuerzos de los soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk demostraron además la “fraternidad militante” de Moscú y Pyongyang, afirmó Putin en su mensaje a Kim recibido la semana pasada, según la agencia de noticias oficial KCNA.

Según estimaciones surcoreanas, alrededor de 2000 militares de Corea del Norte murieron en ese conflicto y miles más resultaron heridos.

Corea del Norte quiere busca conquista el mundo con IA y un ejército de hackers

A principios de este año Corea del Norte estableció una unidad de hackers especializada en inteligencia artificial con el propósito de fortalecer su capacidad ofensiva en el ámbito digital. Este grupo, denominado Centro de Investigación 227, enfocará sus esfuerzos en el desarrollo de nuevas tecnologías diseñadas para ataques cibernéticos y recopilación de información de alto valor estratégico.

Corea del Norte tiene un ejército de 1,2 millones de soldados. KCNA

La iniciativa busca mejorar las capacidades de guerra informática del país y acceder a infraestructuras críticas de otras regiones.

El Centro de Investigación 227 tendrá un papel clave en la evolución de las estrategias cibernéticas de Corea del Norte. Su actividad no se limitará al perfeccionamiento de técnicas de piratería informática, sino que también incluirá la neutralización de sistemas de seguridad de países occidentales. La inteligencia artificial será un componente fundamental en la automatización de ataques y en el análisis masivo de datos obtenidos de manera clandestina.