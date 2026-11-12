Picante: Ariel Holan habló del famoso planchazo de Pinola en la Libertadores 2018 y dejó una frase sorprendente

El exentrenador de Independiente recordó la patada del defensor de River en los cuartos de final del certamen sudamericano. El trofeo inesperado de AFA a Rosario Central y su "cuenta pendiente" con el millonario.

Ariel Holan no se guardó nada y recordó aquel episodio donde Javier Pinola zafó de una tarjeta roja en los cuartos de final entre River e Independiente de Avellaneda por la Copa Libertadores 2018, cuando la falta parecía evidente por un planchazo fuerte. A pesar de la existencia del VAR, no se sancionó la expulsión del defensor ni tampoco el penal correspondiente.

Esta situación hizo estallar a todos de furia en el rojo de avellaneda, que reclamaron durante mucho tiempo por esta situación y le exigieron a quien era el entrenador del rojo que sea más firme con el reclamo. A ocho años de aquel episodio, Holan volvió a ser contundente sobre esa jugada pero también cruzó a quienes lo criticaron por no hacer un reclamo más fuerte.

"Era roja y penal, no me cabe ninguna duda", dijo el entrenador en diálogo con Tyc Sports. Luego de esa afirmación, habló sobre las personas que lo critican por este hecho.

"¿Qué iba a hacer? Los que me critican no saben como funciona esto, es a llorar a la iglesia. El error grosero es parte de lo que nos rodea", soltó.

"LA PATADA DE PINOLA A BENÍTEZ ERA PENAL Y ROJA"



Ariel Holan pasó por La Noche de TyC Sports y analizó la serie en la que Independiente cayó eliminado en cuartos de final ante River de la Copa Libertadores 2018. pic.twitter.com/CWpo1ltLRw — TyC Sports (@TyCSports) November 12, 2026

"Fueron dos partidos parejos, yo me autocritiqué por el planteo porque hasta los 28' del segundo tiempo pasábamos nosotros, quizás podría haber tomado otra decisión. El equipo estaba para llegar a la final y salir campeón, River e Independiente eran los dos mejores equipos en ese momento", confesó Holan.

Hace 8 años, River ELIMINABA a Independiente de la Copa Libertadores de América con la jugada más POLÉMICA de los últimos tiempos.



¿Era PENAL y ROJA para Pinola o estuvo bien el árbitro? pic.twitter.com/5huBXNh1wP — MEJORES PATADAS (@mejorespatadas1) October 3, 2026

Qué dijo sobre su paso por River y el deseo de dirigirlo

Durante la charla, el entrenador habló sobre su experiencia como ayudante de Matías Almeyda cuando el millonario estaba en la segunda categoría del fútbol argentino: "River significó, para mí, un momento en un rol distinto al de ser entrenador, aprendiendo mucho de Matías (Almeyda) por el desafío que había tomado, en un momento tan delicado, tan delicado... Era muy difícil no encariñarse. Como Central, son instituciones que tienen rasgos distintivos muy profundos que es imposible vos no te sientas parte".

Por otra parte, dejó en claro que no fue una etapa de disfrute: "Yo los veía a mis compañeros y, sobre todo, a Matías con una responsabilidad y una mochila enorme. Por lo que significa River para Matías... Así, hasta último momento cortando clavos. Yo creo que los futbolistas también lo padecían mucho".

Sobre el trofeo inesperado que le dio la AFA a Rosario Central por la Tabla Anual 2025

"Yo vi cómo festejaron este campeonato... Nosotros hicimos 66 puntos, y en este campeonato, nadie llegó a 66 puntos. Yo me quedo con eso. No si me la dieron, si se la dieron a Central o cómo se la dieron. Hay una desvalorización del trabajo del equipo en cuanto a esa circunstancia, más allá de las formas de lo que terminó pasando. Ahora, están todos contentos...", dijo con contundencia y cierta chicana.

"YO VI CÓMO FESTEJARON ESTE CAMPEONATO... NOSOTROS HICIMOS 66 PUNTOS, NADIE LLEGÓ. YO ME QUEDO CON ESO"



En La Noche de TyC Sports, Ariel Holan se refirió a la controversia en el fútbol argentino por la decisión de AFA de declarar a Rosario Central como campeón de la tabla anual… pic.twitter.com/XUNFo5goSM — TyC Sports (@TyCSports) November 12, 2026

"Hay reglas. Las respetás o sos un outsider. Si no respetás las reglas, no podés estar dentro del sistema en el que tenés un rol. En este caso, el mío es de entrenador. O respetás o no respetás. Si vos hacés lo que querés, dedícate a otra cosa o sé el presidente de la FIFA y hacé lo que quieras, y tampoco así hacés lo que querés…", agregó.